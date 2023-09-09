البحرين حكومة وشعبا تتضامن مع المغربالملك وولي العهد رئيس الوزراء يعزيان العاهل المغربي في ضحايا الزلزال
التاريخ
9/9/2023 7:10:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش المغربية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين. وقد أعرب جلالته في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه العاهل المغربي ولأسر الضحايا ولشعب المملكة المغربية الشقيق في هذا المصاب الأليم، راجيًا جلالته المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدًا جلالته وقوف وتضامن مملكة البحرين حكومةً وشعبًا مع المملكة المغربية في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ المملكة المغربية وشعبها الشقيق من كل مكروه.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش المغربية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وأعرب سموه في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه العاهل المغربي ولأسر الضحايا ولشعب المملكة المغربية الشقيق في هذا المصاب الأليم، راجيًا سموه المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدًا سموه وقوف وتضامن مملكة البحرين حكومةً وشعبًا مع المملكة المغربية في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية، داعيًا الله عزّ وجل أن يحفظ المملكة المغربية وشعبها الشقيق من كل مكروه.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تعزية مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة، وإلى أخيه السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية.
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