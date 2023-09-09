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((بريق الرتاج)) تسلط الضوء على أبرز مشاريعها للتطوير العقاري في معرض ((سيتي سكيب العالمي)) بالرياض

9/9/2023 7:10:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقرًا‭ ‬لها،‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬ضمن‭ ‬الجناح‭ ‬الخاص‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬وذلك‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬واهتمامها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المعارض‭ ‬والفعاليات‭ ‬المختصة‭ ‬بمجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬محليًا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬ودوليًا،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بالترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬استثمارية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭. ‬

وستقدم‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬نبذة‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تطورها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬المعرض،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مشروع‭ ‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬ومشروع‭ ‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا،‭ ‬لتتيح‭ ‬للآلاف‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالتعرف‭ ‬على‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬الفاخرة‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬سيقدمهما‭ ‬كلا‭ ‬المشروعين‭ ‬اللذين‭ ‬يجسدان‭ ‬روح‭ ‬الفخامة‭ ‬ونمط‭ ‬الحياة‭ ‬الحديثة‭. ‬

يحتوي‭ ‬مشروع‭ ‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬112‭ ‬مسكنا‭ ‬استثنائيًا،‭ ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬مستوى‭ ‬جديدًا‭ ‬كليًا‭ ‬من‭ ‬المساكن‭ ‬الفاخرة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬وفي‭ ‬أكثر‭ ‬أحيائها‭ ‬شهرة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭. ‬وسوف‭ ‬يتمتع‭ ‬قاطنو‭ ‬المساكن‭ ‬بسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬المجاور،‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة،‭ ‬والاستجمام،‭ ‬والمطاعم‭ ‬المتعددة،‭ ‬أمّا‭ ‬الشاطئ‭ ‬فليس‭ ‬ببعيد‭ ‬ويمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬سيرًا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬أو‭ ‬بعربات‭ ‬الجولف‭ ‬عبر‭ ‬جسر‭ ‬خاص‭. ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬فإن‭ ‬المساكن‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الأفنيوز‭ ‬ومودا‭ ‬مول،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أرقى‭ ‬المتاجر‭ ‬والمطاعم‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬ووسائل‭ ‬الراحة‭ ‬المتوافرة‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬المجاور‭ ‬تتضمن‭ ‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المخصصة‭ ‬للسكان،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬حدائق‭ ‬غنّاء‭ ‬للراحة‭ ‬والاستجمام،‭ ‬ومسبح‭ ‬مكشوف‭ ‬مع‭ ‬إطلالة‭ ‬ساحرة‭ ‬على‭ ‬أجمل‭ ‬المناظر‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وناد‭ ‬رياضي‭ ‬مجهز‭ ‬بأحدث‭ ‬المعدّات،‭ ‬وردهة‭ ‬هادئة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاسترخاء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سينما‭ ‬خاصة‭ ‬مزودة‭ ‬بأحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الصوت‭ ‬والفيديو‭ ‬مع‭ ‬مقاعد‭ ‬جلوس‭ ‬مخملية‭ ‬فاخرة‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬للعائلات‭ ‬التمتع‭ ‬بمشاهدة‭ ‬الأفلام‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭.‬

لقد‭ ‬صُممت‭ ‬جميع‭ ‬تفاصيل‭ ‬هذه‭ ‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬بعناية‭ ‬شديدة‭ ‬بحيث‭ ‬تضم‭ ‬98‭ ‬شقة‭ ‬فاخرة‭ ‬وثماني‭ ‬شقق‭ ‬مزدوجة‭ ‬وست‭ ‬شقق‭ ‬بنتهاوس‭. ‬وبفضل‭ ‬التصميم‭ ‬المعماري‭ ‬المتقن‭ ‬لشركة‭ ‬جينسلر‭ ‬والديكور‭ ‬الداخلي‭ ‬الرائع‭ ‬لشركة‭ ‬ريف‭ ‬غوش،‭ ‬سوف‭ ‬تتمتع‭ ‬المساكن‭ ‬بإطلالة‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬أو‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي،‭ ‬ومدينة‭ ‬المنامة،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬البحر‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تتميّز‭ ‬المساكن‭ ‬بأنها‭ ‬مغطاة‭ ‬بالرخام،‭ ‬وتضم‭ ‬مطبخًا‭ ‬مريحًا‭ ‬مدمجًا‭ ‬مع‭ ‬غرفة‭ ‬المعيشة‭ ‬لتوفير‭ ‬مساحة‭ ‬مناسبة‭ ‬للراحة‭ ‬والاسترخاء‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬فإن‭ ‬مشروع‭ ‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬101‭ ‬شقة‭ ‬فاخرة‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مجمع‭ ‬سكني‭ ‬فاخر‭ ‬مزود‭ ‬بأهم‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬والرفاهية‭ ‬العصرية‭. ‬ويتميز‭ ‬المشروع‭ ‬بموقعه‭ ‬الفريد‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديمه‭ ‬تجربة‭ ‬سكنية‭ ‬عصرية‭ ‬للمقيمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشقق‭ ‬والمرافق‭ ‬الممتازة‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬العمرانية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تطويرها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

