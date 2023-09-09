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عائشة حافظ: ثوب أمي إلهامي الأبيض.. ونسائي يشبهنني

9/9/2023 7:10:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان

تستغرق‭ ‬النحاتة‭ ‬البحرينية‭ ‬عائشة‭ ‬حافظ‭ ‬في‭ ‬البياض،‭ ‬لتنتقل‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬سلاما‭ ‬وارتباطا‭ ‬بالحب‭ ‬والتسامح،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يشوه‭ ‬البياض‭.‬

التصاق‭ ‬النحاتة‭ ‬بالمجال‭ ‬الفني‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬عبثيا،‭ ‬فهي‭ ‬نشأت‭ ‬ضمن‭ ‬عائلة‭ ‬محبة‭ ‬للفن‭ ‬والثقافة،‭ ‬واكتسبت‭ ‬تلك‭ ‬الموهبة‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬أخيها،‭ ‬فظلت‭ ‬تمارسها‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬اليومية‭ ‬بالانغماس‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مجسمات‭ ‬الرمل‭ ‬الطفولية،‭ ‬ومنها‭ ‬انطلقت‭ ‬لتشكل‭ ‬كائناتها‭ ‬البيضاء‭ ‬المسالمة‭. ‬تقول‭ ‬عائشة‭: ‬‮«‬بدأت‭ ‬بتشكيل‭ ‬مجسمات‭ ‬بدائية‭ ‬على‭ ‬رمال‭ ‬الشواطئ،‭ ‬لأنتقل‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬منحوتات‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬بيئية‭ ‬مثل‭ ‬الأخشاب‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬الخشب‭ ‬إلى‭ ‬الحجر‭ ‬الجيري،‭ ‬مرحلة‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬اللون‭ ‬البيض،‭ ‬لتنحصر‭ ‬عائشة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬البياض‭ ‬ولم‭ ‬تخرج‭ ‬منه‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬تأثرا‭ ‬بوالدتها‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تلبس‭ ‬إلا‭ ‬الأبيض،‭ ‬ثوب‭ ‬الململ‭ ‬التقليدي‭ ‬المحلي،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الخاصة‭. ‬وهو‭ ‬ذاته‭ ‬اللون‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬ملابس‭ ‬عائشة‭ ‬أيضا‭ ‬ورسخ‭ ‬في‭ ‬ذاكرتها‭ ‬الفنية‭.‬

تتنوع‭ ‬كائنات‭ ‬عائشة‭ ‬البيضاء‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬البيضة‭ ‬والطيور‭ ‬الصغيرة‭ ‬إلى‭ ‬حمامة‭ ‬السلام‭ ‬والكرسي‭ ‬الحاضن‭ ‬وحتى‭ ‬القارب‭ ‬المنقذ‭. ‬فالبيضة‭ ‬هي‭ ‬رمز‭ ‬بداية‭ ‬الخلق‭ ‬والحياة‭ ‬الجديدة‭ ‬المسالمة‭ ‬الخارجة‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭. ‬والطيور‭ ‬الصغيرة‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬الطائر‭ ‬الفينيقي‭ ‬الأسطوري‭. ‬أما‭ ‬الكرسي‭ ‬فهو‭ ‬الوطن‭ ‬الحاضن‭ ‬لحمامات‭ ‬السلام‭. ‬أما‭ ‬القارب‭ ‬فيعود‭ ‬إلى‭ ‬سفينة‭ ‬نوح‭ ‬المنقذة‭ ‬للبشرية‭.‬

وسط‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الرمزيات،‭ ‬تخترق‭ ‬المرأة‭ ‬منحوتات‭ ‬عائشة‭ ‬أيضا‭ ‬لتبرز‭ ‬عبر‭ ‬وجوهها‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭ ‬رمزية‭ ‬الكونية‭ ‬واستمرارية‭ ‬الخلق‭. ‬المرأة‭ ‬ضمن‭ ‬كائنات‭ ‬عائشة‭ ‬تتناسل‭ ‬وتحلق‭ ‬في‭ ‬الخيال‭.‬

