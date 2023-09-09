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غارة جوية تتسبب في سقوط ضحايا بينهم أطفال في الصومال

9/9/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال سكان في الصومال إن غارة جوية على بلدة في البلاد تسببت في سقوط عدد من الضحايا، بينهم أطفال، بينما قتل ثلاثة أعضاء من جماعة متطرفة منبثقة عن تنظيم القاعدة.
بدوره، قال الجيش الأمريكي في بيان يوم الجمعة "للأسف، أصيب وقتل مدنيون" وذلك بالقرب من عملية عسكرية قامت بها القوات الصومالية في قرية اللاهيلي يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت الولايات المتحدة أنها قامت بإجلاء المدنيين المصابين بناء على طلب الحكومة الصومالية، لكن القوات الأمريكية لم تشن غارات جوية ولم تكن في مكان العملية. كما ولم ترد القيادة الأمريكية في إفريقيا على الأسئلة، بما في ذلك عدد القتلى والجرحى من المدنيين.

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