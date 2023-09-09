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إيرلينج هالاند: ميسي ورونالدو يفعلان أشياء مجنونة

9/9/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحدث‭ ‬النرويجي‭ ‬إيرلينج‭ ‬هالاند‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬عن‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬مهاجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭. ‬كانت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬وضعت‭ ‬هالاند‭ ‬في‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬مبابي،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المنافسة‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬بين‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬وليونيل‭ ‬ميسي‭. ‬وقال‭ ‬هالاند،‭ ‬خلال‭ ‬تصريحات‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬فوتبول‮»‬‭ ‬الفرنسية‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يعتقده‭ ‬الجميع،‭ ‬لكن‭ ‬كن‭ ‬حذرًا،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬ظل‭ ‬ميسي‭ ‬وكريستيانو‭ ‬يحققان‭ ‬أشياءً‭ ‬مجنونة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬نتذكر‭ ‬أنهم‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يفعلون‭ ‬نفس‭ ‬الأمر‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬تقدمهم‭ ‬في‭ ‬العمر‭.. ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنهم‭ ‬لاعبون‭ ‬رائعون‭. ‬أشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬لأنني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬بطلين‭ ‬استثنائيين‭ ‬مثلهما‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أتحدث‭ ‬أبدًا‭ ‬عن‭ ‬نفسي‭ ‬مقارنة‭ ‬بلاعبين‭ ‬آخرين‭. ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬أرى‭ ‬بها‭ ‬الأشياء‭. ‬أركز‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬وأسعى‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬أفضل‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬وأن‭ ‬أستمر‭ ‬في‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بما‭ ‬أقوم‭ ‬به،‭ ‬وأن‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‮»‬‭.‬

وأجاب‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬متابعة‭ ‬مباريات‭ ‬لنجوم‭ ‬آخرين‭ ‬مثل‭ ‬مبابي‭ ‬أو‭ ‬فينيسيوس‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال؟،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬بالتأكيد،‭ ‬لأنني‭ ‬أشاهد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‮»‬‭. ‬واختتم‭: ‬‮«‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬لقد‭ ‬شاهدت‭ ‬البداية‭ ‬المذهلة‭ ‬لجود‭ ‬بيلينجهام‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وهذا‭ ‬يسعدني‭ ‬حقًا‭ ‬له‭. ‬أنا‭ ‬شغوف‭ ‬بكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أحبه‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬ويمكن‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬يشغل‭ ‬كل‭ ‬وقتي،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاحترافي‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬


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