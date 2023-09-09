الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط رام الله

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط رام الله
التاريخ
9/9/2023 7:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية راس كركر وآخر عند مدخل قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، وثالث على طريق "وادي الدلب"، والذي يربط بين قرى غرب رام الله والمدينة، ودققت في هويات المواطنين الفلسطينيين وفتشت مركباتهم.
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