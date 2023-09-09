غارة جوية تتسبب في سقوط ضحايا بينهم أطفال في الصومال

غارة جوية تتسبب في سقوط ضحايا بينهم أطفال في الصومال
التاريخ
9/9/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قال سكان في الصومال إن غارة جوية على بلدة في البلاد تسببت في سقوط عدد من الضحايا، بينهم أطفال، بينما قتل ثلاثة أعضاء من جماعة متطرفة منبثقة عن تنظيم القاعدة.
بدوره، قال الجيش الأمريكي في بيان يوم الجمعة "للأسف، أصيب وقتل مدنيون" وذلك بالقرب من عملية عسكرية قامت بها القوات الصومالية في قرية اللاهيلي يوم الأربعاء الماضي.
وذكرت الولايات المتحدة أنها قامت بإجلاء المدنيين المصابين بناء على طلب الحكومة الصومالية، لكن القوات الأمريكية لم تشن غارات جوية ولم تكن في مكان العملية. كما ولم ترد القيادة الأمريكية في إفريقيا على الأسئلة، بما في ذلك عدد القتلى والجرحى من المدنيين.
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