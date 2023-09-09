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برلمانية ألمانية تصف رفض بلادها للغاز الروسي بالغباء

9/9/2023 7:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبرت عضو البرلمان الألماني سارة واجنكنخت، أن رفض برلين للغاز الروسي تصرفا غبيا.
وقالت واجنكنخت: "إلى كل من لا يزال يعتقد أنه من الممكن استبدال غاز خطوط الأنابيب الروسية بغاز مسال غير مكلف من الولايات المتحدة أو قطر، على الأقل على المدى المتوسط، لا يسعني إلا أن أقول لهم: واصلوا الحلم".

وأشارت إلى أنه على الرغم من العقوبات، لا تزال دول أوروبية أخرى تشتري الغاز المسال "بكميات ضخمة، إما مباشرة من روسيا أو عبر طرق بديلة"، في حين أن برلين لا تفعل ذلك.
وأضافت "بالطبع، إنها مكلفة للغاية، لكنها على الأقل أفضل من عدم وجودها، وهذا ما يبدو أن الحكومات الأوروبية الأخرى تقوله لنفسها".

روسيا اليوم

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