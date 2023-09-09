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حميميم: التحالف الدولي يواصل انتهاك المجال الجوي السوري

9/9/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة خرق بروتوكولات تفادي التصادم 11 مرة في سوريا خلال اليوم الأخير.
وقال كوليت: "يواصل طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يخرق بروتوكولات تفادي التصادم وينتهك المجال الجوي السوري".

وأضاف: "تم تسجيل 11 حالة تخرق لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

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