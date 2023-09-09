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بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي

9/9/2023 7:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الديوان الملكي المغربي مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام فوق جمیع المباني العمومیة، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة وراح ضحيته أكثر من 1000 شخص.


وقال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس، ترأس جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال الذي وقع يوم الجمعة 8 سبتمبر وخلف خسائر بشریة كبيرة ومادیة في العديد من جهات المملكة.

واستعرض المسؤولون الحاضرون آخر التطورات التي تعرفها العمالات والأقالیم المتضررة ولا سیما على مستوى بعض المناطق التي تعذر الوصول اليها لیلا والتي لم یتم تحدید الوضع القائم بها والشروع في عملیات الإنقاذ بها عند مطلع النهار.

روسيا اليوم

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