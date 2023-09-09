العلام يقيم طاقمًا هنديا بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

العلام يقيم طاقمًا هنديا بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
التاريخ
9/9/2023 7:15:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منسق الحكام بقسم شؤون الحكام في الاتحاد البحريني لكرة القدم ومقيّم الحكام الآسيوي خالد العلان بالإشراف على تقييم طاقم تحكيم مباراة ناديي الكهرباء العراقي والكويت الكويتي، ضمن إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة B من كأس الاتحاد الآسيوي للموسم الرياضي 2023-2024.
وستقام المباراة يوم 19 سبتمبر الجاري في محافظة البصرة العراقية. وسيشرف خالد العلان على تقييم طاقم تحكيم دولي هندي للمباراة، مكون من حكم الساحة Banerjee pranjal ، ويساعده مواطناه sapam kennedy و pillai arun ، فيما الحكم الرابع Venkatesh ramachandran ، سيكون مراقب المباراة arunava bhattacharya
من الهند.
ويأتي التكليف الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأكيدًا على المكانة المتميزة التي تتسم بها الكوادر التحكيمية البحرينية، خصوصًا عبر حصولها على الثقة على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والقارية والدولية.
ويعد خالد العلان من مقيمي الحكام الآسيويين المعتمدين في العام (2018)، وسبق له الإشراف على مهمات مشابهة في عدد من البطولات الآسيوية المختلفة.
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