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الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط رام الله

9/9/2023 7:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية راس كركر وآخر عند مدخل قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، وثالث على طريق "وادي الدلب"، والذي يربط بين قرى غرب رام الله والمدينة، ودققت في هويات المواطنين الفلسطينيين وفتشت مركباتهم.

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