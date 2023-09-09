علي جابر قريب من المنامة

وعلم‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لشراء‭ ‬بطاقة‭ ‬اللاعب‭ ‬مع‭ ‬حصول‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬اعارة‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭.‬

ويبدو‭ ‬ان‭ ‬المنامة‭ ‬دخل‭ ‬بجدية‭ ‬أكبر‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬علي‭ ‬جابر،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬الأخير‭ ‬بإيقاف‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬عاما‭ ‬كاملا‭ ‬بسبب‭ ‬تخلفه‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب،‭ ‬وكان‭ ‬المنامة‭ ‬قد‭ ‬ابرم‭ ‬صفقة‭ ‬واحدة‭ ‬بتعاقده‭ ‬مع‭ ‬حسين‭ ‬شاكر‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬للأهلي‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬يحتاج‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬ليعوض‭ ‬النقص‭ ‬الحاصل‭ ‬ويكمل‭ ‬العدد‭ ‬المطلوب،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬انتقال‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وفضل‭ ‬الله‭ ‬عباس‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬وحسين‭ ‬شاكر‭ ‬إلى‭ ‬المنامة،‭ ‬واحتمال‭ ‬انتقال‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬إلى‭ ‬المحرق‭ ‬وغموض‭ ‬بقاء‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭.‬