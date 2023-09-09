وكانت‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬رفعت‭ ‬دعوى‭ ‬طلبت‭ ‬فيها‭ ‬الحكم‭ ‬بإخلاء‭ ‬المحلين‭ ‬وتسليمهما‭ ‬لها‭ ‬بالحالة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬عليها‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الشواغل‭ ‬مع‭ ‬إلزام‭ ‬المدعين‭ ‬سداد‭ ‬متخلف‭ ‬الايجارات‭ ‬المستحقة‭ ‬لاحد‭ ‬المحلات‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬6525‭ ‬دينارا‭ ‬ومحل‭ ‬آخر‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬8196‭.‬100‭ ‬دينارا،‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬الرسوم‭ ‬والمصاريف،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬أبرمت‭ ‬عقد‭ ‬إيجار‭ ‬مع‭ ‬مورث‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬للانتفاع‭ ‬بالمحلين‭ ‬بالسوق‭ ‬المركزي‭ ‬بالمنامة‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬إيجار،‭ ‬وظل‭ ‬ينتفع‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬وفاته‭ ‬واستمر‭ ‬ورثته‭ ‬ينتفعون‭ ‬بالمحل‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه،‭ ‬وقد‭ ‬ترتب‭ ‬بذمتهم‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬6 ‭,‬ 525‭ ‬دينارا،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬أبرمت‭ ‬عقد‭ ‬إيجار‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬مورث‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬للانتفاع‭ ‬بمحل،‭ ‬وقد‭ ‬استمر‭ ‬ورثته‭ ‬في‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالمحل‭ ‬بعد‭ ‬وفاته‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه،‭ ‬وقد‭ ‬ترتب‭ ‬بذمتهم‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬8 ‭,‬ 196.100‭ ‬دينارا،‭ ‬وتم‭ ‬توجيه‭ ‬إخطار‭ ‬للورثة‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬المبادرة‭ ‬بسداد‭ ‬قيمة‭ ‬بدل‭ ‬الانتفاع‭ ‬المستحق‭ ‬بذمتهم‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬فائدة‭.. ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬قانوناً‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإثبات‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الدائن‭ ‬إثبات‭ ‬الالتزام،‭ ‬وعلى‭ ‬المدين‭ ‬إثبات‭ ‬التخلص‭ ‬منه‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬المادة‭ (‬534‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المستأجر‭ ‬الوفاء‭ ‬بالأجرة‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬المتفق‭ ‬عليها،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬المادة‭ (‬13‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإثبات‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يعتبر‭ ‬المحرر‭ ‬العرفي‭ ‬صادراً‭ ‬ممن‭ ‬وقعه‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينكر‭ ‬صراحةً‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬منسوب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬أو‭ ‬إمضاء‭ ‬أو‭ ‬ختم‭ ‬أو‭ ‬بصمة‮»‬‭.‬

وقالت‭: ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬المدعية‭ ‬قدمت‭ ‬سنداً‭ ‬لدعواها‭ ‬عقد‭ ‬انتفاع‭ ‬ثابت‭ ‬فيه‭ ‬قيام‭ ‬مورث‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬باستئجار‭ ‬المحلين‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي‭ ‬من‭ ‬المدعية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬المحكمة‭ ‬تأخذ‭ ‬بهذا‭ ‬العقد‭ ‬وتعول‭ ‬عليه‭ ‬وترى‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬العقدية‭ ‬ثابتة،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬ذلك،‭ ‬وكان‭ ‬المشرع‭ ‬قد‭ ‬رتب‭ ‬التزاماً‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬المستأجر‭ ‬بسداد‭ ‬مقابل‭ ‬انتفاعه‭ ‬بالأرض‭ ‬محل‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬الأجرة‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬بهذا‭ ‬العقد،‭ ‬وكان‭ ‬عبء‭ ‬إثبات‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬المستأجر‭ -‬المدعى‭ ‬عليه‭-‬،‭ ‬وكان‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬لم‭ ‬يحضروا‭ ‬جلسات‭ ‬المحاكمة‭ ‬ليدفعوا‭ ‬الدعوى‭ ‬بأي‭ ‬دفع‭ ‬أو‭ ‬دفاع‭ ‬أو‭ ‬يقدموا‭ ‬دليل‭ ‬السداد‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إعلانهم‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المقرر‭ ‬قانوناً،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬معه‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬أقامت‭ ‬البينة‭ ‬على‭ ‬نشأة‭ ‬التزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬ببدل‭ ‬الانتفاع‭ ‬للفترة‭ ‬محل‭ ‬المطالبة‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬6525‭ ‬دينارا‭ ‬عن‭ ‬المحل‭ ‬الأول‭ ‬ومبلغ‭ ‬8196‭.‬100‭ ‬عن‭ ‬المحل‭ ‬الثاني‭ ‬بالسوق‭ ‬المركزي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزامهم‭ ‬به‭ ‬وإخلاء‭ ‬المحلين‭ ‬خاليين‭ ‬من‭ ‬الشواغل‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬سيرد‭ ‬بمنطوق‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭.‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بالآتي‭: ‬إخلاء‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬المحلين‭ ‬خاليين‭ ‬من‭ ‬الشواغل،‭ ‬وإلزامهم‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬6525‭ ‬دينارا‭ ‬بدل‭ ‬انتفاع‭ ‬عن‭ ‬محل‭ ‬ومبلغ‭ ‬8196‭.‬100‭ ‬عن‭ ‬المحل‭ ‬الاخر‭.‬