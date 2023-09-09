وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬نالت‭ ‬الاهتمام‭ ‬والسمعة‭ ‬العربية‭ ‬الرفيعة،‭ ‬وتعد‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للمبادرات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والتنموي‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والعربي‭. ‬

وأشاد‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬حكومة‭ ‬وشعباً‭ ‬وتاريخ‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والخيري،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والخيري‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬العوامل‭ ‬والقواسم‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مبيناً‭ ‬أنه‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬الثقافة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والقيم‭ ‬الأصيلة‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬الإنساني‭. ‬

ونوه‭ ‬بالمكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬المختلفة‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬نظير‭ ‬دعمها‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التطوع‭ ‬وإبرازه‭ ‬كقيمة‭ ‬إنسانية‭ ‬عالية‭ ‬وجوهر‭ ‬نبيل‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬العربي‭ ‬والعالمي‭.‬