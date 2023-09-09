فوز ((قرية المئة)) بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول

انطلقت‭ ‬الجائزة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬وهي‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬الكتاب‭ ‬الشبان‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الرواية‭ ‬ممن‭ ‬لم‭ ‬تتح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬النشر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سواء‭ ‬ورقيا‭ ‬أو‭ ‬إلكترونيا‭.‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬إنها‭ ‬اختارت‭ ‬رواية‭ (‬قرية‭ ‬المئة‭) ‬من‭ ‬بين‭ ‬خمس‭ ‬روايات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭ ‬القصيرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬دار‭ ‬الشروق‭ ‬بنشرها‭.‬

وتشكلت‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬الشاعر‭ ‬أحمد‭ ‬الشهاوي‭ ‬والناقدة‭ ‬شيرين‭ ‬أبو‭ ‬النجا‭ ‬والمترجم‭ ‬محمد‭ ‬عبدالنبي‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬حيثياتها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬النص‭ ‬شائق‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬الغوص‭ ‬في‭ ‬عوالم‭ ‬الريف‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬جذابة‭ ‬تغزل‭ ‬الرمزي‭ ‬مع‭ ‬الميتافيزيقي‭ ‬مع‭ ‬الموروثات‭ ‬الجمعية‭ ‬الراسخة،‭ ‬وهو‭ ‬نص‭ ‬محكم‭ ‬ومكتوب‭ ‬بحرفية‭ ‬عالية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬اللجنة‭ ‬برواية‭ (‬تقاطعات‭) ‬للكاتب‭ ‬خالد‭ ‬عصام‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬للقائمة‭ ‬القصيرة‭ ‬وأوصت‭ ‬بنشرها‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬مبشرة‭ ‬بكاتب‭ ‬جيد،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬نص‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬تطورات‭ ‬سياسية‭ ‬واجتماعية‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬إليها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطور‭ ‬الشخصيات‮»‬‭.‬

وخيري‭ ‬شلبي‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الإنتاج‭ ‬الغزير‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬عن‭ ‬الريف‭ ‬والبسطاء‭ ‬وتحولت‭ ‬بعض‭ ‬أعماله‭ ‬إلى‭ ‬مسلسلات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬منها‭ (‬الوتد‭) ‬و‭(‬وكالة‭ ‬عطية‭) ‬كما‭ ‬نال‭ ‬وسام‭ ‬العلوم‭ ‬والفنون‭ ‬من‭ ‬الطبقة‭ ‬الأولى‭ ‬وجائزة‭ ‬الدولة‭ ‬التقديرية‭ ‬في‭ ‬الآداب‭.‬