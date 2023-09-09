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وسط جدل ((شيخوخة أمريكا)).. نـانـسـي بـيـلوسي تترشح مجددا

9/9/2023 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الزعيمة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬السابقة‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬83‭ ‬عاماً‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬أنّها‭ ‬تسعى‭ ‬لإعادة‭ ‬انتخابها‭ ‬لمقعدها‭ ‬كنائبة‭ ‬عن‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭. ‬وقالت‭ ‬هذه‭ ‬الشخصية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭)‬،‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬بلادنا‭ ‬أن‭ ‬تُظهر‭ ‬للعالم‭ ‬أنّ‭ ‬علمنا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يلمع‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬سأترشح‭ ‬لإعادة‭ ‬انتخابي‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬أمريكا‭ ‬جدلاً‭ ‬ساخناً‭ ‬بشأن‭ ‬شيخوخة‭ ‬طبقتها‭ ‬السياسية،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬80‭ ‬عاماً،‭ ‬بينما‭ ‬يبلغ‭ ‬منافسه‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬77‭ ‬عاماً‭. ‬نانسي‭ ‬بيلوسي‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تتبوّأ‭ ‬منصب‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭. ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬تخلّت‭ ‬عن‭ ‬منصب‭ ‬زعيمة‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬مُعلنة‭ ‬أنها‭ ‬تريد‭ ‬‮«‬ترك‭ ‬المجال‭ ‬لجيل‭ ‬جديد‮»‬‭. ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬نائبة‭ ‬منتخبة‭ ‬عن‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬ولكنّها‭ ‬تحتفظ‭ ‬بنفوذ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الكابيتول‭ ‬هيل‭ ‬الذي‭ ‬تشغل‭ ‬مقعدًا‭ ‬فيه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1987‭. ‬اعتبرت‭ ‬بيلوسي‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬الشخصية‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وقد‭ ‬تمّ‭ ‬انتخابها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬لمنصب‭ ‬‮«‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‮»‬‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2007‭. ‬وتُعرف‭ ‬بيلوسي‭ ‬بدورها‭ ‬كمعارضة‭ ‬بارزة‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬الذي‭ ‬حاربته‭ ‬بشراسة‭ ‬عندما‭ ‬دخل‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تعرّض‭ ‬زوجها‭ ‬بول‭ ‬لهجوم‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬منزلهما‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬رجل‭ ‬مسلّح‭ ‬بمطرقة‭. ‬وكان‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي،‭ ‬التي‭ ‬اتهمها‭ ‬بالكذب‭ ‬وكان‭ ‬ينوي‭ ‬‮«‬كسر‭ ‬ركبتيها‮»‬‭.‬

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