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سيلفستر ستالون ممازحا البابا: هل أنت مستعد لملاكمتي؟

9/9/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مازح‭ ‬الممثل‭ ‬الأمريكي‭ ‬الشهير‭ ‬سيلفستر‭ ‬ستالون،‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للفاتيكان،‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭. ‬وقال‭ ‬البابا‭ ‬للنجم‭ ‬الأمريكي‭ ‬عبر‭ ‬مترجمه‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كبرنا‭ ‬ونحن‭ ‬نشاهد‭ ‬أفلامك‮»‬،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بطل‭ ‬سلسلة‭ ‬أفلام‭ ‬‮«‬رامبو‮»‬‭ ‬و«روكي‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬قبضتيه‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬وسأل‭ ‬الحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬‮«‬هل‭ ‬أنت‭ ‬مستعد‭ ‬لملاكمتي؟‮»‬‭. ‬وقابل
البابا‭ ‬الحركة‭ ‬بمثلها‭ ‬برفع‭ ‬قبضته‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬مبتسما‭. ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬ستالون،‭ ‬خلال‭ ‬لقائه،‭ ‬عائلته‭ ‬للبابا،‭ ‬ورافقه‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬للفاتيكان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬وبناته‭ ‬وشقيقه‭. ‬وينحدر‭ ‬النجم‭ ‬الهوليوودي‭ ‬من‭ ‬جذور‭ ‬إيطالية،‭ ‬إذ‭ ‬هاجر‭ ‬أبوه‭ ‬الصقلي‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وهناك‭ ‬ولد‭ ‬ستالون‭.‬

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