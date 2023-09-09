بالتعاون مع الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدةالجامعة العربية المفتوحة تبدأ اعتماد درجات الفصل الدراسي الصيفي
التاريخ
9/9/2023 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تبدأ الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين غدا الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023م إجراءات الاعتماد الفصلي للنتائج والذي سيستمر على مدار 4 أيام، حيث سيتم اعتماد درجات الطلبة والطالبات ممن أنهوا المتطلبات الدراسية خلال الفصل الصيفي بحضور ممثلي الجامعة العربية المفتوحة من كافة فروعها وممثلي الشريك الاستراتيجي الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة إلى جانب أكاديميين وممتحنين خارجيين. كما تمت دعوة أعضاء من مجلس التعليم العالي لحضور هذا المحفل الأكاديمي لما فيه من ضمان لجودة سير العملية الأكاديمية بالجامعة.
بدوره عبر رئيس الجامعة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي عن بالغ سعادته بإطلاق مثل هذا الحدث المهم الذي يسلط الضوء على مناقشة واعتماد درجات الطلاب لهذا الصيف بحضور أعضاء هيئة التدريس وممتحنين خارجيين من كافة فروع الجامعة وبريطانيا لتقييم درجات الطلاب بمختلف مستوياتهم بكل حيادية ودقة أثناء فحصهم لنتائج الطلاب من كافة الكليات والمستويات، وهذا ما يؤكد حرص الجامعة على تطبيق كافة معايير الاعتماد الأكاديمي وتخريج طلابها بمستويات عالية من خلال النظام الدقيق المتبع بالجامعة.
وأوضح أنه سيكون في مقدمة هذا الحدث الأستاذ الدكتور نايف المطيري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور عمر الجراح نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير وعميد كلية تقنية المعلومات والحوسبة (المكلف)، والأستاذ الدكتور سعيد الحلاق مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية (المكلف) وعميد كلية إدارة الأعمال والأستاذ الدكتور عزيز ثابت عميد كلية الدراسات اللغوية إلى جانب الزملاء في الجامعة العربية المفتوحة من كافة فروعها.
وذكر أن هذا المحفل سيصاحبه فعاليات وأنشطة مختلفة، ففي اليوم الأول ستكون هناك ورشة عمل والاجتماع مع الأساتذة، ومن ثم اعتماد الدرجات من قبل الممتحنين الخارجيين في اليوم الثاني، وخلال الأيام المتبقية سيتم اعتماد الدرجات بشكل عام وعلى مستوى الكليات بقيادة الدكتور نايف المطيري.
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