الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة
التاريخ
9/9/2023 7:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
لوكيل الاخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو سارة بنت سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود".
وأضاف أنه سيصلى عليها يوم غد الأحد الوافق 25 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
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