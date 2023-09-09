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حملة وطنية لحماية الثروة البحرية((أخبار الخليج)) ترافق الجهات الرسمية فـي دوريات الرصد والرقابة

9/9/2023 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حملات تفتيشية ورقابية وتوعوية برا وبحرا لخلق بيئة صيد آمنة

ما سر القوارب الخالية التي تضبطها الدوريات في مياه البحر؟

ضبط مخالفات لأنظمة الصيد وعمالة غير نظامية وإحالة المخالفين إلى النيابة

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان

كانت‭ ‬الانطلاقة‭ ‬من‭ ‬مرفأ‭ ‬المحرق‭ ‬للصيادين‭. ‬كوادر‭ ‬إدارة‭ ‬مرافئ‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬وقفوا‭ ‬متأهبين‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬المهمة‭. ‬استعداد‭ ‬تام،‭ ‬عزيمة‭ ‬وإصرار،‭ ‬تنظيم‭ ‬محكم،‭ ‬وخبرة‭ ‬لا‭ ‬يشق‭ ‬لها‭ ‬غبار‭. ‬قاربان‭ ‬سريعان‭ ‬مجهزان‭ ‬للإبحار‭ ‬والقيام‭ ‬بالدور‭ ‬الوطني‭. ‬

المهمة‭: ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬والتفتيشية‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭. ‬

الهدف‭: ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭.. ‬التوعية‭.. ‬ورصد‭ ‬مخالفات‭ ‬الصيد‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المخالفين‭. ‬

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عايشت‭ ‬الحدث‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬وشهدت‭ ‬فصول‭ ‬الحملات‭. ‬تواجدنا‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬المتحمس‭ ‬المشتعل‭ ‬حيوية‭ ‬للقيام‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الأخرى،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬

‭ ‬انطلقت‭ ‬الدوريات‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬طريقها‭ ‬بين‭ ‬أمواج‭ ‬البحر‭ ‬كما‭ ‬يعرف‭ ‬الرحّال‭ ‬طريقه‭ ‬وسط‭ ‬الصحراء‭. ‬وجميع‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬القوارب‭ ‬يحملون‭ ‬صفة‭ ‬مأمورية‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬وفقا‭ ‬لاختصاصهم،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬بعض‭ ‬العمال‭ ‬او‭ ‬الصيادين‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬القانون،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الكوادر‭ ‬التي‭ ‬تخرج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬دوريات‭ ‬المراقبة‭ ‬والضبط‭ ‬تتميز‭ ‬بالتدريب‭ ‬العالي‭ ‬والخبرة‭ ‬الكافية‭ ‬والمهارة‭ ‬والإلمام‭ ‬بأساليب‭ ‬الصيد‭ ‬وطرق‭ ‬التحايل،‭ ‬ما‭ ‬يمكّنهم‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬وضبط‭ ‬وإفشال‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭.‬

تنقلت‭ ‬الدوريات‭ ‬بثقة‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬لتمارس‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬ورصد‭ ‬المخالفات‭. ‬تتوقف‭ ‬بين‭ ‬فينة‭ ‬وأخرى‭ ‬لتفحص‭ ‬قوارب‭ ‬الصيد،‭ ‬وتتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬أوراقها‭ ‬ورخصها‭ ‬وقانونية‭ ‬العمالة‭ ‬فيها،‭ ‬وكذلك‭ ‬قانونية‭ ‬وسائل‭ ‬الصيد‭ ‬المستخدمة‭. ‬

واللافت‭ ‬ان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬الاسيويين‭ ‬بدوا‭ ‬وكأنهم‭ ‬على‭ ‬ألفة‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬التفتيشية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬استمرارية‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬اللافت‭ ‬والدؤوب‭ ‬لإدارة‭ ‬مرافئ‭ ‬الصيد‭ ‬وقيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭.‬

وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬هذه‭ ‬الدوريات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬ضبط‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬يستهان‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬مثل‭ ‬مخالفات‭ ‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬والعمالة‭ ‬المخالفة‭ ‬لأنظمة‭ ‬الصيد‭ ‬البحري،‭ ‬وضبط‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الضارة‭ ‬بالبيئة‭ ‬كالمواد‭ ‬الصلبة‭ ‬المجهزة‭ ‬كمشدات‭ ‬بحرية‭ ‬صناعية‭ ‬مضرة‭ ‬بالبيئة‭ ‬البحرية‭. ‬

