حميميم: التحالف الدولي يواصل انتهاك المجال الجوي السوري
التاريخ
9/9/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة خرق بروتوكولات تفادي التصادم 11 مرة في سوريا خلال اليوم الأخير.
وقال كوليت: "يواصل طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يخرق بروتوكولات تفادي التصادم وينتهك المجال الجوي السوري".
وأضاف: "تم تسجيل 11 حالة تخرق لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
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