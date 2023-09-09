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التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما((الأولمبي)) يهزم باكستان بثلاثية ويعيد الأمل

9/9/2023 7:16:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬فوزًا‭ ‬مستحقًا‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬باكستان‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬عراد‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬‮«‬أولمبينا‮»‬‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬جولتين‭ ‬وتبقت‭ ‬له‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬تحدد‭ ‬مصيره‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭. ‬ويلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أولمبينا‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬اليابان،‭ ‬وفلسطين‭ ‬وباكستان‭. ‬ويقود‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬باسيتش،‭ ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬انتظم‭ ‬بمعسكر‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬الريجنسي‮»‬‭ ‬تحضيرًا‭ ‬للمهمة‭ ‬القارية‭. ‬وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لقاءه‭ ‬الأخير‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭.‬

وينص‭ ‬نظام‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬على‭ ‬صعود‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الـ11،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬تحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بينها‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬التصفيات‭ ‬تقام‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬المجزأ‭ ‬بالتجمع‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬واحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬مجموعة،‭ ‬ويتأهل‭ ‬للنهائيات‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬المنظم‭ ‬قطر‭.‬

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