فيما‭ ‬كان‭ ‬سحب‭ ‬الرخص‭ ‬وإحالة‭ ‬البعض‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬هو‭ ‬مصير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭.‬

ومن‭ ‬الأمور‭ ‬اللافتة‭ ‬أيضا‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬الفحص‭ ‬والتدقيق‭ ‬والرصد‭ ‬يتم‭ ‬تصويرها‭ ‬مباشرة‭ ‬بواسطة‭ ‬كاميرات‭ ‬متطورة‭ ‬توثق‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭.‬


رصد‭ ‬المخالفات

مدير‭ ‬إدارة‭ ‬مرافئ‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬خالد‭ ‬الشيراوي‭ ‬قاد‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬عايشتها‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬حديثه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬المتواصلة‭ ‬قال‭: ‬قامت‭ ‬وكالة‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬الصيد،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬خفر‭ ‬السواحل،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والبلديات‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬قامت‭ ‬بتدشين‭ ‬حملة‭ ‬تفتيشية‭ ‬وتوعوية‭ ‬وضبطية‭ ‬واسعة‭ ‬ومشتركة،‭ ‬بهدف‭ ‬توعية‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بأهمية‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬والبيئية‭.‬

كما‭ ‬تستهدف‭ ‬الحملة‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬الأساليب‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬الصيد‭ ‬والتي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬الشروط‭ ‬القانونية‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحر‭ ‬وسلامة‭ ‬طريقة‭ ‬الصيد‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيراوي‭ ‬بدور‭ ‬الصيادين‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬وتعاونهم‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدمة‭ (‬واتس‭ ‬أب‭ ‬الصياد‭) ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬إمكانية‭ ‬تصوير‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬صياد‭ ‬وإرسالها‭ ‬الى‭ ‬الإدارة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بالتحقيق‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬إزاء‭ ‬المخالفة‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬أبرز‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬كانت‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬القانونية،‭ ‬تليها‭ ‬مخالفات‭ ‬العمالة‭ ‬المخالفة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭. ‬ويتم‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬بشأنها‭. ‬

وأكد‭ ‬الشيراوي‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬ستستمر،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعاون‭ ‬جميع‭ ‬الصيادين‭ ‬والهواة‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬عملية‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬والإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬اية‭ ‬مخالفات‭ ‬يتم‭ ‬رصدها‭. ‬

استمرار‭ ‬الحملات

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬المرافئ‭ ‬البحرية‭ ‬وليد‭ ‬خالد‭ ‬المحميد‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬انطلقت‭ ‬مؤخراً‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للصيادين‭ ‬والهواة‭ ‬مع‭ ‬توعيتهم‭ ‬بالجوانب‭ ‬القانونية‭ ‬والالتزامات‭ ‬الإدارية‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬التأكيد‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬رقابة‭ ‬على‭ ‬المباحر،‭ ‬وهناك‭ ‬إدارة‭ ‬تقوم‭ ‬بمتابعة‭ ‬ومحاسبة‭ ‬أي‭ ‬خروقات‭ ‬ومخالفات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالصيد‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬عمالة‭ ‬أجنبية‭ ‬او‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬صيد‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تجاوزات‭ ‬من‭ ‬الهواة‭.‬

وأضاف‭: ‬يمكن‭ ‬تصنيف‭ ‬من‭ ‬يمارسون‭ ‬الصيد‭ ‬الى‭ ‬صنفين،‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يملكون‭ ‬رخصا‭ ‬هي‭ ‬أشبه‭ ‬بالسجل‭ ‬التجاري،‭ ‬ولديهم‭ ‬عمالة‭. ‬والصنف‭ ‬الاخر‭ ‬هم‭ ‬البحارة‭ ‬الهواة،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالحداق‭ ‬و‭(‬اللفاح‭) ‬فقط،‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬باستخدام‭ ‬باقي‭ ‬معدات‭ ‬الصيد‭ ‬مثل‭ (‬القراقير‭) ‬او‭ ‬الشباك‭ ‬او‭ ‬بتوظيف‭ ‬عمالة‭. ‬وبالتالي‭ ‬لكل‭ ‬صنف‭ ‬أنظمة‭ ‬وقوانين‭ ‬يجب‭ ‬الالتزام‭ ‬بها،‭ ‬لأن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬هو‭ ‬حماية‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الثروة‭. ‬

