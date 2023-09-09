إيرلينج هالاند: ميسي ورونالدو يفعلان أشياء مجنونة

وأجاب‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬متابعة‭ ‬مباريات‭ ‬لنجوم‭ ‬آخرين‭ ‬مثل‭ ‬مبابي‭ ‬أو‭ ‬فينيسيوس‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال؟،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬بالتأكيد،‭ ‬لأنني‭ ‬أشاهد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‮»‬‭. ‬واختتم‭: ‬‮«‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬لقد‭ ‬شاهدت‭ ‬البداية‭ ‬المذهلة‭ ‬لجود‭ ‬بيلينجهام‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وهذا‭ ‬يسعدني‭ ‬حقًا‭ ‬له‭. ‬أنا‭ ‬شغوف‭ ‬بكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أحبه‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬ويمكن‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬يشغل‭ ‬كل‭ ‬وقتي،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاحترافي‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬



