Sunday, 10 September 2023 02:52 GMT

الأمن المغربي يفتح تحقيقا عن منشور زائف أثار الرعب عن كارثة جديدة

9/9/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، يوم السبت، بأن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا لتحديد الجهة التي تقف وراء بث خبر زائف على شكل صورة استخدم ناشروه شعار صحيفة "هسبريس".
وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن السلطات تعمل على توقيف المتورط أو المتورطين وترتيب الجزاءات.
وفي الخبر الزائف محل التتبع القضائي، تمت دعوة المواطنين المغاربة في عموم التراب المغربي إلى مغادرة المنازل مساء اليوم السبت تحسبا لهزات أرضية مرتقبة.

روسيا اليوم

MENAFN09092023000208011052ID1107038330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث