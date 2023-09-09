((عيسى بن علي)) يحضر مونديال السلة
التاريخ
9/9/2023 7:10:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مباريات الدور نصف النهائي من مونديال كأس العالم لكرة السلة في الفلبين، وشهد سموه القمتين العالميتين بين أمريكا وألمانيا، والأخرى بين صربيا وكندا، وقد تأهلت ألمانيا وصربيا إلى المباراة النهائية التي تقام اليوم الأحد في مانيلا، وكانت ألمانيا قد هزمت أمريكا بنتيجة 113/111 فيما تخطت صربيا عقبة كندا بنتيجة 95/86.
ويعد هذا النهائي الثاني في تاريخ صربيا بعد عام 2014، فيما تسجل ألمانيا حضورها التاريخي الأول في نهائي المونديال، فيما ستكتفي أمريكا بلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام كندا.
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