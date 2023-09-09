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البرهان ينتقد الاتحاد الإفريقي وحصيلة نزاع السودان تتجاوز سبعة آلاف قتيل

9/9/2023 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ود‭ ‬مدني‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬غنى‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬للنزاع‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬والذي‭ ‬أودى‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬زهاء‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭. ‬وأثار‭ ‬لقاء‭ ‬رئيس‭ ‬مفوضية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬موسى‭ ‬فكي‭ ‬محمد‭ ‬مع‭ ‬يوسف‭ ‬عزت،‭ ‬المستشار‭ ‬السياسي‭ ‬لقائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو،‭ ‬غضب‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬التي‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬البرهان‭. ‬

ومنذ‭ ‬15‭ ‬أبريل‭ ‬حصد‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬الحليفين‭ ‬السابقين‭ ‬‮«‬زهاء‭ ‬7500‮»‬‭ ‬قتيل،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أكليد‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬ترجح،‭ ‬كما‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬الطبية‭ ‬والميدانية،‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحصيلة‭ ‬الفعلية‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬وتركزت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ومحيطها،‭ ‬وإقليم‭ ‬دارفور‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬معارك‭ ‬إضافية‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬مدينة‭ ‬الفاشر،‭ ‬عاصمة‭ ‬ولاية‭ ‬شمال‭ ‬دارفور‭. ‬ويتواصل‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬الحليفين‭ ‬السابقين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أفق‭ ‬للحل‭.‬

وكانت‭ ‬وساطات‭ ‬سعودية‭ ‬أمريكية‭ ‬أثمرت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬اتفاقات‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تصمد‭ ‬سوى‭ ‬لأيام‭ ‬أو‭ ‬ساعات‭ ‬معدودة‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭. ‬كما‭ ‬قادت‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭ (‬إيغاد‭) ‬مبادرة‭ ‬إقليمية‭ ‬لم‭ ‬تثمر‭ ‬حالها‭ ‬كحال‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭. ‬وزار‭ ‬البرهان‭ ‬مؤخرا‭ ‬مصر‭ ‬وجنوب‭ ‬السودان‭ ‬وقطر،‭ ‬ما‭ ‬ألمح‭ ‬الى‭ ‬احتمال‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬مبادرات‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬العلن‭.‬

وفي‭ ‬خطاب‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الدمازين‭ ‬بولاية‭ ‬النيل‭ ‬الأزرق،‭ ‬انتقد‭ ‬البرهان‭ ‬بشكل‭ ‬لاذع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬وأي‭ ‬دور‭ ‬محتمل‭ ‬قد‭ ‬يؤديه‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬تسوية‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬منظماتنا‭ ‬الإقليمية‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬النظر‭ ‬للأزمة‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬رسالتنا‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ (‬اذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬نهجكم‭ ‬فنحن‭ ‬في‭ ‬غنى‭ ‬عن‭ ‬مساعدتكم‭)‬‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬التكتل‭ ‬القاري‭ ‬‮«‬بتصحيح‭ ‬موقفه‭ ‬وموقف‭ ‬منسوبيه‮»‬‭. ‬واستنكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السودانية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬استقبال‭ ‬موسى‭ ‬فكي‭ ‬محمد‭ ‬ليوسف‭ ‬عزت،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬سابقة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬ومخالفة‭ ‬واضحة‭ ‬لنظم‭ ‬وأعراف‭ ‬المنظمة‭ ‬القارية‭ ‬باعتبارها‭ ‬تجمعا‭ ‬لدول‭ ‬ذات‭ ‬سيادة،‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬فيها‭ ‬للحركات‭ ‬الإرهابية‭ ‬والمليشيات‭ ‬الإرهابية‭ ‬المتمردة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مفوضية‭ ‬الاتحاد‭ ‬محمد‭ ‬الحسن‭ ‬ولد‭ ‬اللبات‭ ‬أكد‭ ‬الخميس‭ ‬التزام‭ ‬المنظمة‭ ‬التفاعل‭ ‬‮«‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‮»‬‭. ‬ولفت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬لم‭ ‬يبدِ‭ ‬‮«‬أي‭ ‬تحفظ‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬اتبع‭ ‬أطراف‭ ‬دوليون‭ ‬آخرون‭ ‬المقاربة‭ ‬ذاتها‭. ‬وعلّق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬عضوية‭ ‬السودان‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بعدما‭ ‬قاد‭ ‬البرهان‭ ‬ودقلو‭ ‬انقلابا‭ ‬أبعد‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬الاطاحة‭ ‬بنظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬بعدما‭ ‬أمضى‭ ‬زهاء‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬الحكم‭. ‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬السبت،‭ ‬انتقد‭ ‬البرهان‭ ‬كذلك‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭ (‬إيغاد‭)‬،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬اذا‭ ‬‮«‬انحرفت‭... ‬عن‭ ‬مسارها،‭ ‬فنحن‭ ‬كسودانيين‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬مشاكلنا‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لأحد‮»‬‭. ‬

وقادت‭ ‬الهيئة‭ ‬محاولة‭ ‬لحلّ‭ ‬النزاع‭ ‬عبر‭ ‬لجنة‭ ‬رباعية‭ ‬برئاسة‭ ‬كينيا‭ ‬تضم‭ ‬جيبوتي‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬وجنوب‭ ‬السودان‭. ‬الا‭ ‬أن‭ ‬الخرطوم‭ ‬تمسّكت‭ ‬بتنحية‭ ‬كينيا‭ ‬اذ‭ ‬تتهّمها‭ ‬بتأييد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم،‭ ‬وطالبت‭ ‬بإعادة‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬الى‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ثلاثية‭ ‬قبل‭ ‬ضمّ‭ ‬إثيوبيا‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬يونيو‭.‬

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