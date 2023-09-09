سيلفستر ستالون ممازحا البابا: هل أنت مستعد لملاكمتي؟

سيلفستر ستالون ممازحا البابا: هل أنت مستعد لملاكمتي؟
التاريخ
9/9/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مازح الممثل الأمريكي الشهير سيلفستر ستالون، خلال زيارته للفاتيكان، البابا فرنسيس. وقال البابا للنجم الأمريكي عبر مترجمه «لقد كبرنا ونحن نشاهد أفلامك»، فما كان من بطل سلسلة أفلام «رامبو» و«روكي» إلا أن رفع قبضتيه في الهواء وسأل الحبر الأعظم «هل أنت مستعد لملاكمتي؟». وقابل
البابا الحركة بمثلها برفع قبضته في الهواء مبتسما. كما قدم ستالون، خلال لقائه، عائلته للبابا، ورافقه في زيارته للفاتيكان كل من زوجته وبناته وشقيقه. وينحدر النجم الهوليوودي من جذور إيطالية، إذ هاجر أبوه الصقلي إلى الولايات المتحدة وهناك ولد ستالون.
MENAFN09092023000055011008ID1107038314
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.