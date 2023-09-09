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وزير شؤون البلديات يؤكد أهمية الاستثمار في الطاقات البحرينية

9/9/2023 7:10:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬تمثل‭ ‬اليوم‭ ‬ركيزةً‭ ‬أساسية‭ ‬لتقدم‭ ‬ونماء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬إسهاماتٍ‭ ‬وإنجازاتٍ‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬الدفعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬نوّه‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الطاقات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬الحكومية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬عبر‭ ‬إكسابهم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والمهارات‭ ‬والتجارب،‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬بما‭ ‬يثري‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التطوير،‭ ‬وفق‭ ‬رؤى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬‮«‬إن‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬حازت‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬منذ‭ ‬اطلاقه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬وخلق‭ ‬أمامهم‭ ‬فرصًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬الإبداعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬وإكسابهم‭ ‬ما‭ ‬يحتاجونه‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬وخبرات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬تجاربهم‭ ‬وتصقل‭ ‬إمكانياتهم،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مبدئ‭ ‬العدالة‭ ‬والتنافسية‭ ‬والشفافية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وصقل‭ ‬مواهبهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬ترتكز‭ ‬عليه‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬مخرجات‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالبرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬قيادية‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬والتنمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نهضة‭ ‬البحرين‭.‬

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