الأرصاد: كتلة هوائية منعشة ورطبة تؤثر على المملكة في هذا الموعد
التاريخ
9/9/2023 7:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ذكر مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب أن كتلة هوائية رطبة بدأت بالتأثير منذ ليلة السبت تستمر حتى الإثنين، تؤدي الى ازدياد في الرطوبة النسبية في الأجواء لتكون الأجواء منعشة خلال فترات المساء حتى الصباح.
وبين آل خطاب أن مصدر هذه الكتلة الهوائية حوض البحر الأبيض المتوسط حيث أن تحرك الهواء الرطب من فوق البحر باتجاه المملكة يؤدي الى الإحساس بالبرودة قليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، بل ومن المتوقع أن تزداد فرص تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول خلال الفترة الصباحبة.
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