وأشار‭ ‬المحميد‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬المادة‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬حددت‭ ‬طرق‭ ‬الصيد‭ ‬المخالفة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬حظرت‭ ‬حيازتها‭ ‬او‭ ‬استخدامها،‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعي‭ ‬لصيد‭ ‬الأسماك‭ ‬بواسطة‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬سفن‭ ‬الصيد‭ ‬لكونها‭ ‬تهدد‭ ‬القاع‭ ‬البحري،‭ ‬وشباك‭ ‬الجرف‭ ‬العائمة‭ (‬الهيالي‭)‬،‭ ‬والبنادق‭ ‬البحرية‭ ‬لصيد‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية،‭ ‬وشباك‭ ‬الألياف‭ ‬الصناعية‭ (‬النايلون‭) ‬الأحادي‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬أنواع‭ ‬الغزل‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الهيرات‭ ‬والفشوت،‭ ‬والشباك‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬النايلون‭ ‬ذي‭ ‬الثلاث‭ ‬طبقات‭ ‬من‭ ‬الغزل،‭ ‬وشبكة‭ ‬صيد‭ ‬الروبيان‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬منع‭ ‬الصيد‭.‬

طرق‭ ‬التحايل

وتابع‭ ‬المحميد‭: ‬للأسف‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يحاول‭ ‬ان‭ ‬يتحايل‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهواة‭ ‬او‭ ‬الصيادين‭ ‬المسجلين‭. ‬ومثال‭ ‬ذلك‭ ‬ضبط‭ ‬هواة‭ ‬يستخدمون‭ ‬شباك‭ ‬صيد‭ ‬او‭ ‬قراقير‭ ‬أو‭ ‬يوظفون‭ ‬عمالة‭. ‬او‭ ‬ان‭ ‬يدخل‭ ‬البعض‭ ‬بقوارب‭ ‬عادية‭ ‬وليس‭ ‬قوارب‭ ‬صيد‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬امتلاكهم‭ ‬رخصة‭. ‬وهناك‭ ‬تجاوزات‭ ‬من‭ ‬عمالة‭ ‬أجنبية‭ ‬للأسف‭ ‬أدخلت‭ ‬طرق‭ ‬صيد‭ ‬دخيلة‭ ‬على‭ ‬مجتمع‭ ‬الصيادين‭ ‬البحرينيين‭ ‬مثل‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬القراقير‭ ‬والشباك‭ ‬ومعدّات‭ ‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬وبعض‭ ‬طرق‭ ‬الصيد‭ ‬التي‭ ‬يمنعها‭ ‬القانون‭. ‬

ومن‭ ‬أكثر‭ ‬طرق‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬المتعلق‭ ‬بتراخيص‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬السفن‭ ‬أو‭ ‬البانوش،‭ ‬حيث‭ ‬يسمح‭ ‬القرار‭ ‬بستة‭ ‬عمال‭ ‬على‭ ‬البانونش‭ ‬واثنين‭ ‬على‭ ‬القارب‭. ‬هنا‭ ‬تجد‭ ‬البعض‭ ‬يتفنن‭ ‬في‭ ‬محاولات‭ ‬مخالفة‭ ‬القانون،‭ ‬كان‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬المرفأ‭ ‬بعدد‭ ‬عمال‭ ‬سليم‭ ‬وبإجراءات‭ ‬سليمة،‭ ‬وبعد‭ ‬تسجيل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل،‭ ‬يتجه‭ ‬الى‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬محدد‭ ‬يكون‭ ‬فيه‭ ‬قارب‭ ‬آخر‭ ‬ينتظر‭ ‬وعليه‭ ‬عمال‭ ‬غالبا‭ ‬غير‭ ‬مرخصين‭. ‬وهؤلاء‭ ‬يركبون‭ ‬في‭ ‬البانوش‭ ‬فيكون‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬بكثير‭. ‬لذلك‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬نضبط‭ ‬قوارب‭ ‬خالية‭ ‬وسط‭ ‬البحر‭. ‬وبعد‭ ‬التدقيق‭ ‬نجد‭ ‬ان‭ ‬العمال‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬سفينة‭ ‬أو‭ ‬بانوش‭ ‬بشكل‭ ‬مخالف‭. ‬وفي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬لوحة‭ ‬وتكون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬مرأى‭ ‬الدوريات،‭ ‬معتقدين‭ ‬ان‭ ‬الدوريات‭ ‬لن‭ ‬تصل‭ ‬إليهم‭. ‬ولكن‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬ننفذها‭ ‬تفشل‭ ‬محاولاتهم‭. ‬

وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يستخدمون‭ ‬قوارب‭ ‬مسطحة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الإبحار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬ضحلة‭ ‬غير‭ ‬عميقة‭ (‬الرق‭)‬،‭ ‬لأن‭ ‬قوارب‭ ‬الدوريات‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬ان‭ ‬تدخل‭ ‬تلك‭ ‬المواقع‭. ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تجدي‭ ‬نفعا‭ ‬لان‭ ‬إدارة‭ ‬مرافئ‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬دشنت‭ ‬قوارب‭ ‬مخصصة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الإبحار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬ورصد‭ ‬المخالفات‭.‬

ومن‭ ‬الحالات‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬عمال‭ ‬غير‭ ‬مرخصين‭ ‬في‭ ‬قارب‭ ‬مع‭ ‬بحريني‭ ‬هاو‭ ‬وليس‭ ‬مرخصا،‭ ‬وبنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬ينزلون‭ ‬في‭ ‬بانوش‭ ‬بعرض‭ ‬البحر،‭ ‬ويكون‭ ‬لهم‭ ‬نسبة‭ ‬مما‭ ‬يصيدونه‭ ‬يسلمونها‭ ‬للصياد‭ ‬الهاوي‭.‬

وهنا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬رصد‭ ‬أو‭ ‬الشك‭ ‬بأي‭ ‬مخالفة‭ ‬تبادر‭ ‬الدوريات‭ ‬المنتشرة‭ ‬الى‭ ‬فحص‭ ‬الطراد‭ ‬وإيقافه‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬الأوراق‭ ‬ووسائل‭ ‬الصيد‭. ‬

وعند‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬تجاوز‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬او‭ ‬الهواة‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬الحازمة‭.‬

علما‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭. ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬المخالفة‭ ‬من‭ ‬قارب‭ ‬أو‭ ‬بانوش‭ ‬محترف‭ ‬يتم‭ ‬سحب‭ ‬الرخصة‭ ‬فورا‭ ‬وعمل‭ ‬محضر‭ ‬وإحالته‭ ‬للتحقيق‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬عمالة‭ ‬مخالفة‭ ‬يتم‭ ‬تصوير‭ ‬المخالفة‭ ‬وسحبه‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬السفينة‭ ‬مع‭ ‬سحب‭ ‬ترخيص‭ ‬السفينة،‭ ‬ونبلغ‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬عن‭ ‬المخالفة‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الإبحار‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬التسوية‭ ‬والفصل‭ ‬من‭ ‬القضاء،‭ ‬حيث‭ ‬تحال‭ ‬التجاوزات‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬ويتم‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬الرخصة‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬القضية‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمخالفات‭ ‬معدات‭ ‬الصيد‭ ‬فيتم‭ ‬مصادرتها‭ ‬فورا‭ ‬مع‭ ‬سحب‭ ‬الرخصة‭ ‬ثم‭ ‬إحالتها‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬

