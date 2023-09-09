ما سر القوارب الخالية التي تضبطها الدوريات في مياه البحر؟

ضبط مخالفات لأنظمة الصيد وعمالة غير نظامية وإحالة المخالفين إلى النيابة

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان

كانت‭ ‬الانطلاقة‭ ‬من‭ ‬مرفأ‭ ‬المحرق‭ ‬للصيادين‭. ‬كوادر‭ ‬إدارة‭ ‬مرافئ‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬وقفوا‭ ‬متأهبين‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬المهمة‭. ‬استعداد‭ ‬تام،‭ ‬عزيمة‭ ‬وإصرار،‭ ‬تنظيم‭ ‬محكم،‭ ‬وخبرة‭ ‬لا‭ ‬يشق‭ ‬لها‭ ‬غبار‭. ‬قاربان‭ ‬سريعان‭ ‬مجهزان‭ ‬للإبحار‭ ‬والقيام‭ ‬بالدور‭ ‬الوطني‭. ‬

المهمة‭: ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬والتفتيشية‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭. ‬

الهدف‭: ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭.. ‬التوعية‭.. ‬ورصد‭ ‬مخالفات‭ ‬الصيد‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المخالفين‭. ‬

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عايشت‭ ‬الحدث‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬وشهدت‭ ‬فصول‭ ‬الحملات‭. ‬تواجدنا‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬المتحمس‭ ‬المشتعل‭ ‬حيوية‭ ‬للقيام‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الأخرى،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬

‭ ‬انطلقت‭ ‬الدوريات‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬طريقها‭ ‬بين‭ ‬أمواج‭ ‬البحر‭ ‬كما‭ ‬يعرف‭ ‬الرحّال‭ ‬طريقه‭ ‬وسط‭ ‬الصحراء‭. ‬وجميع‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬القوارب‭ ‬يحملون‭ ‬صفة‭ ‬مأمورية‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬وفقا‭ ‬لاختصاصهم،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬بعض‭ ‬العمال‭ ‬او‭ ‬الصيادين‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬القانون،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الكوادر‭ ‬التي‭ ‬تخرج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬دوريات‭ ‬المراقبة‭ ‬والضبط‭ ‬تتميز‭ ‬بالتدريب‭ ‬العالي‭ ‬والخبرة‭ ‬الكافية‭ ‬والمهارة‭ ‬والإلمام‭ ‬بأساليب‭ ‬الصيد‭ ‬وطرق‭ ‬التحايل،‭ ‬ما‭ ‬يمكّنهم‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬وضبط‭ ‬وإفشال‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭.‬

تنقلت‭ ‬الدوريات‭ ‬بثقة‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬لتمارس‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬ورصد‭ ‬المخالفات‭. ‬تتوقف‭ ‬بين‭ ‬فينة‭ ‬وأخرى‭ ‬لتفحص‭ ‬قوارب‭ ‬الصيد،‭ ‬وتتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬أوراقها‭ ‬ورخصها‭ ‬وقانونية‭ ‬العمالة‭ ‬فيها،‭ ‬وكذلك‭ ‬قانونية‭ ‬وسائل‭ ‬الصيد‭ ‬المستخدمة‭. ‬

واللافت‭ ‬ان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬الاسيويين‭ ‬بدوا‭ ‬وكأنهم‭ ‬على‭ ‬ألفة‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬التفتيشية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬استمرارية‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬اللافت‭ ‬والدؤوب‭ ‬لإدارة‭ ‬مرافئ‭ ‬الصيد‭ ‬وقيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭.‬

وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬هذه‭ ‬الدوريات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬ضبط‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬يستهان‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬مثل‭ ‬مخالفات‭ ‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬والعمالة‭ ‬المخالفة‭ ‬لأنظمة‭ ‬الصيد‭ ‬البحري،‭ ‬وضبط‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الضارة‭ ‬بالبيئة‭ ‬كالمواد‭ ‬الصلبة‭ ‬المجهزة‭ ‬كمشدات‭ ‬بحرية‭ ‬صناعية‭ ‬مضرة‭ ‬بالبيئة‭ ‬البحرية‭. ‬

فيما‭ ‬كان‭ ‬سحب‭ ‬الرخص‭ ‬وإحالة‭ ‬البعض‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬هو‭ ‬مصير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭.‬

ومن‭ ‬الأمور‭ ‬اللافتة‭ ‬أيضا‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬الفحص‭ ‬والتدقيق‭ ‬والرصد‭ ‬يتم‭ ‬تصويرها‭ ‬مباشرة‭ ‬بواسطة‭ ‬كاميرات‭ ‬متطورة‭ ‬توثق‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭.‬





رصد‭ ‬المخالفات

مدير‭ ‬إدارة‭ ‬مرافئ‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬خالد‭ ‬الشيراوي‭ ‬قاد‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬عايشتها‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬حديثه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬المتواصلة‭ ‬قال‭: ‬قامت‭ ‬وكالة‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬الصيد،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬خفر‭ ‬السواحل،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والبلديات‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬قامت‭ ‬بتدشين‭ ‬حملة‭ ‬تفتيشية‭ ‬وتوعوية‭ ‬وضبطية‭ ‬واسعة‭ ‬ومشتركة،‭ ‬بهدف‭ ‬توعية‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بأهمية‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬والبيئية‭.‬

كما‭ ‬تستهدف‭ ‬الحملة‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬الأساليب‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬الصيد‭ ‬والتي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬الشروط‭ ‬القانونية‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحر‭ ‬وسلامة‭ ‬طريقة‭ ‬الصيد‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيراوي‭ ‬بدور‭ ‬الصيادين‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬وتعاونهم‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدمة‭ (‬واتس‭ ‬أب‭ ‬الصياد‭) ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬إمكانية‭ ‬تصوير‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬صياد‭ ‬وإرسالها‭ ‬الى‭ ‬الإدارة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بالتحقيق‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬إزاء‭ ‬المخالفة‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬أبرز‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬كانت‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬القانونية،‭ ‬تليها‭ ‬مخالفات‭ ‬العمالة‭ ‬المخالفة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭. ‬ويتم‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬بشأنها‭. ‬

وأكد‭ ‬الشيراوي‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬ستستمر،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعاون‭ ‬جميع‭ ‬الصيادين‭ ‬والهواة‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬عملية‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬والإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬اية‭ ‬مخالفات‭ ‬يتم‭ ‬رصدها‭. ‬

استمرار‭ ‬الحملات

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬المرافئ‭ ‬البحرية‭ ‬وليد‭ ‬خالد‭ ‬المحميد‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬انطلقت‭ ‬مؤخراً‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للصيادين‭ ‬والهواة‭ ‬مع‭ ‬توعيتهم‭ ‬بالجوانب‭ ‬القانونية‭ ‬والالتزامات‭ ‬الإدارية‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬التأكيد‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬رقابة‭ ‬على‭ ‬المباحر،‭ ‬وهناك‭ ‬إدارة‭ ‬تقوم‭ ‬بمتابعة‭ ‬ومحاسبة‭ ‬أي‭ ‬خروقات‭ ‬ومخالفات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالصيد‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬عمالة‭ ‬أجنبية‭ ‬او‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬صيد‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تجاوزات‭ ‬من‭ ‬الهواة‭.‬

وأضاف‭: ‬يمكن‭ ‬تصنيف‭ ‬من‭ ‬يمارسون‭ ‬الصيد‭ ‬الى‭ ‬صنفين،‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يملكون‭ ‬رخصا‭ ‬هي‭ ‬أشبه‭ ‬بالسجل‭ ‬التجاري،‭ ‬ولديهم‭ ‬عمالة‭. ‬والصنف‭ ‬الاخر‭ ‬هم‭ ‬البحارة‭ ‬الهواة،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالحداق‭ ‬و‭(‬اللفاح‭) ‬فقط،‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬باستخدام‭ ‬باقي‭ ‬معدات‭ ‬الصيد‭ ‬مثل‭ (‬القراقير‭) ‬او‭ ‬الشباك‭ ‬او‭ ‬بتوظيف‭ ‬عمالة‭. ‬وبالتالي‭ ‬لكل‭ ‬صنف‭ ‬أنظمة‭ ‬وقوانين‭ ‬يجب‭ ‬الالتزام‭ ‬بها،‭ ‬لأن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬هو‭ ‬حماية‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الثروة‭. ‬

