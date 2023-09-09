ضابط مخابرات أمريكي سابق يعلق على ما ينتظر أوكرانيا حال وقف الحرب
التاريخ
9/9/2023 3:09:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الغرب عازم على تقليص حجم انتصارات روسيا في أوكرانيا.
وأوضح ريتر في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لقد ظهر واقع جديد في الغرب، حيث أدرك الجميع أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم وغاياتهم في أوكرانيا، والآن يواجهون معضلة كبيرة تتمثل في كيفية التخفيف من عواقب هزيمتهم الوشيكة، وسيحاولون ذلك من خلال محاولة تقليص حجم انتصارات روسيا".
وأضاف: "إذا توقف الصراع الآن، يمكنكم أن تتصوروا بشكل تقريبي ما ستكون عليه حدود أوكرانيا، خلال ذلك، فإن مسألة وجود هذه الدولة ضمن حدودها الحالية ستبقى معلقة في الهواء".
ووفقا لريتر فإن حلف الناتو قلل من تقديره لروسيا عندما كان يُعد أوكرانيا لشن الهجوم المضاد، قائلا إن دول الحلف اعتبرت روسيا دولة ضعيفة، لكن الدفاع الجيد والانضباط والتفاني الذي يتميز به الجنود الروس أنزل دول الحلف من السماء أو بتعبير أدق أيقظهم من أحلامهم".
روسيا اليوم
MENAFN09092023000208011052ID1107038185
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.