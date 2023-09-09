ديار المحرق تعرض أحدث مشاريعها في معرض ((سيتي سكيب العالمي)) في الرياض
التاريخ
9/9/2023 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت ديار المحرق، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، مشاركتها في معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يُعقد هذا العام في مدينة الرياض بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وذلك ابتداءً من 10 سبتمبر حتى 13 سبتمبر 2023. وتأتي مشاركة ديار المحرق تحت مظلة جناح مملكة البحرين، الذي يُعدّ ثمرة تعاون تجمع بين عدد من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة. وخلال المعرض، تعتزم ديار المحرق استعراض مشروع النسيم ومختلف الحلول والفرص الاستثمارية المدرجة ضمن محفظة مشاريعها العقارية الرائدة.
حول هذه المشاركة، صرّح المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق قائلًا: «نفخر بالمشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، الذي يعد الحدث العقاري العالمي الأبرز، ضمن جناح البحرين لتمثيل المملكة في مختلف محافل القطاع. وتجسد هذه المشاركة توجهاتنا الرامية إلى تفعيل دورنا في تحقيق التطلعات الوطنية في مجال التنمية العقارية المستدامة. ونحن نثق بأن هذه المشاركة ستسهم في جذب فئة أوسع من المستثمرين».
يُشار إلى أن المعرض ينطلق برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية وبتنظيم من شركة «تحالف» تحت عنوان «لبناء مسكن المستقبل»، بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء في القطاع العقاري، لتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية. ومن المتوقع أن يشهد إقبالًا واسعًا من آلاف الزوار المهتمين بشراء الوحدات العقارية من 170 دولة. ويستضيف المعرض في نسخته لهذا العام أكثر من 2 , 000 مستثمر في القطاع العقاري، إضافة إلى حضور أكثر من 350 مؤسسة ومشاركة أكثر من 250 متحدثًا عالميًا ومحليًا لمشاركة آرائهم وخبراتهم ضمن جلسات نقاشية يتم من خلالها طرح أحدث الأفكار والتجارب العقارية في مجالات الهندسة المعمارية والتصاميم وتخطيط المدن.
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