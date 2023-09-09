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البحرين حكومة وشعبا تتضامن مع المغربالملك وولي العهد رئيس الوزراء يعزيان العاهل المغربي في ضحايا الزلزال

9/9/2023 7:10:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬إقليم‭ ‬الحوز‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬المغربية،‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والمصابين‭. ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬وصادق‭ ‬مواساته‭ ‬لأخيه‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬ولأسر‭ ‬الضحايا‭ ‬ولشعب‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الأليم،‭ ‬راجيًا‭ ‬جلالته‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الضحايا‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهلهم‭ ‬وذويهم‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للمصابين‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬جلالته‭ ‬وقوف‭ ‬وتضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حكومةً‭ ‬وشعبًا‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مكروه‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬إقليم‭ ‬الحوز‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬المغربية،‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والمصابين‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬وصادق‭ ‬مواساته‭ ‬لأخيه‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬ولأسر‭ ‬الضحايا‭ ‬ولشعب‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الأليم،‭ ‬راجيًا‭ ‬سموه‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الضحايا‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهلهم‭ ‬وذويهم‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للمصابين‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬سموه‭ ‬وقوف‭ ‬وتضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حكومةً‭ ‬وشعبًا‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مكروه‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقيتي‭ ‬تعزية‭ ‬مماثلتين‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬مولاي‭ ‬الحسن‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وإلى‭ ‬أخيه‭ ‬السيد‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭.‬

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