وأشار‭ ‬المحميد‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬المادة‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬حددت‭ ‬طرق‭ ‬الصيد‭ ‬المخالفة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬حظرت‭ ‬حيازتها‭ ‬او‭ ‬استخدامها،‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعي‭ ‬لصيد‭ ‬الأسماك‭ ‬بواسطة‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬سفن‭ ‬الصيد‭ ‬لكونها‭ ‬تهدد‭ ‬القاع‭ ‬البحري،‭ ‬وشباك‭ ‬الجرف‭ ‬العائمة‭ (‬الهيالي‭)‬،‭ ‬والبنادق‭ ‬البحرية‭ ‬لصيد‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية،‭ ‬وشباك‭ ‬الألياف‭ ‬الصناعية‭ (‬النايلون‭) ‬الأحادي‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬أنواع‭ ‬الغزل‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الهيرات‭ ‬والفشوت،‭ ‬والشباك‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬النايلون‭ ‬ذي‭ ‬الثلاث‭ ‬طبقات‭ ‬من‭ ‬الغزل،‭ ‬وشبكة‭ ‬صيد‭ ‬الروبيان‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬منع‭ ‬الصيد‭.‬

طرق‭ ‬التحايل

وتابع‭ ‬المحميد‭: ‬للأسف‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يحاول‭ ‬ان‭ ‬يتحايل‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهواة‭ ‬او‭ ‬الصيادين‭ ‬المسجلين‭. ‬ومثال‭ ‬ذلك‭ ‬ضبط‭ ‬هواة‭ ‬يستخدمون‭ ‬شباك‭ ‬صيد‭ ‬او‭ ‬قراقير‭ ‬أو‭ ‬يوظفون‭ ‬عمالة‭. ‬او‭ ‬ان‭ ‬يدخل‭ ‬البعض‭ ‬بقوارب‭ ‬عادية‭ ‬وليس‭ ‬قوارب‭ ‬صيد‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬امتلاكهم‭ ‬رخصة‭. ‬وهناك‭ ‬تجاوزات‭ ‬من‭ ‬عمالة‭ ‬أجنبية‭ ‬للأسف‭ ‬أدخلت‭ ‬طرق‭ ‬صيد‭ ‬دخيلة‭ ‬على‭ ‬مجتمع‭ ‬الصيادين‭ ‬البحرينيين‭ ‬مثل‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬القراقير‭ ‬والشباك‭ ‬ومعدّات‭ ‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬وبعض‭ ‬طرق‭ ‬الصيد‭ ‬التي‭ ‬يمنعها‭ ‬القانون‭. ‬

ومن‭ ‬أكثر‭ ‬طرق‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬المتعلق‭ ‬بتراخيص‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬السفن‭ ‬أو‭ ‬البانوش،‭ ‬حيث‭ ‬يسمح‭ ‬القرار‭ ‬بستة‭ ‬عمال‭ ‬على‭ ‬البانونش‭ ‬واثنين‭ ‬على‭ ‬القارب‭. ‬هنا‭ ‬تجد‭ ‬البعض‭ ‬يتفنن‭ ‬في‭ ‬محاولات‭ ‬مخالفة‭ ‬القانون،‭ ‬كان‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬المرفأ‭ ‬بعدد‭ ‬عمال‭ ‬سليم‭ ‬وبإجراءات‭ ‬سليمة،‭ ‬وبعد‭ ‬تسجيل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل،‭ ‬يتجه‭ ‬الى‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬محدد‭ ‬يكون‭ ‬فيه‭ ‬قارب‭ ‬آخر‭ ‬ينتظر‭ ‬وعليه‭ ‬عمال‭ ‬غالبا‭ ‬غير‭ ‬مرخصين‭. ‬وهؤلاء‭ ‬يركبون‭ ‬في‭ ‬البانوش‭ ‬فيكون‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬بكثير‭. ‬لذلك‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬نضبط‭ ‬قوارب‭ ‬خالية‭ ‬وسط‭ ‬البحر‭. ‬وبعد‭ ‬التدقيق‭ ‬نجد‭ ‬ان‭ ‬العمال‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬سفينة‭ ‬أو‭ ‬بانوش‭ ‬بشكل‭ ‬مخالف‭. ‬وفي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬لوحة‭ ‬وتكون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬مرأى‭ ‬الدوريات،‭ ‬معتقدين‭ ‬ان‭ ‬الدوريات‭ ‬لن‭ ‬تصل‭ ‬إليهم‭. ‬ولكن‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬ننفذها‭ ‬تفشل‭ ‬محاولاتهم‭. ‬

وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يستخدمون‭ ‬قوارب‭ ‬مسطحة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الإبحار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬ضحلة‭ ‬غير‭ ‬عميقة‭ (‬الرق‭)‬،‭ ‬لأن‭ ‬قوارب‭ ‬الدوريات‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬ان‭ ‬تدخل‭ ‬تلك‭ ‬المواقع‭. ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تجدي‭ ‬نفعا‭ ‬لان‭ ‬إدارة‭ ‬مرافئ‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬دشنت‭ ‬قوارب‭ ‬مخصصة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الإبحار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬ورصد‭ ‬المخالفات‭.‬

ومن‭ ‬الحالات‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬عمال‭ ‬غير‭ ‬مرخصين‭ ‬في‭ ‬قارب‭ ‬مع‭ ‬بحريني‭ ‬هاو‭ ‬وليس‭ ‬مرخصا،‭ ‬وبنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬ينزلون‭ ‬في‭ ‬بانوش‭ ‬بعرض‭ ‬البحر،‭ ‬ويكون‭ ‬لهم‭ ‬نسبة‭ ‬مما‭ ‬يصيدونه‭ ‬يسلمونها‭ ‬للصياد‭ ‬الهاوي‭.‬

وهنا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬رصد‭ ‬أو‭ ‬الشك‭ ‬بأي‭ ‬مخالفة‭ ‬تبادر‭ ‬الدوريات‭ ‬المنتشرة‭ ‬الى‭ ‬فحص‭ ‬الطراد‭ ‬وإيقافه‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬الأوراق‭ ‬ووسائل‭ ‬الصيد‭. ‬

وعند‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬تجاوز‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬او‭ ‬الهواة‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬الحازمة‭.‬

علما‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭. ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬المخالفة‭ ‬من‭ ‬قارب‭ ‬أو‭ ‬بانوش‭ ‬محترف‭ ‬يتم‭ ‬سحب‭ ‬الرخصة‭ ‬فورا‭ ‬وعمل‭ ‬محضر‭ ‬وإحالته‭ ‬للتحقيق‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬عمالة‭ ‬مخالفة‭ ‬يتم‭ ‬تصوير‭ ‬المخالفة‭ ‬وسحبه‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬السفينة‭ ‬مع‭ ‬سحب‭ ‬ترخيص‭ ‬السفينة،‭ ‬ونبلغ‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬عن‭ ‬المخالفة‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الإبحار‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬التسوية‭ ‬والفصل‭ ‬من‭ ‬القضاء،‭ ‬حيث‭ ‬تحال‭ ‬التجاوزات‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬ويتم‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬الرخصة‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬القضية‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمخالفات‭ ‬معدات‭ ‬الصيد‭ ‬فيتم‭ ‬مصادرتها‭ ‬فورا‭ ‬مع‭ ‬سحب‭ ‬الرخصة‭ ‬ثم‭ ‬إحالتها‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬

وبالنسبة‭ ‬للهواة،‭ ‬يتم‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬القارب‭ ‬وإبلاغ‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭. ‬وفي‭ ‬حالات‭ ‬يتم‭ ‬سحب‭ ‬القارب‭ ‬الى‭ ‬أقرب‭ ‬مرفأ‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تسليمه‭ ‬الى‭ ‬خفر‭ ‬السواحل،‭ ‬وبعدها‭ ‬يتم‭ ‬تدوين‭ ‬المحظر‭ ‬وترفع‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬

