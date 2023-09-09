حول‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬صرّح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬العالمي‭ ‬الأبرز،‭ ‬ضمن‭ ‬جناح‭ ‬البحرين‭ ‬لتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافل‭ ‬القطاع‭. ‬وتجسد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬توجهاتنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬دورنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬العقارية‭ ‬المستدامة‭. ‬ونحن‭ ‬نثق‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬فئة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‮»‬‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬ينطلق‭ ‬برعاية‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬البلدية‭ ‬والقروية‭ ‬والإسكان‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تحالف‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬لبناء‭ ‬مسكن‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬التطوير‭ ‬والبناء‭ ‬المستقبلية‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬إقبالًا‭ ‬واسعًا‭ ‬من‭ ‬آلاف‭ ‬الزوار‭ ‬المهتمين‭ ‬بشراء‭ ‬الوحدات‭ ‬العقارية‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬دولة‭. ‬ويستضيف‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2 ‭,‬ 000‭ ‬مستثمر‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬مؤسسة‭ ‬ومشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬متحدثًا‭ ‬عالميًا‭ ‬ومحليًا‭ ‬لمشاركة‭ ‬آرائهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬ضمن‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬طرح‭ ‬أحدث‭ ‬الأفكار‭ ‬والتجارب‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬والتصاميم‭ ‬وتخطيط‭ ‬المدن‭. ‬