انتخاب الشيماء الخان رئيسا لمجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية الجديد
التاريخ
9/9/2023 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت جمعية الريادة الشبابية اجتماع الجمعية العمومية السابع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2023-2025 وحفل الذكرى الـ11 لتأسيس الجمعية، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.
وناقشت الجمعية العمومية خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الدورة المنتهية والتقرير الأدبي والمالي للجمعية، وعرض الميزانية التقديرية لدورة 2023 – 2025، بالإضافة إلى شرح مهام مجلس الإدارة.
وقد عقد المجلس اجتماعه الأول لتوزيع المناصب والأدوار على أعضائه الجدد، وتم الاتفاق على ما يأتي: الشيماء الخان رئيسةً لمجلس الإدارة، وضحة الخالدي نائبا للرئيس، خلود القلّاف أمين السر، أمينة جاسم الأمين المالي، وكل من الدكتور عمر العبيدلي، ووجدان البنا، وشهد الزاكي وغدير محمد وعبدالرحمن عيد أعضاء لمجلس الإدارة.
وثمنت رئيسة مجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية الشيماء الخان ثقة الجمعية العمومية والجهود المخلصة التي بذلها مجلس الإدارة خلال الدورة السابقة، مؤكدةً حرص أعضاء المجلس الجديد على تحقيق رؤية الجمعية في بناء شباب بحريني صاحب قرار وقدرة ومهارة وكفاءة وثقافة تنافسية عالمية.
وأشادت رئيسة مجلس الإدارة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في الدورة السابقة المنعقدة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2023 التي مكّنت وصقلت مهارات أكثر من 500 شاب وشابة، مبيناً أن الجمعية أطلقت عدّة برامج وفعاليات أسهمت في تحقيق مُخرجات عملية ناجحة ذات قيمة واعدة، مؤكدة التزام مجلس الإدارة الجديد بإكمال مسيرة جمعية الريادة الشبابية وتحقيق أهدافها في تطوير مهارات وقدرات الشباب للمستقبل.
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