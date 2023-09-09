إيرلينج هالاند: ميسي ورونالدو يفعلان أشياء مجنونة

إيرلينج هالاند: ميسي ورونالدو يفعلان أشياء مجنونة
التاريخ
9/9/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحدث النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، عن المنافسة مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان. كانت العديد من التقارير وضعت هالاند في مقارنة مع مبابي، على غرار المنافسة التاريخية التي حدثت لسنوات طويلة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. وقال هالاند، خلال تصريحات لمجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية: «هذا ما يعتقده الجميع، لكن كن حذرًا، يجب أن نشير إلى أي مدى ظل ميسي وكريستيانو يحققان أشياءً مجنونة». وأضاف: «علينا أيضًا أن نتذكر أنهم ما زالوا يفعلون نفس الأمر حتى مع تقدمهم في العمر.. من الواضح أنهم لاعبون رائعون. أشعر بالفخر لأنني تمكنت من رؤية بطلين استثنائيين مثلهما». وتابع: «لا أتحدث أبدًا عن نفسي مقارنة بلاعبين آخرين. هذه ليست الطريقة التي أرى بها الأشياء. أركز على نفسي وأسعى فقط أن أكون أفضل كل يوم، وأن أستمر في الاستمتاع بما أقوم به، وأن أكون في أفضل مستوى».
وأجاب عن سؤال حول متابعة مباريات لنجوم آخرين مثل مبابي أو فينيسيوس على سبيل المثال؟، قائلاً: «بالتأكيد، لأنني أشاهد الكثير من كرة القدم على التلفزيون». واختتم: «بهذه المناسبة، لقد شاهدت البداية المذهلة لجود بيلينجهام مع ريال مدريد، وهذا يسعدني حقًا له. أنا شغوف بكرة القدم، وهذا ما أحبه منذ البداية ويمكن القول إنه يشغل كل وقتي، سواء كان ذلك على المستوى الاحترافي أو في الاجتماعي».
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