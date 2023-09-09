علي جابر قريب من المنامة
التاريخ
9/9/2023 7:10:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اقترب علي جابر لاعب منتخبنا الوطني لكرة السلة والفريق الأول بنادي النجمة من الانتقال بشكل دائم إلى نادي المنامة، وذلك بعد تطور المفاوضات بين الناديين في الأيام القليلة الماضية.
وعلم «أخبار الخليج الرياضي» أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 20 ألف دينار لشراء بطاقة اللاعب مع حصول نادي النجمة على ثلاثة لاعبين اعارة من نادي المنامة.
ويبدو ان المنامة دخل بجدية أكبر هذه المرة من أجل التعاقد مع علي جابر، خاصة بعد قرار اتحاد السلة الأخير بإيقاف صانع الألعاب أحمد سلمان عاما كاملا بسبب تخلفه عن المشاركة مع المنتخب، وكان المنامة قد ابرم صفقة واحدة بتعاقده مع حسين شاكر بعد رحيل أحمد حسن للأهلي.
من جانب آخر يحتاج نادي النجمة إلى مجموعة من اللاعبين ليعوض النقص الحاصل ويكمل العدد المطلوب، خاصة بعد انتقال حسين محمد إلى الاتحاد، وفضل الله عباس إلى البحرين، وحسين شاكر إلى المنامة، واحتمال انتقال محمد بوعلاي إلى المحرق وغموض بقاء محمد حسين.
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