وبالنسبة‭ ‬للهواة،‭ ‬يتم‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬القارب‭ ‬وإبلاغ‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭. ‬وفي‭ ‬حالات‭ ‬يتم‭ ‬سحب‭ ‬القارب‭ ‬الى‭ ‬أقرب‭ ‬مرفأ‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تسليمه‭ ‬الى‭ ‬خفر‭ ‬السواحل،‭ ‬وبعدها‭ ‬يتم‭ ‬تدوين‭ ‬المحظر‭ ‬وترفع‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬

ومن‭ ‬المهم‭ ‬هنا‭ ‬الإشارة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحملة‭ ‬شملت‭ ‬البر‭ ‬والبحر،‭ ‬إذ‭ ‬هناك‭ ‬دوريات‭ ‬الاسناد‭ ‬البري‭ ‬تابعة‭ ‬لخفر‭ ‬السواحل‭ ‬ترصد‭ ‬التجاوزات‭ ‬في‭ ‬السواحل‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تحميل‭ ‬عمالة‭ ‬مخالفة‭ ‬من‭ ‬السواحل‭ ‬والمشدات‭ ‬البحرية‭ ‬واستخدام‭ ‬إطارات‭ ‬النايلون‭ ‬المضرة‭ ‬بالبيئة،‭ ‬واستخدام‭ ‬أقفاص‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬السمك‭ ‬مثل‭ ‬اقفاص‭ ‬طيور‭ ‬تحتوي‭ ‬مواد‭ ‬مضرة‭ ‬بالبيئة‭ ‬البحرية‭ ‬مثل‭ ‬الفايبر‭ ‬والاخشاب‭ ‬وغيرها‭. ‬أضف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬استخدام‭ ‬هياكل‭ ‬سيارات‭ ‬كمشدات‭ ‬بحرية‭ ‬عند‭ ‬السواحل‭. ‬

واختتم‭ ‬المحميد‭ ‬بقوله‭: ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الحملة،‭ ‬قمنا‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬التفتيشية،‭ ‬شهدت‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬عاملا،‭ ‬ورصد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬وضبط‭ ‬عمالة‭ ‬غير‭ ‬نظامية،‭ ‬وسحب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رخص‭ ‬الصيد‭ ‬وإحالتها‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

كما‭ ‬رصدنا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشباك‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬المجهولة‭ ‬الهوية‭ ‬وشباك‭ ‬الجرف‭ ‬القاعي‭ ‬وغيرها‭.‬

هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل

كان‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وجود‭ ‬لافت‭ ‬في‭ ‬الحملة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أخذ‭ ‬بصمات‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬هوياتهم‭ ‬وسلامة‭ ‬أوراقهم‭ ‬والرخص‭ ‬التي‭ ‬يحملونها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أجهزة‭ ‬ذكية‭ ‬ونظم‭ ‬متطورة‭.‬

وحول‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬يقول‭ ‬محمد‭ ‬رضي‭ ‬حسن،‭ ‬أخصائي‭ ‬تفتيش‭ ‬أول‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭: ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بهذه‭ ‬الحملة‭ ‬المهمة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مختلف‭ ‬الهيئات‭ ‬والوزارات‭ ‬المعنية‭.‬

ويتلخص‭ ‬دورنا‭ ‬في‭ ‬فحص‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬والرخص‭ ‬الرسمية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني‭ ‬للعمال‭ ‬في‭ ‬القوارب‭ ‬وسفن‭ ‬الصيد،‭ ‬وذلك‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬ورصد‭ ‬المخالفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬الجانب‭ ‬سواء‭ ‬العمالة‭ ‬المخالفة‭ ‬لشروط‭ ‬وأنظمة‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬او‭ ‬تلك‭ ‬العمالة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تصريح‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬بالفعل‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بشأنها‭.‬





الـحـمـلـة الوطـنـيـة.. والمسـؤولـيـة المشـتركـة


في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬المعنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬المهمة،‭ ‬فإن‭ ‬أدوارا‭ ‬أخرى‭ ‬تبرز‭ ‬هنا‭ ‬ولا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬بهذه‭ ‬الحملة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها،‭ ‬وهي‭ ‬أدوار‭ ‬المواطنين‭ ‬أنفسهم‭. ‬

