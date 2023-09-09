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التايلانديون قادمون

9/9/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

} ‭ ‬حصول‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند‭ ‬للسيدات‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬آسيا‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬رسالة‭ ‬لمن‭ ‬يعنيه‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الصفراء،‭ ‬بأن‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التايلاندية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬قادمة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬والحكمة‭ ‬تقول‭: ‬من‭ ‬يزرع‭ ‬يحصد‭.‬

} ‭ ‬من‭ ‬محاسن‭ ‬وإيجابيات‭ ‬قروب‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الطائرة‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نتشرف‭ ‬بعضويته‭ ‬أنه‭ ‬عرفنا‭ ‬وقربنا‭ ‬من‭ ‬قامات‭ ‬رياضية‭ ‬نكن‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬والفخر‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬إدارية‭ ‬أو‭ ‬فنية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬موقع‭ ‬كان،‭ ‬ويأتي‭ ‬الأخ‭ ‬الجميل‭ ‬القطري‭ ‬فهد‭ ‬الحمادي‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬هؤلاء،‭ ‬شخص‭ ‬مهووس‭ ‬بالكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬قارات‭ ‬العالم‭ ‬الخمس،‭ ‬لا‭ ‬يهدأ‭ ‬ولا‭ ‬يفتر،‭ ‬ولا‭ ‬يغمض‭ ‬له‭ ‬جفن،‭ ‬متابع‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬لكل‭ ‬شاردة‭ ‬وواردة،‭ ‬أنصح‭ ‬نفسي‭ ‬وكل‭ ‬محب‭ ‬للعبة‭ ‬ومن‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬ذائقته‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ما‭ ‬عليه‭ ‬إلا‭ ‬متابعة‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ (‬ X ‭)‬،‭ ‬فهذا‭ ‬الرجل‭ ‬لم‭ ‬ألتق‭ ‬به‭ ‬ولم‭ ‬يلتق‭ ‬بي،‭ ‬ولا‭ ‬أعرفه‭ ‬شخصيا‭ ‬ولا‭ ‬يعرفني،‭ ‬غير‭ ‬أنني‭ ‬أعرف‭ ‬فقط‭ ‬المجهود‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬يوميا‭ ‬كي‭ ‬يتحف‭ ‬أعضاء‭ ‬القروب‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬الساحة‭.. ‬ويبقى‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أبا‭ ‬جابر‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يمارس‭ ‬اللعبة،‭ ‬بل‭ ‬زاول‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬السد‭ ‬كحارس‭ ‬مرمى‭ ‬حتى‭ ‬مرحلة‭ ‬الشباب‭ ‬قبل‭ ‬التوقف‭ ‬لأجل‭ ‬مواصلة‭ ‬الدراسة‭.‬

} ‭ ‬شخصيا‭ ‬أخذني‭ ‬الاستغراب‭ ‬عندما‭ ‬عرفت‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الجهد‭ ‬والعطاء‭ ‬اللذين‭ ‬تجود‭ ‬بهما‭ ‬الزميلة‭ ‬الإعلامية‭ ‬السعودية‭ ‬عائشة‭ ‬العتيبي‭ ‬لخدمة‭ ‬الرياضة‭ ‬السعودية‭ ‬وإعلاء‭ ‬راية‭ ‬بلدها‭ ‬يأتي‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التطوع‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬باتت‭ ‬عند‭ ‬الكثيرين‭ ‬‮«‬دقة‭ ‬قديمة‮»‬‭ ‬وعفا‭ ‬عليها‭ ‬الزمن،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬عائشة‭ ‬بنت‭ ‬مدينة‭ ‬الدمام‭ ‬التي‭ ‬تحارب‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬رياضية‭ ‬مختلفة‭ ‬باتت‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الرياضية‭ ‬السعودية،‭ ‬وتبذل‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬لديها‭ ‬كي‭ ‬تلاحق‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الرسمية‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هدفها‭ ‬الأسمى‭ ‬وهو‭ ‬خدمة‭ ‬وطنها‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الذي‭ ‬يحز‭ ‬في‭ ‬النفس‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الفترة‭ ‬المنصرمة‭ ‬لم‭ ‬تقف‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬وجهها‭ ‬للأخذ‭ ‬بيدها‭ ‬ودعمها‭ ‬وتحفيزها‭.‬

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