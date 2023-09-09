وقال‭ ‬المحامي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الكوهجي‭ ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تزوج‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وانتقلت‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬الزوجية،‭ ‬وأنجبت‭ ‬منه‭ ‬طفلا‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬خرجت‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬أبيها‭ ‬ورفضت‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق،‭ ‬وقامت‭ ‬بأخذ‭ ‬كافة‭ ‬أغراضها‭ ‬وملابسها،‭ ‬وقد‭ ‬حاول‭ ‬مكتب‭ ‬التوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬مع‭ ‬الزوجين‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية،‭ ‬وطلب‭ ‬وكيل‭ ‬الزوج‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬الزوجية‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬قدمت‭ ‬الزوجة‭ ‬دعوى‭ ‬طلبت‭ ‬فيها‭ ‬الحكم‭ ‬بتطليقها‭ ‬للضرر،‭ ‬مدعية‭ ‬أن‭ ‬الزوج‭ ‬لا‭ ‬يحسن‭ ‬معاملتها‭ ‬وأنه‭ ‬غير‭ ‬أمين‭ ‬عليها‭ ‬نفساً،‭ ‬فعرضت‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬الصلح،‭ ‬فأفاد‭ ‬وكيل‭ ‬الزوج‭ ‬بأنه‭ ‬متمسك‭ ‬بزوجته،‭ ‬بينما‭ ‬هي‭ ‬وضعت‭ ‬شروطاً‭ ‬للصلح‭.‬

وأحالت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬شهود‭ ‬مع‭ ‬الزوج‭ ‬وآخرون‭ ‬مع‭ ‬الزوجة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬لم‭ ‬تطمئن‭ ‬لشهادة‭ ‬شهود‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬الضرر‭ ‬للتطليق،‭ ‬لأنه‭ ‬قد‭ ‬شابها‭ ‬التفسير‭ ‬الخاطئ‭ ‬ولتضارب‭ ‬الأقوال،‭ ‬ووجود‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الخصومة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الشاهد‭ ‬كان‭ ‬والد‭ ‬الزوجة،‭ ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬القاعدة‭ ‬المعتبرة‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬طرأ‭ ‬عليه‭ ‬الاحتمال‭ ‬سقط‭ ‬به‭ ‬الاستدلال،‭ ‬ونص‭ ‬الحديث‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تدرأ‭ ‬الحدود‭ ‬بالشبهات،‭ ‬وقد‭ ‬احترز‭ ‬الشرع‭ ‬الحنيف‭ ‬في‭ ‬الاتهامات‭ ‬وغلّظ‭ ‬وشدّد‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬الشهادة‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مسكن‭ ‬الزوجية‭ ‬بدعوى‭ ‬الضرر‭ ‬ولم‭ ‬تقدم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬تضررها‭ ‬غير‭ ‬شهادة‭ ‬شهودها‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬تطمئن‭ ‬لهم‭ ‬المحكمة،‭ ‬واستخلصت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬خروج‭ ‬المدعية‭ ‬كان‭ ‬بدون‭ ‬مبرر‭ ‬شرعي‭ ‬ولا‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المحكمة‭ ‬تقضي‭ ‬بعدم‭ ‬الاستجابة‭ ‬لطلبها،‭ ‬وإلزامها‭ ‬بالرجوع‭ ‬إلى‭ ‬مسكن‭ ‬الزوجية‭.‬