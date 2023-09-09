ديوكوفيتش إلى النهائي الرابع

وصل‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنف‭ ‬ثانياً‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬17‭ ‬مشاركة،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬الأميركي‭ ‬الشاب‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-4‭). ‬وسيعتلي‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ألكاراز‭ ‬بالذات،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتيجته‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

لكن‭ ‬ابن‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين،‭ ‬الممنوع‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬لرفضه‭ ‬تلقي‭ ‬اللقاح‭ ‬المضاد‭ ‬لكوفيد‭-‬19،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬مواجهة‭ ‬ملحمية‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬ألكاراز‭ ‬الذي‭ ‬هزمه‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬ويمبلدون‭ ‬وخسر‭ ‬أمامه‭ ‬في‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭. ‬ويسعى‭ ‬الصربي‭ ‬إلى‭ ‬احراز‭ ‬لقبه‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬2011‭ ‬و2015‭ ‬و2018،‭ ‬والـ24‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬ومعادلة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المطلق‭ ‬في‭ ‬فئتي‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬المسجّل‭ ‬بإسم‭ ‬الاسترالية‭ ‬مارغريت‭ ‬كورت‭. ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لاحدى‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين،‭ ‬متفوّقا‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬مرّات‭ ‬على‭ ‬المعتزل‭ ‬فيدرر‭. ‬ونجح‭ ‬الصربي‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬نهائي‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2021‭. ‬وقال‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الفائز‭ ‬22‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬23‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كبير‭: ‬‮«‬نهائي‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ ‬آخر‭. ‬لا‭ ‬استطيع‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬اكثر‭ ‬سعادة‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬انه‭: ‬‮«‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬منافسي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬سأخوض‭ ‬اصعب‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‮»‬‭. ‬ويسعى‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أكبر‭ ‬لاعب‭ ‬سناً‭ ‬يتوج‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬العصر‭ ‬الحديث،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مدفيديف‭: ‬‮«‬الأكثر‭ ‬ثباتاً‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬الصلبة‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬شيلتون‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬يخوض‭ ‬أول‭ ‬موسم‭ ‬كامل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬وفي‭ ‬مشاركته‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬بلغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