وتبين‭ ‬عائشة‭: ‬‮«‬تحمل‭ ‬النساء‭ ‬إحساس‭ ‬صاحباتها‭ ‬وحكاياتهن‭ ‬ومشاعرهن‭. ‬فكل‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬يحمل‭ ‬تعبيرات‭ ‬تدريجية‭ ‬لقيم‭ ‬الحق‭ ‬والجمال‭ ‬والخير‭ ‬في‭ ‬كفاح‭ ‬لنيل‭ ‬المرأة‭ ‬كامل‭ ‬إنسانيتها‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العصور‭ ‬الماضية‭ ‬والمستقبل‭ ‬والحاضر‮»‬‭.‬

وتضيف‭ ‬النحاتة‭: ‬‮«‬كل‭ ‬وجه‭ ‬نسائي‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العصور‭ ‬هو‭ ‬جنة‭ ‬في‭ ‬الجمال‭ ‬والخير‭ ‬والحق‭. ‬الوجوه‭ ‬الجدارية‭ ‬بأشكالها‭ ‬وملامحها‭ ‬التعبيرية‭ ‬الشفافة‭ ‬إنسانية‭ ‬ملهمة‭ ‬ومتمردة‭ ‬ومقدمة‭ ‬بإصرارها‭ ‬وتفاؤلها‭ ‬وحزنها‮»‬‭.‬

وتتابع‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬قصص‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأزمنة‭ ‬التاريخية‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬إلهامي‭. ‬المرأة‭ ‬باختلاف‭ ‬أجناسها‭ ‬وأشكالها‭ ‬وألوانها‭ ‬ومعتقداتها‭ ‬وماضيها‭ ‬وحاضرها‭ ‬ومستقبلها‭. ‬كل‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأزمنة‭ ‬متشابهات‭ ‬في‭ ‬جمالهن‭ ‬وإنسانيتهن‭ ‬ومطالبهن‭ ‬لحقوقهن‮»‬‭.‬

تتنوع‭ ‬نساء‭ ‬عائشة،‭ ‬فقد‭ ‬تتحول‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬ملكات‭ ‬منتصبات‭ ‬على‭ ‬عروشهن،‭ ‬يتقمصن‭ ‬اللون‭ ‬الأسود‭. ‬فالأسود‭ ‬يحمل‭ ‬معاني‭ ‬الجمال‭ ‬أيضا‭ ‬لدى‭ ‬عائشة،‭ ‬فمن‭ ‬بينه‭ ‬تتسلل‭ ‬خيوط‭ ‬البياض‭ ‬في‭ ‬تلامس‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬اللونين‭ ‬المتضادين‭ ‬اللذين‭ ‬يحملان‭ ‬نفس‭ ‬المعنى‭ ‬أيضا،‭ ‬السلام‭.‬

لكنهن،‭ ‬تلك‭ ‬النساء،‭ ‬قد‭ ‬تشكلهن‭ ‬عائشة‭ ‬أحيانا‭ ‬بلا‭ ‬ملامح‭ ‬مكتملة،‭ ‬لتتحول‭ ‬إلى‭ ‬كائنات‭ ‬مبهمة‭ ‬متناقضة،‭ ‬فالنقص‭ ‬هو‭ ‬اكتمالٌ‭ ‬أيضا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليها‭. ‬

نساء‭ ‬عائشة‭ ‬أيضا‭ ‬قد‭ ‬يشبهن‭ ‬عائشة‭ ‬نفسها،‭ ‬يشبهن‭ ‬شعرها‭ ‬الكثيف‭ ‬السواد‭ ‬المتطاير‭ ‬وعينيها‭ ‬الواسعتين‭ ‬البارزتين‭ ‬وأنفها‭ ‬الطويل‭ ‬وروحها‭ ‬البسيطة‭ ‬بسلامها‭ ‬الداخلي‭.‬

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