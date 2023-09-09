وزير شؤون البلديات يؤكد أهمية الاستثمار في الطاقات البحرينية
التاريخ
9/9/2023 7:10:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن مملكة البحرين تمتلك كوادر وطنية تمثل اليوم ركيزةً أساسية لتقدم ونماء الوطن من خلال ما تقدمه من إسهاماتٍ وإنجازاتٍ تسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى لقاء وزير شؤون البلديات والزراعة الدفعة الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث نوّه بأهمية الاستثمار في الطاقات البحرينية، وتطوير قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة في مختلف المواقع الحكومية، مؤكدًا أن البرنامج يسهم في تطوير الكوادر الوطنية عبر إكسابهم مجموعة من الخبرات والمهارات والتجارب، وصقل مهاراتهم بما يثري العمل الحكومي ويسهم في عملية التطوير، وفق رؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال الوزير «إن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، من البرامج التي حازت على اهتمام الكوادر الوطنية منذ اطلاقه في عام 2015، وخلق أمامهم فرصًا لتحقيق طموحاتهم الإبداعية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم ما يحتاجونه من تجارب وخبرات تسهم في إثراء تجاربهم وتصقل إمكانياتهم، انطلاقا من مبدئ العدالة والتنافسية والشفافية».
وأشار الوزير إلى أن الاهتمام بالكوادر الوطنية وصقل مواهبهم وقدراتهم وإدماجهم في مختلف التخصصات يعكس ما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالاهتمام بالكوادر الوطنية التي تشكل رأس المال الحقيقي الذي ترتكز عليه عملية التنمية وتطوير مخرجات العمل الحكومي، مشيداً بالبرنامج الذي يسهم في خلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة البحرين.
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