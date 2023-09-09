بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي
التاريخ
9/9/2023 7:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلن الديوان الملكي المغربي مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام فوق جمیع المباني العمومیة، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة وراح ضحيته أكثر من 1000 شخص.
وقال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس، ترأس جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال الذي وقع يوم الجمعة 8 سبتمبر وخلف خسائر بشریة كبيرة ومادیة في العديد من جهات المملكة.
واستعرض المسؤولون الحاضرون آخر التطورات التي تعرفها العمالات والأقالیم المتضررة ولا سیما على مستوى بعض المناطق التي تعذر الوصول اليها لیلا والتي لم یتم تحدید الوضع القائم بها والشروع في عملیات الإنقاذ بها عند مطلع النهار.
روسيا اليوم
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