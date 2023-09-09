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البرازيل: من غير الملائم بحث الأزمة الأوكرانية في إطار مجموعة العشرين

9/9/2023 7:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبر الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه من غير الملائم بحث الوضع الحالي في أوكرانيا في إطار مجموعة العشرين.
وقال لولا دا سيلفا "تم إنشاء مجموعة العشرين بسبب أزمة 2008 لبحث القضايا الاقتصادية ومؤسسات بريتون وودز والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لذلك نعتقد أن الهند ليست ساحة مثالية لبحث هذه الحرب". كما نقلت شبكة CNN البرازيلية.

واعتبر أن ذلك يتطلب، من وجهة نظره، مشاركة مؤسسات الأمم المتحدة.
وأضاف: "تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر. ويجب بحث قضايا الحرب والسلام هناك. هناك حيث يجب أن يجلس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وراء طاولة المفاوضات".

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