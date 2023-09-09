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التعفن السريري

9/9/2023 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬جلسة‭ ‬جمعتني‭ ‬مؤخرا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الصديقات‭ ‬المقربات،‭ ‬تحدثت‭ ‬إحداهن‭ ‬عن‭ ‬ضيقها‭ ‬بل‭ ‬وتذمرها‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬انعزال‭ ‬ابنها‭ ‬المراهق‭ ‬بصفة‭ ‬دائمة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تجمع‭ ‬عائلي،‭ ‬وعزوفه‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬نشاط،‭ ‬وتفضيله‭ ‬الدائم‭ ‬والغريب‭ ‬للجلوس‭ ‬بمفرده‭ ‬داخل‭ ‬غرفته،‭ ‬مستلقياً‭ ‬على‭ ‬السرير،‭ ‬تحت‭ ‬طبقات‭ ‬من‭ ‬الأغطية،‭ ‬ولساعات‭ ‬طوال،‭ ‬دون‭ ‬كلل‭ ‬أو‭ ‬ملل،‭ ‬مبحلقا‭ ‬في‭ ‬شاشة‭ ‬التلفاز‭ ‬أو‭ ‬التليفون‭.‬

المفاجأة‭ (‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬على‭ ‬الأقل‭) ‬كانت‭ ‬تعليق‭ ‬إحدى‭ ‬الأمهات‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬هذا‭ ‬الشاب‭ ‬قائلة‭ ‬بأنها‭ ‬تمثل‭ ‬اليوم‭ ‬ظاهرة،‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬المراهقون‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة،‭ ‬وكذلك‭ ‬غيرهم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار،‭ ‬ويطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬التعفن‭ ‬في‭ ‬السرير‮»‬‭!‬

شخصيا‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬قد‭ ‬سمعت‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬المنفرة‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬اسمها‭ ‬المقزز،‭ ‬فرحت‭ ‬أبحث‭ ‬عنها،‭ ‬فوجدت‭ ‬أنها‭ ‬منتشرة‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬‭ ‬بل‭ ‬وتحولت‭ ‬إلى‭ ‬ترند،‭ ‬وهي‭ ‬تعني‭ ‬قضاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬يوما‭ ‬كاملا‭ ‬في‭ ‬السرير‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬صخب‭ ‬الحياة،‭ ‬حيث‭ ‬يقضون‭ ‬وقتهم‭ ‬بمشاهدة‭ ‬التلفاز،‭ ‬والمشكلة‭ ‬أنها‭ ‬بدأت‭ ‬تجتاح‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتستقطب‭ ‬المزيد‭ ‬ممن‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تعفن‭ ‬السرير‮»‬‭
‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬استدعى‭ ‬تحذير‭ ‬الخبراء‭ ‬منها‭. ‬

تقول‭ ‬أستاذة‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬سانت‭ ‬لويس‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نشر‭ ‬مؤخرا‭
‬بأنها‭
‬بعد‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬دوام‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬عادت‭ ‬منهكة‭ ‬الى‭ ‬منزلها‭ ‬واستسلمت‭ ‬لما‭ ‬أضحى‭ ‬يوصف‭ ‬بـ«التعفن‭ ‬في‭ ‬السرير‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬مصطلح‭ ‬شائع‭ ‬اليوم‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬التثاقل‭ ‬التي‭ ‬تستوجب‭ ‬راحة‭ ‬طويلة‭.‬

إحدى‭ ‬الطبيبات‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الخمول‭ ‬في‭ ‬السرير‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬يومين‭ ‬أمر‭ ‬مقلق،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬عقلية‭ ‬مختلفة،‭ ‬لذلك‭ ‬نصحت‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الشعور‭ ‬بالرغبة‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬المنزل‭ ‬فعلى‭ ‬الشخص‭ ‬محاولة‭ ‬قراءة‭ ‬كتاب‭ ‬أو‭ ‬مجلة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬التليفزيون،‭ ‬وأوضحت‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المفيد‭ ‬التحدث‭ ‬إلى‭ ‬معالج،‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬مهارات‭ ‬جديدة،‭ ‬وعلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬سبب‭ ‬الرغبة‭ ‬الملحة‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬السرير‭. ‬

في‭ ‬حين‭ ‬قالت‭ ‬كيلي‭ ‬غلازر‭ ‬بارون‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬الأسرة‭ ‬والطب‭ ‬الوقائي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬يوتا‭ ‬في‭ ‬سولت‭ ‬ليك‭ ‬سيتي‭ ‬بأن‭ ‬تعفن‭ ‬الفراش‭ ‬هو‭ ‬بالضبط‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬يفعله‭ ‬الناس،‭ ‬مؤكدة‭ ‬وجوب‭ ‬استخدام‭ ‬السرير‭ ‬للنوم‭ ‬فقط،‭ ‬وليس‭ ‬لأنشطة‭ ‬مثل‭ ‬مشاهدة‭ ‬التليفزيون‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬تناول‭ ‬الطعام،‭ ‬وعلى‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬الاسترخاء‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬مريح،‭ ‬فيكون‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أريكة‭ ‬أو‭ ‬كرسي‭ ‬مريحين‭.‬

في‭ ‬رأيي‭ ‬الشخصي‭ ‬المتواضع‭ ‬وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬رأي‭ ‬الاختصاصيين،‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬ظاهرة‭ ‬‮«‬التعفن‭ ‬في‭ ‬السرير‮»‬‭ ‬إنما‭ ‬هي‭ ‬انعكاس‭ ‬لشعور‭ ‬من‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬القرف‭ ‬أو‭ ‬الملل،‭ ‬أو‭ ‬الاكتئاب‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬هدف‭ ‬محدد‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.‬

إنه‭ ‬من‭ ‬المؤلم‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬شعلة‭ ‬الشغف‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬إلى‭ ‬رماد‭ ‬من‭ ‬اليأس‭ ‬والإحباط‭ ‬ليطغى‭ ‬هنا‭ ‬شعور‭ ‬الاستسلام‭ ‬الثقيل‭ ‬على‭ ‬النفس،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬الناقد‭ ‬والمؤرخ‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬توماس‭ ‬كارليل‭ ‬في‭ ‬مقولته‭ ‬الشهيرة‭:‬

‮«‬إنسان‭ ‬بدون‭ ‬هدف‭.. ‬كسفينة‭ ‬بدون‭ ‬دفة‭.. ‬كلاهما‭ ‬سوف‭ ‬ينتهي‭ ‬به‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬الصخور‮»‬‭!‬

نعم،‭ ‬الانسان‭ ‬بدون‭ ‬هدف،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مصيره‭ ‬التعفن‭ ‬السريري،‭ ‬وما‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬إلا‭ ‬انعكاس‭ ‬لحالة‭ ‬الخواء‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬فارغو‭ ‬المحتوى‭ ‬،‭ ‬المخوخين‭ ‬من‭ ‬الداخل،‭ ‬مسلوبي‭ ‬الإرادة‭.‬

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