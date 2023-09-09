وذكر‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬ومقره‭ ‬الرباط‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬الزلزال‭ ‬بلغت‭ ‬7‭.‬2‭ ‬درجات‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬ريختر‭ ‬وأن‭ ‬مركزه‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬الحوز‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭.‬

وهذا‭ ‬أقوى‭ ‬زلزال‭ ‬يضرب‭ ‬المغرب‭. ‬لكنه‭ ‬وصف‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬بالاستثنائي‮»‬‭ ‬نظرا‭ ‬لبؤرته‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬جبال‭ ‬الأطلس‭ ‬الكبير‭ ‬حيث‭ ‬تنتشر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭. ‬

ووفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭ ‬أعلنتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أمس‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬قتلى‭ ‬الزلزال‭ ‬‮٢٠١٢‬‭ ‬و‮٢٠٥٩‬جريح،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬‮١٤٠٤‬‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة،‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جبلية‭ ‬جنوبي‭ ‬مراكش‭. ‬

وسجل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬هؤلاء‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬إقليمي‭ ‬الحوز‭ (‬542‭) ‬وتارودانت‭ (‬321‭)‬،‭ ‬ويضمان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬المتناثرة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬جبال‭ ‬الأطلس‭ ‬الكبير،‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬معظمها‭ ‬قرى‭ ‬يصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬وغالبية‭ ‬المباني‭ ‬فيها‭ ‬لا‭ ‬تحترم‭ ‬شروط‭ ‬مقاومة‭ ‬الزلازل‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬رجح‭ ‬مدير‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للجيوفيزياء‭ ‬ناصر‭ ‬جبور‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الضحايا‭ ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬الزلزال‭ ‬واتساع‭ ‬الرقعة‭ ‬الجغرافية‭ ‬للمنطقة‭ ‬المنكوبة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬طرق‭ ‬ومسالك‭ ‬جبلية،‭ ‬والوصول‭ ‬إليها‭ ‬صعب‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬بسبب‭ ‬انزلاقات‭ ‬التربة‭. ‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬ان‭ ‬أشكال‭ ‬أنماط‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬منه‭ ‬تقليدي‮»‬‭.

‬وتسبب‭ ‬الزلزال‭ ‬بأضرار‭ ‬مادية‭ ‬جسيمة‭ ‬بحسب‭ ‬صور‭ ‬ومشاهد‭ ‬أوردتها‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬وشبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

وفضل‭ ‬الكثيرون‭ ‬في‭ ‬مراكش‭ ‬خصوصا‭ ‬قضاء‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬جراء‭ ‬الهلع‭ ‬وشائعات‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬هزات‭ ‬ارتدادية،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬لم‭ ‬يتعود‭ ‬الزلازل‭ ‬العنيفة‭. ‬

وأظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬انهيار‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مئذنة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬جامع‭ ‬الفنا‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬قلب‭ ‬مراكش‭ ‬النابض،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬جريحين‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬مراكش،‭ ‬شعر‭ ‬سكان‭ ‬الرباط‭ ‬والدار‭ ‬البيضاء‭ ‬وأغادير‭ ‬والصويرة‭ ‬بالزلزال‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الذعر‭. ‬

وخرج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬شوارع‭ ‬هذه‭ ‬المدن‭ ‬خشية‭ ‬انهيار‭ ‬منازلهم،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬متداولة‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرها‭ ‬مستخدمو‭ ‬الإنترنت‭ ‬ركام‭ ‬مساكن‭ ‬في‭ ‬أزقة‭ ‬مراكش‭ ‬وسيارات‭ ‬تضررت‭ ‬جراء‭ ‬تساقط‭ ‬حجارة‭. ‬

خلّف‭ ‬هول‭ ‬الزلزال‭ ‬صدمة‭ ‬ورعبا‭ ‬امتدا‭ ‬الى‭ ‬مدن‭ ‬عدة،‭ ‬لكن‭ ‬الصدمة‭ ‬أقوى‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬سكان‭ ‬المناطق‭ ‬المنكوبة‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬بؤرته،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬حال‭ ‬حسناء‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬بيت‭ ‬متواضع‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬مولاي‭ ‬إبراهيم،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬أسرتها‭ ‬نجت‭. ‬

وتقول‭ ‬المرأة‭ ‬الأربعينية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬مصيبة‭ ‬رهيبة،‭ ‬نحن‭ ‬محطمون‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬المأساة‮»‬‭. ‬وتضيف‭: ‬‮«‬رغم‭ ‬أن‭ ‬أسرتي‭ ‬لم‭ ‬يمسها‭ ‬سوء‭ ‬لكن‭ ‬القرية‭ ‬برمتها‭ ‬تبكي‭ ‬أبناءها‭. ‬كثر‭ ‬من‭ ‬جيراني‭ ‬فقدوا‭ ‬أقرباء‭ ‬لهم،‭ ‬إنه‭ ‬ألم‭ ‬لا‭ ‬يوصف‮»‬‭.

‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬نشرت‭ ‬بشكل‭ ‬مستعجل‭ ‬وسائل‭ ‬بشرية‭ ‬ولوجستية‭ ‬مهمة،‭ ‬جوية‭ ‬وبرية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وحدات‭ ‬تدخل‭ ‬متخصصة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬البحث‭ ‬والانقاذ،‭ ‬ومستشفى‭ ‬طبي‭ ‬جراحي‭ ‬ميداني‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬تم‭ ‬نشر‭ ‬وحدات‭ ‬للتدخل،‭ ‬وطائرات،‭ ‬ومروحيات،‭ ‬وطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار،‭ ‬ووسائل‭ ‬هندسية،‭ ‬ومراكز‭ ‬لوجستية‭ ‬بعين‭ ‬المكان‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الضروري‭ ‬لمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬المعنية‭ ‬والساكنة‭ ‬المتضررة‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬المغرب‭ ‬حدادا‭ ‬وطنيا‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬بعد‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭.‬

وتوالت‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬المعزية‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬عارضة‭ ‬مساعدات،‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن،‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واسبانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬والصين‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬البلدان‭.‬

وأعربت‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬عن‭ ‬تعازيهما‭ ‬للمغرب‭ ‬مؤكدتين‭ ‬تضامنهما‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬تعازيه‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭. ‬وأعرب‭ ‬عاهل‭ ‬الأردن‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬تعازيه‭ ‬بضحايا‭ ‬الزلزال،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬‮«‬وقوف‭ ‬الأردن‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬الأليم‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬تعازيه‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬‮«‬تضامن‭ ‬العراق‭ ‬حكومة‭ ‬وشعبا‮»‬‭. ‬

وقدم‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬تعازيه‭ ‬‮«‬لشعب‭ ‬المغرب‭ ‬وحكومته‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬الزلال‭ ‬المروع‮»‬،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة‭. ‬

وفتحت‭ ‬الجزائر‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭ ‬المغلق‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬2021‭ ‬أمام‭ ‬الرحلات‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬وجرحى‭ ‬جراء‭ ‬الكارثة‭. ‬