فهذه‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬بالمقام‭ ‬الأول‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وردع‭ ‬المخالفين‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬اغلب‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ضبطها‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عمالة‭ ‬أجنبية‭ ‬مخالفة‭ ‬للقوانين‭ ‬وتصاريح‭ ‬العمل،‭ ‬تتطلب‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬تكاتفا‭ ‬ومسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجميع‭. ‬

فالكثير‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬المخالفين‭ ‬يمارسون‭ ‬أدوارا‭ ‬كفيلة‭ ‬بالإضرار‭ ‬بالبقية‭ ‬الباقية‭ ‬من‭ ‬ثروتنا‭ ‬البحرية‭. ‬وبالتالي‭ ‬تكون‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬هذه‭ ‬الثروة‭ ‬وردع‭ ‬المخالفين‭. ‬وأبسط‭ ‬دور‭ ‬يمكن‭ ‬للمواطن‭ ‬ان‭ ‬يلعبه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬هو‭ ‬مقاطعة‭ ‬الشراء‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬والإبلاغ‭ ‬عنهم‭. ‬فليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬ولا‭ ‬المقبول‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬ببيع‭ ‬حصيلة‭ ‬مخالفاتها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬علانية‭.‬

الشراء‭ ‬منهم‭ ‬يعني‭ ‬أولا‭ ‬تشجيعهم‭ ‬ومساندتهم‭ ‬في‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭. ‬وثانيا‭ ‬دعمهم‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مصدر‭ ‬رزقه،‭ ‬وثالثا‭ ‬مساعدتهم‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬البيئة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬ووسائل‭ ‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭. ‬

الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬للأسف‭ ‬باتت‭ ‬تئن‭ ‬وتعاني‭ ‬مما‭ ‬أصابها،‭ ‬ولم‭ ‬يتبق‭ ‬منها‭ ‬الا‭ ‬النزر‭ ‬اليسير‭. ‬ومسؤولية‭ ‬حماية‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬لا‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬فقط،‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬الصيادين‭ ‬الملتزمين‭ ‬فحسب،‭ ‬وانما‭ ‬يلعب‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيم‭ ‬دوره‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬والجهود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكاتف‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬صيد‭ ‬السمك‭ ‬فحسب‭ ‬وإنما‭ ‬كل‭ ‬البضائع‭ ‬والسلع‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬هؤلاء‭ ‬المخالفون‭ ‬بها‭. ‬

فعلى‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬تصريح‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬ولا‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى‭ ‬يسمح‭ ‬للأجنبي‭ ‬بممارسة‭ ‬مهنة‭ ‬البيع‭ ‬المتجول،‭ ‬فهي‭ ‬مهنة‭ ‬حصرية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬فقط‭ ‬وفقا‭ ‬للقرارات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬عمل‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلين‭.‬

اليوم‭ ‬يشتكي‭ ‬الصيادون‭ ‬البحرينيون‭ ‬من‭ ‬منافسة‭ ‬غير‭ ‬شريفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬وللأسف‭ ‬هناك‭ ‬صيادون‭ ‬بحرينيون‭ ‬يساهمون‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭. ‬ولكل‭ ‬في‭ ‬الأعم‭ ‬الاغلب،‭ ‬يبقى‭ ‬البحريني‭ ‬لديه‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬والمسؤولية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭. ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬همّ‭ ‬الأجنبي‭ ‬سوى‭ ‬جني‭ ‬المال‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‭ ‬وأي‭ ‬طريقة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يتوانى‭ ‬عن‭ ‬بيع‭ ‬حتى‭ ‬البضائع‭ ‬الفاسدة‭ ‬التي‭ ‬يجمعها‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أثبتته‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الفترات‭ ‬الأخيرة‭. ‬

كلمتنا‭ ‬الأخيرة‭ ‬هي‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬المسؤولية‭ ‬مشتركة،‭ ‬ودعم‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ومثيلاتها‭ ‬واجب‭ ‬وطني‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تبادر‭ ‬به‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭. ‬

وكلمة‭ ‬الشكر‭ ‬نوجهها‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬السواعد‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزارعة‭ ‬وقيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وجميع‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬والمواطنين‭ ‬الذي‭ ‬يسهمون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬النبيلة‭.‬


المحرر

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