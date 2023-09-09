الاحتلال يعتقل صيادين فلسطينيين في جنوب قطاع غزة
التاريخ
9/9/2023 7:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت صيادين فلسطينيين اثنين في بحر رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة في تصريح صحفي، إن زوارق الاحتلال حاصرت قارب صيد في بحر رفح وقامت باعتقال صيادين اثنين، وسحبت قاربهم بكامل معداته إلى ميناء أسدود.
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