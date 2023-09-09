ديوكوفيتش إلى النهائي الرابع

ديوكوفيتش إلى النهائي الرابع
التاريخ
9/9/2023 7:16:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً إلى النهائي العاشر في فلاشينغ ميدوز من أصل 17 مشاركة، بفوزه على صاحب الأرض الأميركي الشاب بن شيلتون 6-3 و6-2 و7-6 (7-4). وسيعتلي ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الاثنين على حساب ألكاراز بالذات، بغض النظر عن نتيجته في المباراة النهائية.
لكن ابن السادسة والثلاثين، الممنوع من المشاركة في النسخة الماضية لرفضه تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، لن يكون قادراً على خوض مواجهة ملحمية جديدة مع ألكاراز الذي هزمه في نهائي ويمبلدون وخسر أمامه في رولان غاروس. ويسعى الصربي إلى احراز لقبه الرابع في نيويورك بعد أعوام 2011 و2015 و2018، والـ24 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي المطلق في فئتي الرجال والسيدات المسجّل بإسم الاسترالية مارغريت كورت. كما بلغ ديوكوفيتش المباراة النهائية لاحدى البطولات الكبرى للمرة السادسة والثلاثين، متفوّقا بفارق خمس مرّات على المعتزل فيدرر. ونجح الصربي أيضاً في التأهل الى نهائي البطولات الأربع الكبرى في عام واحد للمرة الثالثة بعد عامي 2015 و2021. وقال ديوكوفيتش الفائز 22 مرة في آخر 23 نصف نهائي كبير: «نهائي غراند سلام آخر. لا استطيع أن أكون اكثر سعادة لما وصلت إليه». واعتبر انه: «بغض النظر عن هوية منافسي في المباراة النهائية، سأخوض اصعب مباراة في هذه البطولة». ويسعى ديوكوفيتش أيضا إلى أن يصبح أكبر لاعب سناً يتوج في فلاشينغ ميدوز في حقبة العصر الحديث، من خلال الفوز على مدفيديف: «الأكثر ثباتاً على الأرض الصلبة».
في المقابل، كان شيلتون (20 عاماً) يخوض أول موسم كامل له في دورات رابطة اللاعبين المحترفين وفي مشاركته الاولى في احدى بطولات الغراند سلام بلغ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.
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