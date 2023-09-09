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الرئيس التنفيذي لنسيج أمين العريض متحدثا في معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض

9/9/2023 7:10:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يشارك‭ ‬أمين‭ ‬العريض،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج،‭ ‬كمتحدث‭
‬ضمن‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬العقار‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض،‭ ‬والذي‭ ‬ستنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬البلدية‭ ‬والقروية‭ ‬والإسكان‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تحالف‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬10‭- ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬واجهة‭ ‬الرياض‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬وذلك‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬المنظمين‭ ‬للسيد‭ ‬العريض‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬العالمي‭ ‬المرموق‭.

وسيشارك‭ ‬العريض‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬المحافظ‭ ‬العقارية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬ضمن‭ ‬جلسة‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬ما‭ ‬أحلى‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬بيت‭ ‬مستدام‭
‬والحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬لعقار‭ ‬سكني‭ ‬ملائم‭ ‬للعيش‭ ‬وصديق‭ ‬للبيئة‮»‬‭.‬

وسيشارك‭ ‬العريض‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬القائم‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬السكني‭ ‬وخوض‭ ‬مناقشات‭ ‬مليئة‭ ‬بالأفكار‭ ‬والتجارب‭ ‬القيمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العقار‭ ‬السكني‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬أحدث‭ ‬المستجدات‭ ‬حول‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬السكنية،‭ ‬واطلاع‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬الرؤى‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بتطورات‭ ‬المشهد‭ ‬العقاري‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬الثورة‭ ‬الرقمية‭ ‬والإدارة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬والمدن‭ ‬الذكية‭ ‬والتصميم‭ ‬العقاري‭ ‬المستدام‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بدعوتنا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬وتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬نسيج‭ ‬كإحدى‭ ‬رواد‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬وفخورون‭ ‬كذلك‭ ‬بعرض‭ ‬مشاريعنا‭ ‬النوعية‭ ‬وإبراز‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬نخبة‭ ‬الخبراء‭ ‬والمستثمرين‭ ‬العقاريين‭ ‬وكبرى‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬العريض‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬العالمي‭ ‬المرموق‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للمطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬اوجه‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الخبراء‭ ‬والمستثمرين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‭. ‬وننتهز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬شكرنا‭ ‬وتقديرنا‭ ‬للمنظمين‭ ‬على‭ ‬دعوتهم‭ ‬الكريمة‭ ‬لنا‭ ‬للمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬العقارية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬اكبر‭ ‬الاثر‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬شراكات‭ ‬وتحالفات‭ ‬عقارية‭ ‬قوية‭ ‬واتاحة‭ ‬فرص‭ ‬مجزية‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬العقاريين‭ ‬الرئيسيين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬اقامة‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬مشتركة‭ ‬اكبر‭ ‬واكثر‭ ‬ربحية‭ ‬وفائدة‭. ‬ونتطلع‭ ‬قدما‭ ‬لمشاركة‭ ‬قيّمة‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الرياض‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬متسقة‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬كبرى‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬العقارية،‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬توسعة‭ ‬محفظة‭ ‬استثماراتها‭ ‬واستكشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬العقارية‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السعودية‭ ‬الضخمة‭ ‬والغنية‭ ‬بفرص‭ ‬ومشاريع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭.‬

ويشكل‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬منصة‭ ‬مميزة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬نظراء‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬العقاريين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفتح‭ ‬قنوات‭ ‬اتصال‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬إقليميين‭ ‬رئيسيين‭ ‬وبحث‭ ‬المشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقار‭ ‬الإقليمي‭. ‬

ويعتبر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬عقاري‭ ‬عالمي‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬والخبراء‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬والمطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬الدوليين‭ ‬والمحليين،‭ ‬والمصممين‭ ‬الداخليين،‭ ‬والمهتمين‭ ‬بشراء‭ ‬الوحدات‭ ‬العقارية،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يستقطب‭ ‬الحدث‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬180000‭ ‬زائر‭ ‬محلي‭ ‬وإقليمي‭ ‬ودولي،‭ ‬بمشاركة‭
‬2000‭ ‬مستثمر‭ ‬و350‭ ‬جهة‭ ‬عارضة‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬متحدث‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬يناقشون‭ ‬آخر‭ ‬تحديات‭ ‬ومستجدات‭ ‬قطاع‭ ‬العقار‭ ‬إقليميا‭ ‬وعالميا‭. ‬

وستتخلل‭ ‬فعاليات‭ ‬المعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنتديات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬هي‭: ‬مؤتمر‭ ‬مسكن‭ ‬المستقبل،‭ ‬منتدى‭ ‬المحافظ‭ ‬العقارية،‭ ‬منتدى‭ ‬التصميم‭ ‬والعمارة،‭ ‬منتدى‭ ‬المستثمر‭ ‬العالمي،‭ ‬مسرح‭ ‬التقنيات‭ ‬العقارية،‭ ‬تحدي‭ ‬الابتكار،‭ ‬ومؤتمر‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العقاري‭. ‬

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