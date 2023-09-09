وأوضح ريتر في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لقد ظهر واقع جديد في الغرب، حيث أدرك الجميع أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم وغاياتهم في أوكرانيا، والآن يواجهون معضلة كبيرة تتمثل في كيفية التخفيف من عواقب هزيمتهم الوشيكة، وسيحاولون ذلك من خلال محاولة تقليص حجم انتصارات روسيا".

وأضاف: "إذا توقف الصراع الآن، يمكنكم أن تتصوروا بشكل تقريبي ما ستكون عليه حدود أوكرانيا، خلال ذلك، فإن مسألة وجود هذه الدولة ضمن حدودها الحالية ستبقى معلقة في الهواء".

ووفقا لريتر فإن حلف الناتو قلل من تقديره لروسيا عندما كان يُعد أوكرانيا لشن الهجوم المضاد، قائلا إن دول الحلف اعتبرت روسيا دولة ضعيفة، لكن الدفاع الجيد والانضباط والتفاني الذي يتميز به الجنود الروس أنزل دول الحلف من السماء أو بتعبير أدق أيقظهم من أحلامهم".

روسيا اليوم