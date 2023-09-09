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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

9/9/2023 7:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) لوكيل الاخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو سارة بنت سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود".
وأضاف أنه سيصلى عليها يوم غد الأحد الوافق 25 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

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