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لهذا السبب.. ((الصاروخ الجبار)) ممنوع من الانطلاق إلى الفضاء

9/9/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سيظل‭ ‬أقوى‭ ‬صاروخ‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬‮«‬ستارشيب‮»‬،‭ ‬المطور‭ ‬من‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬للرحلات‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬والمريخ،‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ريثما‭ ‬تجري‭ ‬الشركة‭ ‬عشرات‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬طلبتها‭ ‬الهيئة‭ ‬الناظمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انفجاره‭ ‬أثناء‭ ‬الطيران‭. ‬وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية‭ (‬‮«‬إف‭ ‬آيه‭ ‬آيه‮»‬‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬الوكالة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬الطيران،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التدقيق،‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬إجراء‭ ‬63‭ ‬تغييراً،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬استحداث‭ ‬أجزاء‭ ‬جديدة‭ ‬‮«‬لتجنب‭ ‬التسربات‭ ‬والحرائق‮»‬،‭ ‬وتصحيح‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬الإطلاق‭ ‬وإجراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاختبارات‭. ‬في‭ ‬20‭ ‬أبريل،‭ ‬فجّرت‭ ‬فرق‭ ‬‮»‬سبايس‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬الصاروخ‭ ‬عمداً‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬تكساس،‭ ‬بعد‭ ‬4‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬إقلاع‭ ‬خاطئ‭ ‬شهد‭ ‬فشلاً‭ ‬في‭ ‬انفصال‭ ‬الصاروخ‭ ‬وتعطل‭ ‬محركات‭ ‬عدة‭. ‬وتسببت‭ ‬كرة‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سحابة‭ ‬من‭ ‬الغبار‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬تبعد‭ ‬كيلومترات‭ ‬عدة‭. ‬لكنّ‭ ‬رئيس‭ ‬الشركة‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬هنّأ‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬فرقه،‭ ‬مبدياً‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬هذا‭ ‬الفشل‭ ‬باستخلاص‭ ‬العبر‭ ‬للمرات‭ ‬المقبلة‭. ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬فُتح‭ ‬تحقيق‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الهيئة‭ ‬الناظمة،‭ ‬المتهمة‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬جمعيات‭ ‬بعدم‭ ‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬كافية‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭. ‬وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الناظمة‭ ‬للقطاع‭ ‬الجوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية‭ ‬اكتمل،‭ ‬لكنّ‭ ‬استئناف‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬ليس‭ ‬وشيكاً‭ ‬في‭ ‬بوكا‭ ‬تشيكا،‭ ‬حيث‭ ‬مقر‭ ‬قاعدة‭ ‬سبايس‭ ‬إكس‭ ‬في‭ ‬تكساس‭. ‬ولفتت‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفيدرالية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬سبايس‭ ‬إكس‭ ‬تنفيذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التصحيحية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬السلامة‮»‬،‭ ‬وتقديم‭ ‬طلب‭ ‬جديد‭ ‬لتصريح‭ ‬معدّل‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬أي‭ ‬إقلاع‭ ‬جديد‭ ‬لمركبة‭ ‬ستارشيب‮»‬‭.‬

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