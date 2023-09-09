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الأرصاد: كتلة هوائية منعشة ورطبة تؤثر على المملكة في هذا الموعد

9/9/2023 7:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكر مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب أن كتلة هوائية رطبة بدأت بالتأثير منذ ليلة السبت تستمر حتى الإثنين، تؤدي الى ازدياد في الرطوبة النسبية في الأجواء لتكون الأجواء منعشة خلال فترات المساء حتى الصباح.
وبين آل خطاب أن مصدر هذه الكتلة الهوائية حوض البحر الأبيض المتوسط حيث أن تحرك الهواء الرطب من فوق البحر باتجاه المملكة يؤدي الى الإحساس بالبرودة قليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، بل ومن المتوقع أن تزداد فرص تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول خلال الفترة الصباحبة.

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