ومن‭ ‬المهم‭ ‬هنا‭ ‬الإشارة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحملة‭ ‬شملت‭ ‬البر‭ ‬والبحر،‭ ‬إذ‭ ‬هناك‭ ‬دوريات‭ ‬الاسناد‭ ‬البري‭ ‬تابعة‭ ‬لخفر‭ ‬السواحل‭ ‬ترصد‭ ‬التجاوزات‭ ‬في‭ ‬السواحل‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تحميل‭ ‬عمالة‭ ‬مخالفة‭ ‬من‭ ‬السواحل‭ ‬والمشدات‭ ‬البحرية‭ ‬واستخدام‭ ‬إطارات‭ ‬النايلون‭ ‬المضرة‭ ‬بالبيئة،‭ ‬واستخدام‭ ‬أقفاص‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬السمك‭ ‬مثل‭ ‬اقفاص‭ ‬طيور‭ ‬تحتوي‭ ‬مواد‭ ‬مضرة‭ ‬بالبيئة‭ ‬البحرية‭ ‬مثل‭ ‬الفايبر‭ ‬والاخشاب‭ ‬وغيرها‭. ‬أضف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬استخدام‭ ‬هياكل‭ ‬سيارات‭ ‬كمشدات‭ ‬بحرية‭ ‬عند‭ ‬السواحل‭. ‬

واختتم‭ ‬المحميد‭ ‬بقوله‭: ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الحملة،‭ ‬قمنا‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬التفتيشية،‭ ‬شهدت‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬عاملا،‭ ‬ورصد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬وضبط‭ ‬عمالة‭ ‬غير‭ ‬نظامية،‭ ‬وسحب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رخص‭ ‬الصيد‭ ‬وإحالتها‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

كما‭ ‬رصدنا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشباك‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬المجهولة‭ ‬الهوية‭ ‬وشباك‭ ‬الجرف‭ ‬القاعي‭ ‬وغيرها‭.‬

هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل

كان‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وجود‭ ‬لافت‭ ‬في‭ ‬الحملة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أخذ‭ ‬بصمات‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬هوياتهم‭ ‬وسلامة‭ ‬أوراقهم‭ ‬والرخص‭ ‬التي‭ ‬يحملونها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أجهزة‭ ‬ذكية‭ ‬ونظم‭ ‬متطورة‭.‬

وحول‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬يقول‭ ‬محمد‭ ‬رضي‭ ‬حسن،‭ ‬أخصائي‭ ‬تفتيش‭ ‬أول‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭: ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بهذه‭ ‬الحملة‭ ‬المهمة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مختلف‭ ‬الهيئات‭ ‬والوزارات‭ ‬المعنية‭.‬

ويتلخص‭ ‬دورنا‭ ‬في‭ ‬فحص‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬والرخص‭ ‬الرسمية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني‭ ‬للعمال‭ ‬في‭ ‬القوارب‭ ‬وسفن‭ ‬الصيد،‭ ‬وذلك‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬ورصد‭ ‬المخالفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬الجانب‭ ‬سواء‭ ‬العمالة‭ ‬المخالفة‭ ‬لشروط‭ ‬وأنظمة‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬او‭ ‬تلك‭ ‬العمالة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تصريح‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬بالفعل‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بشأنها‭.‬

















الـحـمـلـة الوطـنـيـة.. والمسـؤولـيـة المشـتركـة





في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬المعنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬المهمة،‭ ‬فإن‭ ‬أدوارا‭ ‬أخرى‭ ‬تبرز‭ ‬هنا‭ ‬ولا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬بهذه‭ ‬الحملة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها،‭ ‬وهي‭ ‬أدوار‭ ‬المواطنين‭ ‬أنفسهم‭. ‬

