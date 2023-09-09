الرئيس التنفيذي لنسيج أمين العريض متحدثا في معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض
التاريخ
9/9/2023 7:10:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يشارك أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، كمتحدث
ضمن نخبة من المتحدثين الرئيسيين من خبراء العقار حول العالم في معرض سيتي سكيب العالمي في العاصمة السعودية الرياض، والذي ستنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية مع شركة «تحالف» خلال الفترة 10- 13 سبتمبر 2023 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، وذلك تلبية لدعوة المنظمين للسيد العريض للمشاركة في هذا الحدث العقاري العالمي المرموق.
وسيشارك العريض في منتدى المحافظ العقارية على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، ضمن جلسة تحمل عنوان: «ما أحلى العودة الى بيت مستدام
والحاجة الملحة لعقار سكني ملائم للعيش وصديق للبيئة».
وسيشارك العريض في الحوار القائم حول مستقبل القطاع العقاري في الجانب السكني وخوض مناقشات مليئة بالأفكار والتجارب القيمة في تطوير العقار السكني وفق أفضل الممارسات الدولية، مع توفير أحدث المستجدات حول المشاريع العقارية السكنية، واطلاع المشاركين على أهم الرؤى ذات العلاقة بتطورات المشهد العقاري مع ظهور الثورة الرقمية والإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمدن الذكية والتصميم العقاري المستدام.
وبهذه المناسبة، صرّح أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج بالقول: «نحن مسرورون بدعوتنا للمشاركة في معرض سيتي سكيب في الرياض وتمثيل مملكة البحرين وشركة نسيج كإحدى رواد التطوير العقاري على مستوى المملكة، وفخورون كذلك بعرض مشاريعنا النوعية وإبراز مساهمتها في تنمية الاقتصاد البحريني على هامش فعاليات هذا الحدث العالمي الذي يضم نخبة الخبراء والمستثمرين العقاريين وكبرى الشركات العقارية في العالم».
وأضاف العريض بالقول: «يعتبر هذا المحفل العالمي المرموق فرصة ذهبية للمطورين العقاريين على مستوى المنطقة لبحث سبل تعزيز اوجه التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة مع مختلف الخبراء والمستثمرين القادمين من مختلف انحاء العالم. وننتهز هذه الفرصة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا للمنظمين على دعوتهم الكريمة لنا للمشاركة الفاعلة في هذه المنصة العقارية العالمية التي سيكون لها اكبر الاثر في عقد شراكات وتحالفات عقارية قوية واتاحة فرص مجزية مع اللاعبين العقاريين الرئيسيين، بما يسهم في اقامة مشاريع عقارية مشتركة اكبر واكثر ربحية وفائدة. ونتطلع قدما لمشاركة قيّمة في سيتي سكيب العالمي في الرياض».
وتأتي مشاركة أمين العريض في سيتي سكيب العالمي في الرياض متسقة مع توجهات شركة نسيج الاستراتيجية في التواجد في كبرى المحافل الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال التطوير العقاري والمشاركة الفاعلة في أبرز المعارض والمؤتمرات العقارية، بما يمكن الشركة من توسعة محفظة استثماراتها واستكشاف المزيد من الفرص العقارية خارج مملكة البحرين وبخاصة في السوق السعودية الضخمة والغنية بفرص ومشاريع التطوير العقاري.
ويشكل سيتي سكيب العالمي في الرياض منصة مميزة للتواصل مع باقي نظراء شركة نسيج العقاريين على مستوى المنطقة، وفتح قنوات اتصال جديدة مع لاعبين إقليميين رئيسيين وبحث المشاريع المشتركة والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع العقار الإقليمي.
ويعتبر سيتي سكيب العالمي في الرياض أكبر حدث عقاري عالمي بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري، والمطورين العقاريين الدوليين والمحليين، والمصممين الداخليين، والمهتمين بشراء الوحدات العقارية، ومن المتوقع ان يستقطب الحدث أكثر من 180000 زائر محلي وإقليمي ودولي، بمشاركة
2000 مستثمر و350 جهة عارضة وأكثر من 200 متحدث على مدار ثلاثة أيام يناقشون آخر تحديات ومستجدات قطاع العقار إقليميا وعالميا.
وستتخلل فعاليات المعرض مجموعة من المنتديات والمؤتمرات هي: مؤتمر مسكن المستقبل، منتدى المحافظ العقارية، منتدى التصميم والعمارة، منتدى المستثمر العالمي، مسرح التقنيات العقارية، تحدي الابتكار، ومؤتمر المرأة في المجال العقاري.
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