الكلمة السامية.. والمسؤولية التعليمية

الكلمة‭ ‬السامية‭.. ‬كما‭ ‬أسعدت‭ ‬الأساتذة‭ ‬والطلبة‭ ‬والطالبات،‭ ‬وكافة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي،‭ ‬وقد‭ ‬خصتهم‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬دراسي،‭ ‬بعثت‭ ‬أخلص‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬الأمنيات‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عاما‭ ‬دراسيا،‭ ‬سعيدا‭ ‬مباركا‭ ‬مثمرا،‭ ‬ومكللا‭ ‬بأفضل‭ ‬النتائج،‭ ‬والشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬وأساتذة،‭ ‬وطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬أمور‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬برؤيته‭ ‬الثاقبة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬ومحددا‭ ‬في‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬العودة‭ ‬المدرسية‭ ‬والجامعية،‭ ‬والسعي‭ ‬الدؤوب‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬والأكاديمية؛‭ ‬تحقيقا‭ ‬لأفضل‭ ‬المخرجات‭ ‬التعليمية،‭ ‬لمواكبة‭ ‬مستجدات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتلك‭ ‬مسألة‭ ‬ومسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬حاضرا‭ ‬دوما‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬التوجيه‭ ‬السامي‭ ‬لإعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬علميا‭ ‬وسلوكيا‭ ‬وقيميا،‭ ‬وتعزيز‭ ‬انتمائهم‭ ‬الوطني،‭ ‬يشكل‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬أخرى‭ ‬تسير‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم،‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المسار‭ ‬والخطوات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأكيد‭ ‬دور‭ ‬المنظومة‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والعملية‭ ‬عموما،‭ ‬و«التربية‭ ‬الوطنية‮»‬‭ ‬خصوصا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستوجب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬التعليمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنشئة‭ ‬جيل‭ ‬متمسك‭ ‬بالأخلاق‭ ‬والوطنية،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬متسلح‭ ‬بالعلم‭ ‬والمعرفة‭. ‬

إن‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬خاطبت‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬الأبناء‭ ‬الأعزاء‮»‬،‭ ‬وخاطبت‭ ‬المدرسين‭ ‬والمدرسين‭ ‬والعاملين‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬الأساتذة‭ ‬الكرام‭ ‬والمربون‭ ‬المحترمون‮»‬‭.. ‬وتلك‭ ‬لفتة‭ ‬كريمة‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬مكانة‭ ‬التعليم‭ ‬والمعلمين‭ ‬والمتعلمين‭ ‬معا،‭ ‬وأنهم‭ ‬جميعا‭ ‬لهم‭ ‬مكانة‭ ‬رفيعة‭ ‬ومقدرة‭ ‬لدى‭ ‬الدولة‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬تشكل‭ ‬حافزا‭ ‬وداعما‭ ‬ومشجعا‭ ‬لأبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والتفوق‭ ‬والتميز،‭ ‬والتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواكبة‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬والتطور‭ ‬التقني‭ ‬العالمي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الجهود‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وهي‭ ‬محل‭ ‬التقدير‭ ‬والاعتزاز‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭.‬

وتأكيدا‭ ‬لدور‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬البلاد،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬عماد‭ ‬التنمية‭ ‬القادمة،‭ ‬ورفعة‭ ‬البلاد‭ ‬وتقدمها،‭ ‬أكدت‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬المقاعد‭ ‬الدراسية‭ ‬اليوم‭ ‬هما‭ ‬المسؤولية‭ ‬والواجب‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬أبنائنا‭ ‬وبناتنا،‭ ‬وسيجدون‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬من‭ ‬الجميع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬والتكاتف،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬روح‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬الواحدة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

تلك‭ ‬هي‭ ‬بعض‭ ‬قراءتنا‭ ‬للكلمة‭ ‬السامية‭ ‬بمناسبة‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭.. ‬كما‭ ‬نود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وجده‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬الإعلامي‭ ‬البحريني،‭ ‬التلفزيوني‭ ‬والإذاعي‭ ‬والصحفي،‭ ‬مع‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬ونقل‭ ‬الصورة‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والميدان‭ ‬عبر‭ ‬المراسلين‭ ‬أمام‭ ‬المدارس،‭ ‬ونقل‭ ‬جهود‭ ‬إدارة‭ ‬المرور‭ ‬وشرطة‭ ‬المجتمع،‭ ‬وغيرها‭.. ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬الجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬لعام‭ ‬دراسي‭ ‬جديد‭ ‬ومتميز‭.. ‬وكل‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬والجميع‭ ‬بخير‭ ‬ونجاح‭ ‬وتوفيق‭. ‬