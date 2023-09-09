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((عيسى بن علي)) يحضر مونديال السلة

9/9/2023 7:10:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬مونديال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الفلبين،‭ ‬وشهد‭ ‬سموه‭ ‬القمتين‭ ‬العالميتين‭ ‬بين‭ ‬أمريكا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬والأخرى‭ ‬بين‭ ‬صربيا‭ ‬وكندا،‭ ‬وقد‭ ‬تأهلت‭ ‬ألمانيا‭ ‬وصربيا‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مانيلا،‭ ‬وكانت‭ ‬ألمانيا‭ ‬قد‭ ‬هزمت‭ ‬أمريكا‭ ‬بنتيجة‭ ‬113‭/‬111‭ ‬فيما‭ ‬تخطت‭ ‬صربيا‭ ‬عقبة‭ ‬كندا‭ ‬بنتيجة‭ ‬95‭/‬86‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬النهائي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬صربيا‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬فيما‭ ‬تسجل‭ ‬ألمانيا‭ ‬حضورها‭ ‬التاريخي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬المونديال،‭ ‬فيما‭ ‬ستكتفي‭ ‬أمريكا‭ ‬بلعب‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬أمام‭ ‬كندا‭.‬

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