(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت بريق الرتاج، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، مشاركتها في معرض «سيتي سكيب العالمي» الذي تحتضنه مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.
وتأتي مشاركة بريق الرتاج ضمن الجناح الخاص بمملكة البحرين في المعرض، وذلك تلبية لدعوة كريمة من مؤسسة التنظيم العقاري. وتعكس هذه الخطوة حرص الشركة واهتمامها بالمشاركة الفاعلة في كافة المعارض والفعاليات المختصة بمجال التطوير العقاري محليًا وإقليميًا ودوليًا، وذلك ضمن التزامها الراسخ بالترويج لمملكة البحرين كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، ولا سيما في القطاع العقاري.
وستقدم بريق الرتاج نبذة حول أبرز المشاريع التي تطورها في مملكة البحرين خلال المعرض، ولا سيما مشروع المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين ومشروع ستراتا في دلمونيا، لتتيح للآلاف من الزوار من المهتمين بالتعرف على الوحدات السكنية الفاخرة وما تقدمه من المزايا الاستثنائية التي سيقدمهما كلا المشروعين اللذين يجسدان روح الفخامة ونمط الحياة الحديثة.
يحتوي مشروع المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين على 112 مسكنا استثنائيًا، وهي تمثل مستوى جديدًا كليًا من المساكن الفاخرة المطلة على البحر في قلب العاصمة المنامة، وفي أكثر أحيائها شهرة خليج البحرين. وسوف يتمتع قاطنو المساكن بسهولة الوصول إلى فندق فورسيزونز خليج البحرين المجاور، بما فيه من وسائل الراحة، والاستجمام، والمطاعم المتعددة، أمّا الشاطئ فليس ببعيد ويمكن الوصول إليه سيرًا على الأقدام أو بعربات الجولف عبر جسر خاص. ومن ناحية أخرى فإن المساكن تقع على مسافة قريبة من الأفنيوز ومودا مول، التي تضم مجموعة من أرقى المتاجر والمطاعم.
وإلى جانب سهولة الوصول إلى جميع الخدمات ووسائل الراحة المتوافرة في الفندق المجاور تتضمن المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين مجموعة واسعة من الخدمات المخصصة للسكان، من أبرزها حدائق غنّاء للراحة والاستجمام، ومسبح مكشوف مع إطلالة ساحرة على أجمل المناظر الطبيعية، وناد رياضي مجهز بأحدث المعدّات، وردهة هادئة من أجل الاسترخاء، بالإضافة إلى سينما خاصة مزودة بأحدث تقنيات الصوت والفيديو مع مقاعد جلوس مخملية فاخرة حتى يتسنى للعائلات التمتع بمشاهدة الأفلام بكل أريحية.
لقد صُممت جميع تفاصيل هذه المساكن الخاصة المطلة على خليج البحرين بعناية شديدة بحيث تضم 98 شقة فاخرة وثماني شقق مزدوجة وست شقق بنتهاوس. وبفضل التصميم المعماري المتقن لشركة جينسلر والديكور الداخلي الرائع لشركة ريف غوش، سوف تتمتع المساكن بإطلالة على خليج البحرين، أو مركز البحرين التجاري العالمي، ومدينة المنامة، أو على البحر. علاوة على ذلك، تتميّز المساكن بأنها مغطاة بالرخام، وتضم مطبخًا مريحًا مدمجًا مع غرفة المعيشة لتوفير مساحة مناسبة للراحة والاسترخاء.
من جهة أخرى، فإن مشروع ستراتا في دلمونيا الذي يضم 101 شقة فاخرة هو عبارة عن مجمع سكني فاخر مزود بأهم وسائل الراحة والرفاهية العصرية. ويتميز المشروع بموقعه الفريد المطل على القناة المائية في جزيرة دلمونيا، إضافة إلى تقديمه تجربة سكنية عصرية للمقيمين من خلال مجموعة من الشقق والمرافق الممتازة التي تجعل ستراتا في دلمونيا ضمن أبرز المشاريع العمرانية الحديثة التي يتم تطويرها في المملكة.
وترجع تسمية ستراتا في دلمونيا إلى كلمة طبقات باللغة اللاتينية، وهي احتفاء بالتاريخ، والبنية، والقدم. وارتكازًا على الأسس الراسخة للجزيرة، يوفر هذا المبنى السكني العصري طرازا معماريا خطّيا جميلا. وتخلق شرفاته ومظلاته الطويلة الواسعة شكلًا لطيفًا، يتسم بالحيوية أيضًا على نحو يخطف الأنظار، لتجعل منه صرحًا معماريًا أيقونيًا في مملكة البحرين والمنطقة. كما يوفر المشروع إطلالات خلابة بينما يحتل أيضًا موقعًا مركزيًا بين مجموعة واسعة من المنافذ التجارية ووسائل الترفيه المجاورة.
وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور ماهر الشاعر العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بريق الرتاج: «يسرنا المشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي، كما يشرفنا أن نتوجه بالشكر إلى سعادة الشيح محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، على دعوته الكريمة وإتاحة الفرصة لشركة بريق الرتاج للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير وتسليط الضوء على أبرز المشاريع التي نعمل على تطويرها».
وتابع بالقول: «يقدم مشروع المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين فرصة مثالية للعيش في بيئة متميزة بفضل موقعه الاستراتيجي في خليج البحرين، حيث يتيح مشروع المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين للسكان الاستمتاع بمناظر خلابة للمياه الفيروزية للخليج والمساحات الخضراء الوافرة المحيطة به وإطلالة فريدة على أفق العاصمة المنامة. ويتميز بقربه من عددٍ من المرافق الرئيسية مثل المطاعم والمتاجر والمجمعات التجارية، ما يوفر سهولة الوصول إلى جميع احتياجات الحياة اليومية».
وأضاف الدكتور ماهر قائلًا: «أما مشروع ستراتا في دلمونيا فهو يعكس سعينا الدؤوب لتحقيق رؤيتنا في إنشاء مشاريع عقارية راقية وذات جودة عالية تلبي تطلعات واحتياجات العملاء. يجسد مشروع ستراتا في دلمونيا جوهر التاريخ والتراث. بتصميمه المعماري الرائع وشرفاته الواسعة والإطلالات البانورامية على الواجهة المائية، يعتبر هذا المشروع إحدى الأيقونات السكنية البارزة في البحرين والمنطقة عبر تقديمه نمطًا حديثًا للعيش السكني في أبهى صوره، مع مجموعة من الشقق الفاخرة والمرافق الراقية».
تجدر الإشارة إلى أن معرض سيتي سكيب العالمي يستضيف الآلاف من المهتمين بالوحدات العقارية، وخبراء القطاع العقاري، بالإضافة إلى المستثمرين في هذا المجال، بحضور مئات الجهات العارضة والمتحدثين الذين سيشاركون بآرائهم وخبراتهم.
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