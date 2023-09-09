ندوة استذكارية في إربد عن الراحل سويلم نصير



وخلال الندوة، التي أدارها الدكتور خالد الشرايري، وبحضور محافظ إربد رضوان العتوم، تحدث وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، والقاضي الدكتور سعيد الهياجنة، والمحامي عبدالهادي الكباريتي، حول منظومة القيم النبيلة في مسيرة المحامي سويلم، مشيرين إلى أن من صفاته الهدوء والتروي وهو كريم بكل مواقفه ومحب للأفعال التي تنفع الناس.



وذكروا أن الراحل كان يعوّل على حيوية وأهمية دور أهل الفكر والعلم والمعرفة وهمة الأوفياء من أجل خدمة المصالح العليا لأبناء الوطن.

وفي نهاية الندوة، شكر ابن الفقيد المحامي معن سويلم نصير الجهات التي نظمت الندوة.