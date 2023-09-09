مدفيديف يقصي ألكاراز من ((فلاشينغ ميدوز))

مدفيديف يقصي ألكاراز من ((فلاشينغ ميدوز))
التاريخ
9/9/2023 7:16:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جرّد الروسي دانييل مدفيديف الإسباني المصنف أوّل كارلوس ألكاراز من لقبه في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه عليه في نصف النهائي 7-6 (7-3) و6-1 و3-6 و6-3 في مباراة استعراضية في نيويورك، وبلغ النهائي لملاقاة الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش حامل لقب 23 بطولة كبرى. قال الروسي حامل لقب 2021 والبالغ 27 عاماً «من الجنوني أن أعود إلى النهائي، خصوصاً بعد الفوز على كارلوس .. لقد فاز علي بسهولة في آخر مواجهتين، لذا كانت لدي الكثير من الشكوك قبل المباراة. لكني قدّمت مباراة جيدة وسأكون متواجداً هنا الأحد!».
تابع المصنف ثالثاً الذي بلغ صدارة التصنيف العالمي في 2022: «قلت انه يجب تقديم مستوى 11 على 10 للفوز على كارلوس، لكني لعبت 12 على 10». ويأمل الروسي في حصد ثاني ألقابه الكبرى، بعدما حرم ديوكوفيتش بالذات من تحقيق رباعية كبرى في سنة واحدة، بفوزه عليه بثلاث مجموعات نظيفة في نهائي فلاشينغ ميدوز 2021. خسر ابن موسكو نهائي ثلاث بطولات كبرى، مرتان في أستراليا أمام ديوكوفيتش في 2021 والإسباني رافايل نادال في 2022، ومرة في فلاشينغ ميدوز أمام نادال في 2019.
وخلافاً لخسارته النظيفة أمام ألكاراز في نصف نهائي ويمبلدون في يوليو، حافظ الروسي على هدوئه في المجموعة الأولى رافعاً مستواه في الوقت المناسب في الشوط الفاصل حيث أحرز آخر أربع نقاط. قال ألكاراز (20 عاماً) الذي اخفق في أن يصبح أول لاعب يحتفظ بلقبه في نيويورك منذ السويسري روجيه فيدرر في 2008: «فقدت صوابي تماماً في تلك المجموعة، أقاتل لخمسين دقيقة ثم أربع نقاط تفقدني صوابي». وفيما لم يواجه ألكاراز أي كسر ارسال في المجموعة الأولى على ملعب آرثر آش، هيمن مدفيديف على الثانية حيث خسر نقطتين فقط على ارساله وكسر ارسال الإسباني مرتين. احتفظ ألكاراز بآماله بعد فوزه بالثالثة، بيد ان مدفيديف احبط بدايته الواعدة في الرابعة حيث عاد وتقدّم 4-2 في طريقه لحسم المواجهة في 3 ساعات و19 دقيقة. وبعد شوط أخير حماسي انقذ فيها الإسباني ثلاث كرات لحسم المباراة، قال: «اعتقدت اني اصبحت أفضل بايجاد الحلول عندما لا تكون المباراة في مصلحتي. لكن بعد هذه المباراة، سأغيّر رأيي. لست ناضجاً بما يكفي للتعامل مع هذا النوع من المباريات. علي التعلّم مما حصل».
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