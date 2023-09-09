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مجموعة العشرين تضم الاتحاد الإفريقي.. وتخفق في التوافق حول أوكرانيا والمناخ

9/9/2023 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نيودلهي‭ - ‬الوكالات‭: ‬اتفق‭ ‬قادة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬المجتمعون‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬إلى‭ ‬تكتلهم‭ ‬وأخفقوا‭ ‬في‭ ‬التوافق‭ ‬حول‭ ‬أوكرانيا‭ ‬فيما‭ ‬خلا‭ ‬بيانهم‭ ‬الختامي‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬تدريجا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬الأحفورية‭. ‬

ورحّبت‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬رسميا‭ ‬أمس‭ ‬بانضمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬إلى‭ ‬صفوفها،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعد‭ ‬انتصارا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬للهند‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬القمة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وتظهر‭ ‬كزعيمة‭ ‬لدول‭ ‬الجنوب‭. ‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬توصل‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬حول‭ ‬الإعلان‭ ‬الختامي‭ ‬للاجتماع‭. ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تنازلات‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الخلافات‭ ‬داخل‭ ‬المجموعة‭ ‬حول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الموقف‭ ‬الواجب‭ ‬اتخاذه‭ ‬تجاه‭ ‬روسيا‭ ‬والاستجابة‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬الختامي‭ ‬دان‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬القوة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬ميدانية،‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬تحديدا‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬بعدما‭ ‬ندد‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬بالي‭. ‬

وانتقدت‭ ‬كييف‭ ‬بيان‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬حول‭ ‬نزاعها‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المناخ،‭ ‬خلا‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬للمجموعة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬تدريجا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬الأحفورية‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬التقييم‭ ‬الأول‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬اعتبره‭ ‬هدفا‭ ‬‮«‬حيويا‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬80‭ ‬ ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أقروا‭ ‬وفقا‭ ‬لتوصيات‭ ‬خبراء‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأن‭ ‬هدف‭ ‬حصر‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬بحدود‭ ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬‮«‬يتطلب‭ ‬خفضا‭ ‬سريعا‭ ‬وكبيرا‭ ‬ومستداما‭ ‬للانبعاثات‭ ‬بنسبة‭ ‬43 ‭%‬ ‭ ‬بحلول‭ ‬2030‭ ‬مقارنة‭ ‬بمستواها‭ ‬في‭ ‬2019‮»‬‭. ‬

ودعوا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تسريع‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬الطاقة‭ ‬بالفحم‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مصحوبة‭ ‬بأجهزة‭ ‬احتجاز‭ ‬الكربون‭ ‬أو‭ ‬تخزينه‭. ‬وهذا‭ ‬يستثني‭ ‬بحكم‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬الغاز‭ ‬والنفط‭. ‬

وعلّقت‭ ‬فريدريكه‭ ‬رودر،‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬جلوبل‭ ‬سيتيزن‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬رسالة‭ ‬فظيعة‭ ‬وجهت‭ ‬إلى‭ ‬العالم،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬إلى‭ ‬البلدان‭ ‬الأكثر‭ ‬فقرا‭ ‬وضعفا‭ ‬والتي‭ ‬تعاني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرها‭ ‬تبعات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‮»‬‭.‬

وتعدّ‭ ‬البلدان‭ ‬النامية‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭ ‬بالظواهر‭ ‬الجوية‭ ‬القصوى‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬معاناتها‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الذي‭ ‬غذته‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬الحبوب‭.‬

وذكّر‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬قادة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬بأن‭ ‬العالم‭ ‬يواجه‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬مناخية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬لولا‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غياب‭ ‬الالتزام‭ ‬بالبيئة‭ ‬دفعنا‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬مناخية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬80 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة،‭ ‬أعلنوا‭ ‬أنهم‭ ‬سيدعمون‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لزيادة‭ ‬القدرة‭ ‬العالمية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬

كما‭ ‬حذّروا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المخصصة‭ ‬لمكافحة‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تزيد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬لمساعدة‭ ‬البلدان‭ ‬النامية‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭. ‬

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