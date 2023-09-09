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نيمار يحطّم الرقم القياسي لبيليه

9/9/2023 7:16:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حطّم‭ ‬المهاجم‭ ‬نيمار‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬للأسطورة‭ ‬الراحلة‭ ‬بيليه‭ ‬كأفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬79‭ ‬هدفاً،‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ضيفته‭ ‬بوليفيا‭ ‬5‭-‬1‭ ‬في‭ ‬بيليم،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭. ‬واستهل‭ ‬ابن‭ ‬الحادية‭ ‬والثلاثين‭ ‬عاماً‭ ‬المباراة‭ ‬مشاركاً‭ ‬بيليه‭ ‬صدارة‭ ‬هدافي‭ ‬البرازيل‭ ‬مع‭ ‬77‭ ‬هدفاً‭.‬

قال‭ ‬نيمار‭ ‬الذي‭ ‬عادل‭ ‬رقم‭ ‬بيليه‭ ‬خلال‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬الخريف‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬أقصيت‭ ‬البرازيل،‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬كرواتيا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جداً‭ ‬ولا‭ ‬أجد‭ ‬الكلمات‭. ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬أبداً‭ ‬بلوغ‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭. ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬أريد‭ ‬القول‭ ‬ان‭ ‬تحطيم‭ ‬الرقم‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬اني‭ ‬أفضل‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬المنتخب‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬دوماً‭ ‬كتابة‭ ‬اسمي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلية،‭ ‬واليوم‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬فعلته‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬بيليه‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬ديسمبر‭ ‬عن‭ ‬82‭ ‬عاماً،‭ ‬سجّل‭ ‬77‭ ‬هدفاً‭ ‬للبرازيل‭ ‬في‭ ‬92‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬1957‭ ‬و1971،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭). ‬سنحت‭ ‬للاعب‭ ‬الجديد‭ ‬لنادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لفضّ‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬17‭ ‬عندما‭ ‬حصلت‭ ‬البرازيل‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬البوليفي‭ ‬غييرمو‭ ‬فيسكارا‭ ‬صدّها‭ ‬مبقياً‭ ‬على‭ ‬التعادل‭. ‬تقدّمت‭ ‬البرازيل‭ ‬بعدها‭ ‬بسبع‭ ‬دقائق‭ ‬عبر‭ ‬رودريغو‭ ‬الذي‭ ‬تابع‭ ‬تسديدة‭ ‬لرافينيا‭ ‬صدّها‭ ‬الحارس‭.‬

ضاعف‭ ‬المضيف‭ ‬الأرقام‭ ‬بعد‭ ‬الاستراحة‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬لرافينيا‭ (‬48‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬رودريغو‭ ‬بعدها‭ ‬بخمس‭ ‬دقائق‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬اثر‭ ‬صناعة‭ ‬من‭ ‬نيمار‭ (‬53‭). ‬ثم‭ ‬أتت‭ ‬لحظة‭ ‬نيمار‭ ‬ليدخل‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬61،‭ ‬بعد‭ ‬استفادته‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬طائشة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬ليزرع‭ ‬هدفه‭ ‬الـ78‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الدولية‭ ‬الـ125‭ ‬مع‭ ‬سيليساو،‭ ‬رافعاً‭ ‬يديه‭ ‬ومحدقاً‭ ‬نحو‭ ‬السماء‭. ‬قلّصت‭ ‬بوليفيا‭ ‬الفارق‭ ‬عبر‭ ‬فيكتور‭ ‬أبريغو‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬فوية‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬إيدرسون‭ (‬78‭). ‬لكن‭ ‬نيمار‭ ‬ختم‭ ‬المهرجان‭ ‬معزّزاً‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬الجديد‭ ‬بهدف‭ ‬خامس‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬رافينيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع‭ (‬90+3‭).‬


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