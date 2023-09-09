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العلام يقيم طاقمًا هنديا بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

9/9/2023 7:15:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬منسق‭ ‬الحكام‭ ‬بقسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومقيّم‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيوي‭ ‬خالد‭ ‬العلان‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬مباراة‭ ‬ناديي‭ ‬الكهرباء‭ ‬العراقي‭ ‬والكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬للمجموعة‭ ‬ B ‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وستقام‭ ‬المباراة‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬العراقية‭. ‬وسيشرف‭ ‬خالد‭ ‬العلان‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬دولي‭ ‬هندي‭ ‬للمباراة،‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬ Banerjee ‭ ‬ pranjal ،‭ ‬ويساعده‭ ‬مواطناه‭ ‬ sapam ‭ ‬ kennedy ‭ ‬و pillai ‭ ‬ arun ،‭ ‬فيما‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬ Venkatesh ‭ ‬ ramachandran ،‭ ‬سيكون‭ ‬مراقب‭ ‬المباراة‭ ‬ arunava ‭ ‬ bhattacharya
‬من‭ ‬الهند‭.‬

ويأتي‭ ‬التكليف‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بها‭ ‬الكوادر‭ ‬التحكيمية‭ ‬البحرينية،‭ ‬خصوصًا‭ ‬عبر‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية‭.‬

ويعد‭ ‬خالد‭ ‬العلان‭ ‬من‭ ‬مقيمي‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيويين‭ ‬المعتمدين‭ ‬في‭ ‬العام‭ (‬2018‭)‬،‭ ‬وسبق‭ ‬له‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬مهمات‭ ‬مشابهة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المختلفة‭.‬

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