الأمن المغربي يفتح تحقيقا عن منشور زائف أثار الرعب عن كارثة جديدة
التاريخ
9/9/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، يوم السبت، بأن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا لتحديد الجهة التي تقف وراء بث خبر زائف على شكل صورة استخدم ناشروه شعار صحيفة "هسبريس".
وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن السلطات تعمل على توقيف المتورط أو المتورطين وترتيب الجزاءات.
وفي الخبر الزائف محل التتبع القضائي، تمت دعوة المواطنين المغاربة في عموم التراب المغربي إلى مغادرة المنازل مساء اليوم السبت تحسبا لهزات أرضية مرتقبة.
روسيا اليوم
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