فهذه‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬بالمقام‭ ‬الأول‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وردع‭ ‬المخالفين‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬اغلب‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ضبطها‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عمالة‭ ‬أجنبية‭ ‬مخالفة‭ ‬للقوانين‭ ‬وتصاريح‭ ‬العمل،‭ ‬تتطلب‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬تكاتفا‭ ‬ومسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجميع‭. ‬

فالكثير‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬المخالفين‭ ‬يمارسون‭ ‬أدوارا‭ ‬كفيلة‭ ‬بالإضرار‭ ‬بالبقية‭ ‬الباقية‭ ‬من‭ ‬ثروتنا‭ ‬البحرية‭. ‬وبالتالي‭ ‬تكون‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬هذه‭ ‬الثروة‭ ‬وردع‭ ‬المخالفين‭. ‬وأبسط‭ ‬دور‭ ‬يمكن‭ ‬للمواطن‭ ‬ان‭ ‬يلعبه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬هو‭ ‬مقاطعة‭ ‬الشراء‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬والإبلاغ‭ ‬عنهم‭. ‬فليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬ولا‭ ‬المقبول‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬ببيع‭ ‬حصيلة‭ ‬مخالفاتها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬علانية‭.‬

الشراء‭ ‬منهم‭ ‬يعني‭ ‬أولا‭ ‬تشجيعهم‭ ‬ومساندتهم‭ ‬في‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭. ‬وثانيا‭ ‬دعمهم‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مصدر‭ ‬رزقه،‭ ‬وثالثا‭ ‬مساعدتهم‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬البيئة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬ووسائل‭ ‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭. ‬

الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬للأسف‭ ‬باتت‭ ‬تئن‭ ‬وتعاني‭ ‬مما‭ ‬أصابها،‭ ‬ولم‭ ‬يتبق‭ ‬منها‭ ‬الا‭ ‬النزر‭ ‬اليسير‭. ‬ومسؤولية‭ ‬حماية‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬لا‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬فقط،‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬الصيادين‭ ‬الملتزمين‭ ‬فحسب،‭ ‬وانما‭ ‬يلعب‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيم‭ ‬دوره‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬والجهود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكاتف‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬صيد‭ ‬السمك‭ ‬فحسب‭ ‬وإنما‭ ‬كل‭ ‬البضائع‭ ‬والسلع‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬هؤلاء‭ ‬المخالفون‭ ‬بها‭. ‬

فعلى‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬تصريح‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬ولا‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى‭ ‬يسمح‭ ‬للأجنبي‭ ‬بممارسة‭ ‬مهنة‭ ‬البيع‭ ‬المتجول،‭ ‬فهي‭ ‬مهنة‭ ‬حصرية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬فقط‭ ‬وفقا‭ ‬للقرارات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬عمل‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلين‭.‬

اليوم‭ ‬يشتكي‭ ‬الصيادون‭ ‬البحرينيون‭ ‬من‭ ‬منافسة‭ ‬غير‭ ‬شريفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬وللأسف‭ ‬هناك‭ ‬صيادون‭ ‬بحرينيون‭ ‬يساهمون‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭. ‬ولكل‭ ‬في‭ ‬الأعم‭ ‬الاغلب،‭ ‬يبقى‭ ‬البحريني‭ ‬لديه‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬والمسؤولية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭. ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬همّ‭ ‬الأجنبي‭ ‬سوى‭ ‬جني‭ ‬المال‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‭ ‬وأي‭ ‬طريقة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يتوانى‭ ‬عن‭ ‬بيع‭ ‬حتى‭ ‬البضائع‭ ‬الفاسدة‭ ‬التي‭ ‬يجمعها‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أثبتته‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الفترات‭ ‬الأخيرة‭. ‬

كلمتنا‭ ‬الأخيرة‭ ‬هي‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬المسؤولية‭ ‬مشتركة،‭ ‬ودعم‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ومثيلاتها‭ ‬واجب‭ ‬وطني‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تبادر‭ ‬به‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭. ‬

وكلمة‭ ‬الشكر‭ ‬نوجهها‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬السواعد‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزارعة‭ ‬وقيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وجميع‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬والمواطنين‭ ‬الذي‭ ‬يسهمون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬النبيلة‭.‬





المحرر