رغم القيود.. نـسـاء وفـتـيـات أفـغـانيات يبدأن مشروعات

رغم القيود.. نـسـاء وفـتـيـات أفـغـانيات يبدأن مشروعات
التاريخ
9/9/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في أعقاب القيود المتزايدة غامرت النساء والفتيات الأفغانيات بممارسة الأعمال التجارية الصغيرة.
ومن بين تلك المؤسسات اللاتي قمن بإنشائها
«كولبا أواسانا -اي-ماناهيل سادات» في ولاية «بلخ» ومطعم ومقهى «شاما» في كابول، مما يظهر صمودهن في التغلب على القيود.
وفتحت ناجية السادات بمساعدة أصدقائها المطعم قبل حوالي أسبوعين وخصصته للنساء، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وذكرت أن المطعم حظي سريعا بشعبية، بتشجيع ودعم النساء في ولاية «بلخ».
وتشجع السادات النساء الأخريات على التحرر من قيودهن المحلية والسعي وراء مساعيهن بنشاط.
يذكر أنه خلال العامين الماضيين واجهت النساء في أفغانستان العديد من القيود، بما في ذلك حظر على العمل والتعليم في أعقاب عودة طالبان إلى السلطة.
MENAFN09092023000055011008ID1107038313
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.