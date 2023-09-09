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انتخاب الشيماء الخان رئيسا لمجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية الجديد

9/9/2023 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬السابع‭ ‬لانتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للدورة‭ ‬2023‭-‬2025‭ ‬وحفل‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ11‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭.‬

وناقشت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تقرير‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬المنتهية‭ ‬والتقرير‭ ‬الأدبي‭ ‬والمالي‭ ‬للجمعية،‭ ‬وعرض‭ ‬الميزانية‭ ‬التقديرية‭ ‬لدورة‭ ‬2023 2025،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬مهام‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

وقد‭ ‬عقد‭ ‬المجلس‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأول‭ ‬لتوزيع‭ ‬المناصب‭ ‬والأدوار‭ ‬على‭ ‬أعضائه‭ ‬الجدد،‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭: ‬الشيماء‭ ‬الخان‭ ‬رئيسةً‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وضحة‭ ‬الخالدي‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس،‭ ‬خلود‭ ‬القلّاف‭ ‬أمين‭ ‬السر،‭ ‬أمينة‭ ‬جاسم‭ ‬الأمين‭ ‬المالي،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬عمر‭ ‬العبيدلي،‭ ‬ووجدان‭ ‬البنا،‭ ‬وشهد‭ ‬الزاكي‭ ‬وغدير‭ ‬محمد‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬عيد‭ ‬أعضاء‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

وثمنت‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭ ‬الشيماء‭ ‬الخان‭ ‬ثقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬والجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬السابقة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬حرص‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬شباب‭ ‬بحريني‭ ‬صاحب‭ ‬قرار‭ ‬وقدرة‭ ‬ومهارة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وثقافة‭ ‬تنافسية‭ ‬عالمية‭.‬

وأشادت‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السابقة‭ ‬المنعقدة‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬2021‭ ‬حتى‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬مكّنت‭ ‬وصقلت‭ ‬مهارات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬شاب‭ ‬وشابة،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬أطلقت‭ ‬عدّة‭ ‬برامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مُخرجات‭ ‬عملية‭ ‬ناجحة‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬واعدة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬التزام‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬بإكمال‭ ‬مسيرة‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬الشباب‭ ‬للمستقبل‭.‬

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