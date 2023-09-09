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مدفيديف يقصي ألكاراز من ((فلاشينغ ميدوز))

9/9/2023 7:16:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جرّد‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الإسباني‭ ‬المصنف‭ ‬أوّل‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬من‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-3‭) ‬و6‭-‬1‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استعراضية‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬وبلغ‭ ‬النهائي‭ ‬لملاقاة‭ ‬الصربي‭ ‬المخضرم‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬23‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭. ‬قال‭ ‬الروسي‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬2021‭ ‬والبالغ‭ ‬27‭ ‬عاماً‭ ‬‮«‬من‭ ‬الجنوني‭ ‬أن‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬النهائي،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كارلوس‭ .. ‬لقد‭ ‬فاز‭ ‬علي‭ ‬بسهولة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مواجهتين،‭ ‬لذا‭ ‬كانت‭ ‬لدي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشكوك‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭. ‬لكني‭ ‬قدّمت‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬وسأكون‭ ‬متواجداً‭ ‬هنا‭ ‬الأحد‭!‬‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثاً‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬2022‭: ‬‮«‬قلت‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬11‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬كارلوس،‭ ‬لكني‭ ‬لعبت‭ ‬12‭ ‬على‭ ‬10‮»‬‭. ‬ويأمل‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬ثاني‭ ‬ألقابه‭ ‬الكبرى،‭ ‬بعدما‭ ‬حرم‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بالذات‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬رباعية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬2021‭. ‬خسر‭ ‬ابن‭ ‬موسكو‭ ‬نهائي‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى،‭ ‬مرتان‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬أمام‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬والإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬ومرة‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬أمام‭ ‬نادال‭ ‬في‭ ‬2019‭.‬

وخلافاً‭ ‬لخسارته‭ ‬النظيفة‭ ‬أمام‭ ‬ألكاراز‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬ويمبلدون‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬حافظ‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬هدوئه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬رافعاً‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭. ‬قال‭ ‬ألكاراز‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬اخفق‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يحتفظ‭ ‬بلقبه‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬منذ‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭ ‬في‭ ‬2008‭: ‬‮«‬فقدت‭ ‬صوابي‭ ‬تماماً‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المجموعة،‭ ‬أقاتل‭ ‬لخمسين‭ ‬دقيقة‭ ‬ثم‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬تفقدني‭ ‬صوابي‮»‬‭. ‬وفيما‭ ‬لم‭ ‬يواجه‭ ‬ألكاراز‭ ‬أي‭ ‬كسر‭ ‬ارسال‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬آرثر‭ ‬آش،‭ ‬هيمن‭ ‬مدفيديف‭ ‬على‭ ‬الثانية‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬ارساله‭ ‬وكسر‭ ‬ارسال‭ ‬الإسباني‭ ‬مرتين‭. ‬احتفظ‭ ‬ألكاراز‭ ‬بآماله‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالثالثة،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬مدفيديف‭ ‬احبط‭ ‬بدايته‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬الرابعة‭ ‬حيث‭ ‬عاد‭ ‬وتقدّم‭ ‬4‭-‬2‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لحسم‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬و19‭ ‬دقيقة‭. ‬وبعد‭ ‬شوط‭ ‬أخير‭ ‬حماسي‭ ‬انقذ‭ ‬فيها‭ ‬الإسباني‭ ‬ثلاث‭ ‬كرات‭ ‬لحسم‭ ‬المباراة،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬اعتقدت‭ ‬اني‭ ‬اصبحت‭ ‬أفضل‭ ‬بايجاد‭ ‬الحلول‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬مصلحتي‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬سأغيّر‭ ‬رأيي‭. ‬لست‭ ‬ناضجاً‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المباريات‭. ‬علي‭ ‬التعلّم‭ ‬مما‭ ‬حصل‮»‬‭.‬

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