عومة مأكولة ومذمومة





} ‭ ‬فالأندية‭ ‬في‭ ‬أغلبها‭ ‬‮«‬الأعم‮»‬‭ ‬تحاول‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬المستجدة‭ ‬في‭ ‬اللائحة،‭ ‬حيث‭ ‬يعتزم‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬اكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬ولكن‭ ‬بعض‭ ‬ممن‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬بدأ‭ ‬يلمس‭ ‬ضررها‭ ‬عليه‭ ‬لمجرد‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬المتميزين،‭ ‬فهو‭ ‬يحاول‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬لدعم‭ ‬صفوفه،‭ ‬ولكن‭ ‬يبدي‭ ‬اعتراضه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لامسته‭ ‬نارها‭!‬





} ‭ ‬الموضوع‭ ‬قد‭ ‬يبدو‭ ‬غريبا‭ ‬على‭ ‬دوريات‭ ‬الهواة،‭ ‬ولكنه‭ ‬بين‭ ‬المحترفين‭ ‬معمول‭ ‬به،‭ ‬وبيت‭ ‬الكرة‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬لائحته‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬التدرج‭ ‬نحو‭ ‬الاحتراف‭ ‬الكامل؛‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التمهيد‭ ‬له‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬،‭ ‬فالأخير‭ ‬صادق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬‮«‬الكونجرس‮»‬‭ ‬مرتين‭ ‬وكان‭ ‬يفترض‭ ‬بالاندية‭ ‬سعة‭ ‬الاطلاع‭!‬





} ‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬مرة‭ ‬قريبة؛‭ ‬تطرقنا‭ ‬إلى‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬وطالبنا‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬بضرورة‭ ‬تنوير‭ ‬الأندية‭ ‬اولا،‭ ‬ثم‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬تطبيقه؛‭ ‬لأنه‭ ‬مثلما‭ ‬له‭ ‬أضرار‭ ‬على‭ ‬الأندية،‭ ‬فإن‭ ‬المتضررين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصدوا‭ ‬مكاسب‭ ‬مادية‭ ‬مقابل‭ ‬الرعاية،‭ ‬والمتضررون‭ ‬ذاتهم‭ ‬استفادوا،‭ ‬وإن‭ ‬بدأوا‭ ‬يجنحون‭ ‬للاعتراض‭ ‬مع‭ ‬المعترضين‭.‬





} ‭ ‬المعترضون‭ ‬يحاولون‭ ‬ان‭ ‬يوجهوا‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬بيت‭ ‬الكرة؛‭ ‬ادعاء‭ ‬بأنه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬فائدة‭ ‬ناد‭ ‬بعينه،‭ ‬وهذا‭ ‬قول‭ ‬مجاف‭ ‬للحقيقة،‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬سيسعى‭ ‬للضم‭ ‬سيكون‭ ‬همه‭ ‬‮«‬الأميز»؛‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يملك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬منافس‮»‬‭ ‬بالإفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التزامه‭ ‬بدفع‭ ‬مبالغ‭ ‬الرعاية‭ ‬للاعبين‭ ‬متعددين‭!‬





} ‭ ‬ويعجبني‭ ‬رأي‭ ‬للمخضرم‭ ‬حسن‭ ‬سعيد‭ ‬‮«‬بعدم‭ ‬الانتقائية‮»‬‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القوانين‭. ‬أنا‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬جميع‭ ‬قوانين‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬قرار‭ ‬الـ21‭ ‬سنة‭ ‬بشرط‭ ‬تهيئة‭ ‬الأرضية‭ ‬الصالحة‭ ‬كتقليص‭ ‬عدد‭ ‬الأندية‭ ‬ومنحها‭ ‬موازنة‭ ‬قوية،‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬تطبيق‭ ‬قوانين‭ ‬الاحتراف‭ ‬على‭ ‬دوري‭ ‬غير‭ ‬محترف‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬بتطبيق‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭.‬





} ‭ ‬الأندية‭ ‬تمثل‭ ‬الجانب‭ ‬الأقوى‭ ‬لإقرار‭ ‬اللوائح‭.. ‬وعليها‭ ‬ان‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬حقها‭ ‬المشروع؛‭ ‬وألا‭ ‬تذهب‭ ‬لاجتماع‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬‮«‬البروتوكول‮»‬‭ ‬المعتاد؛‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تملك‭ ‬سلطة‭ ‬القرار؛‭ ‬إما‭ ‬بأبطال‭ ‬المادة‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬وتعليقها،‭ ‬او‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬عليها‭ ‬والتدرج‭ ‬في‭ ‬تطبيقها،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الاحتراف‭ ‬الكامل‭.‬



