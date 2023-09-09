بدوره‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الدكتور‭ ‬غرم‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الغامدي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بإطلاق‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬واعتماد‭ ‬درجات‭ ‬الطلاب‭ ‬لهذا‭ ‬الصيف‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬وممتحنين‭ ‬خارجيين‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬فروع‭ ‬الجامعة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬لتقييم‭ ‬درجات‭ ‬الطلاب‭ ‬بمختلف‭ ‬مستوياتهم‭ ‬بكل‭ ‬حيادية‭ ‬ودقة‭ ‬أثناء‭ ‬فحصهم‭ ‬لنتائج‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الكليات‭ ‬والمستويات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬كافة‭ ‬معايير‭ ‬الاعتماد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬وتخريج‭ ‬طلابها‭ ‬بمستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظام‭ ‬الدقيق‭ ‬المتبع‭ ‬بالجامعة‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬نايف‭ ‬المطيري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عمر‭ ‬الجراح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للتخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬وعميد‭ ‬كلية‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والحوسبة‭ (‬المكلف‭)‬،‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬سعيد‭ ‬الحلاق‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ (‬المكلف‭) ‬وعميد‭ ‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عزيز‭ ‬ثابت‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬اللغوية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الزملاء‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬فروعها‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬سيصاحبه‭ ‬فعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬مختلفة،‭ ‬ففي‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬والاجتماع‭ ‬مع‭ ‬الأساتذة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اعتماد‭ ‬الدرجات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الممتحنين‭ ‬الخارجيين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني،‭ ‬وخلال‭ ‬الأيام‭ ‬المتبقية‭ ‬سيتم‭ ‬اعتماد‭ ‬الدرجات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الكليات‭ ‬بقيادة‭ ‬الدكتور‭ ‬نايف‭ ‬المطيري‭.‬