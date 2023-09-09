رغم القيود.. نـسـاء وفـتـيـات أفـغـانيات يبدأن مشروعات

ومن‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬اللاتي‭ ‬قمن‭ ‬بإنشائها‮

«‬كولبا‭ ‬أواسانا‭ -‬اي‭-‬ماناهيل‭ ‬سادات‮»‬‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬‮«‬بلخ‮»‬‭ ‬ومطعم‭ ‬ومقهى‭ ‬‮«‬شاما‮»‬‭ ‬في‭ ‬كابول،‭ ‬مما‭ ‬يظهر‭ ‬صمودهن‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬القيود‭.‬

وفتحت‭ ‬ناجية‭ ‬السادات‭ ‬بمساعدة‭ ‬أصدقائها‭ ‬المطعم‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬أسبوعين‭ ‬وخصصته‭ ‬للنساء،‭ ‬حسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬خاما‭ ‬برس‮»‬‭ ‬الأفغانية‭ ‬للأنباء‭ ‬أمس‭. ‬

‭ ‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬المطعم‭ ‬حظي‭ ‬سريعا‭ ‬بشعبية،‭ ‬بتشجيع‭ ‬ودعم‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬‮«‬بلخ‮»‬‭.‬

وتشجع‭ ‬السادات‭ ‬النساء‭ ‬الأخريات‭ ‬على‭ ‬التحرر‭ ‬من‭ ‬قيودهن‭ ‬المحلية‭ ‬والسعي‭ ‬وراء‭ ‬مساعيهن‭ ‬بنشاط‭.‬

يذكر‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬واجهت‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القيود،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬عودة‭ ‬طالبان‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭.‬