وترجع‭ ‬تسمية‭ ‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‭ ‬إلى‭ ‬كلمة‭ ‬طبقات‭ ‬باللغة‭ ‬اللاتينية،‭ ‬وهي‭ ‬احتفاء‭ ‬بالتاريخ،‭ ‬والبنية،‭ ‬والقدم‭. ‬وارتكازًا‭ ‬على‭ ‬الأسس‭ ‬الراسخة‭ ‬للجزيرة،‭ ‬يوفر‭ ‬هذا‭ ‬المبنى‭ ‬السكني‭ ‬العصري‭ ‬طرازا‭ ‬معماريا‭ ‬خطّيا‭ ‬جميلا‭. ‬وتخلق‭ ‬شرفاته‭ ‬ومظلاته‭ ‬الطويلة‭ ‬الواسعة‭ ‬شكلًا‭ ‬لطيفًا،‭ ‬يتسم‭ ‬بالحيوية‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يخطف‭ ‬الأنظار،‭ ‬لتجعل‭ ‬منه‭ ‬صرحًا‭ ‬معماريًا‭ ‬أيقونيًا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭. ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬المشروع‭ ‬إطلالات‭ ‬خلابة‭ ‬بينما‭ ‬يحتل‭ ‬أيضًا‭ ‬موقعًا‭ ‬مركزيًا‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنافذ‭ ‬التجارية‭ ‬ووسائل‭ ‬الترفيه‭ ‬المجاورة‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬ماهر‭ ‬الشاعر‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي،‭ ‬كما‭ ‬يشرفنا‭ ‬أن‭ ‬نتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬الشيح‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬على‭ ‬دعوته‭ ‬الكريمة‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لشركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يقدم‭ ‬مشروع‭ ‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬متميزة‭ ‬بفضل‭ ‬موقعه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬مشروع‭ ‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للسكان‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمناظر‭ ‬خلابة‭ ‬للمياه‭ ‬الفيروزية‭ ‬للخليج‭ ‬والمساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬الوافرة‭ ‬المحيطة‭ ‬به‭ ‬وإطلالة‭ ‬فريدة‭ ‬على‭ ‬أفق‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭. ‬ويتميز‭ ‬بقربه‭ ‬من‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الرئيسية‭ ‬مثل‭ ‬المطاعم‭ ‬والمتاجر‭ ‬والمجمعات‭ ‬التجارية،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬ماهر‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬أما‭ ‬مشروع‭ ‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‭ ‬فهو‭ ‬يعكس‭ ‬سعينا‭ ‬الدؤوب‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬راقية‭ ‬وذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬واحتياجات‭ ‬العملاء‭. ‬يجسد‭ ‬مشروع‭ ‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‭ ‬جوهر‭ ‬التاريخ‭ ‬والتراث‭. ‬بتصميمه‭ ‬المعماري‭ ‬الرائع‭ ‬وشرفاته‭ ‬الواسعة‭ ‬والإطلالات‭ ‬البانورامية‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬المائية،‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬إحدى‭ ‬الأيقونات‭ ‬السكنية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬عبر‭ ‬تقديمه‭ ‬نمطًا‭ ‬حديثًا‭ ‬للعيش‭ ‬السكني‭ ‬في‭ ‬أبهى‭ ‬صوره،‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشقق‭ ‬الفاخرة‭ ‬والمرافق‭ ‬الراقية‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬يستضيف‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالوحدات‭ ‬العقارية،‭ ‬وخبراء‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بحضور‭ ‬مئات‭ ‬الجهات‭ ‬العارضة‭ ‬والمتحدثين‭ ‬الذين‭ ‬سيشاركون‭ ‬بآرائهم‭ ‬وخبراتهم‭. ‬

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