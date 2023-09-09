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بايدن يُطلق مشروعا ضخما للسكك الحديد والموانئ في مواجهة الصين

9/9/2023 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نيودلهي‭ - ‬الوكالات‭: ‬دفعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين،‭ ‬باتجاه‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ممر‮»‬‭ ‬طموح‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يربط‭ ‬الهند‭ ‬وأوروبا،‭ ‬عبر‭ ‬خطوط‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬والنقل‭ ‬البحري‭ ‬تمر‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مع‭ ‬دور‭ ‬قيادي‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وتمّ‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬مبدئي‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬نيودلهي،‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيان‭ ‬نشره‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬معلّقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التوقيع‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬حقاً‮»‬،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬تاريخي‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬جمعت‭ ‬القادة‭ ‬المعنيين‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬در‭ ‬لايين‭ ‬أنّ‭ ‬المشروع‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬مجرّد‭ ‬سكك‭ ‬حديد‭ ‬أو‭ ‬كابلات‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جسر‭ ‬أخضر‭ ‬ورقمي‭ ‬بين‭ ‬القارات‭ ‬والحضارات‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء،‭ ‬اقترب‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬مضيف‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين،‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مصافحة‭ ‬جماعية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬نشرتها‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬بشأن‭ ‬إعلان‭ ‬‮«‬الممر‮»‬‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬الهند‭ ‬وأوروبا‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬إطلاق‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬متصلة‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬سكك‭ ‬حديد،‭ ‬وربط‭ ‬الموانئ‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‮»‬‭. ‬

والهدف‭ ‬هو‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬عقد‭ ‬تجاري‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تشجيع‭ ‬تطوير‭ ‬وتصدير‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الوثيقة‭. ‬وسيشمل‭ ‬المشروع‭ ‬أيضاً‭ ‬مدّ‭ ‬كابلات‭ ‬بحرية‭. ‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬إنّ‭ ‬المشروع‭ ‬يجب‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يعزّز‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بين‭ ‬‮«‬شركاء‭ ‬غير‭ ‬محتملين‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬والأردن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المعنية‭.‬

ويحاول‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬الحريص‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬بصمته‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إقناع‭ ‬السعودية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بينهما‭. ‬

غير‭ ‬أنّ‭ ‬ساليفان‭ ‬أوضح‭ ‬أنّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرئيسي،‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬جدوله‭ ‬الزمني‭ ‬غير‭ ‬واضح،‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬إشارة‭ ‬تمهيدية‭ ‬للتطبيع‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‮»‬‭.‬

وبهذا‭ ‬الإعلان،‭ ‬يحاول‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬ملء‭ ‬المساحة‭ ‬التي‭ ‬تركها‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬شاغرة،‭ ‬عبر‭ ‬عدم‭ ‬توجهه‭ ‬إلى‭ ‬نيودلهي‭ ‬لحضور‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬أنهما‭ ‬توحّدان‭ ‬جهودهما‭ ‬لدعم‭ ‬مشروع‭ ‬آخر‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭. ‬وهذا‭ ‬المشروع‭ ‬هو‭ ‬‮«‬ممر‭ ‬لوبيتو‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وزامبيا‭ ‬عبر‭ ‬ميناء‭ ‬لوبيتو‭ ‬في‭ ‬أنغولا‭.‬

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