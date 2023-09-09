التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما((الأولمبي)) يهزم باكستان بثلاثية ويعيد الأمل
التاريخ
9/9/2023 7:16:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق منتخبنا الأولمبي فوزًا مستحقًا يوم أمس على باكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024، في المباراة التي أقيمت على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد.
وبهذا الفوز رفع «أولمبينا» رصيده إلى 3 نقاط من جولتين وتبقت له مباراة واحدة تحدد مصيره في التأهل المباشر إلى البطولة الآسيوية. ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب أولمبينا كلا من: اليابان، وفلسطين وباكستان. ويقود منتخبنا المدرب الكرواتي داريو باسيتش، وكان المنتخب قد انتظم بمعسكر في فندق «الريجنسي» تحضيرًا للمهمة القارية. وسيلعب منتخبنا الأولمبي لقاءه الأخير يوم 12 سبتمبر أمام اليابان.
وينص نظام التأهل في التصفيات على صعود أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الـ11، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحقق المركز الثاني من بينها.
والجدير بالذكر أن التصفيات تقام بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات على 11 مجموعة، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى البلد المنظم قطر.
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