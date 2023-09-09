Saturday, 09 September 2023 11:26 GMT

ضابط مخابرات أمريكي سابق يعلق على ما ينتظر أوكرانيا حال وقف الحرب

9/9/2023 3:09:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الغرب عازم على تقليص حجم انتصارات روسيا في أوكرانيا.

وأوضح ريتر في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لقد ظهر واقع جديد في الغرب، حيث أدرك الجميع أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم وغاياتهم في أوكرانيا، والآن يواجهون معضلة كبيرة تتمثل في كيفية التخفيف من عواقب هزيمتهم الوشيكة، وسيحاولون ذلك من خلال محاولة تقليص حجم انتصارات روسيا".
وأضاف: "إذا توقف الصراع الآن، يمكنكم أن تتصوروا بشكل تقريبي ما ستكون عليه حدود أوكرانيا، خلال ذلك، فإن مسألة وجود هذه الدولة ضمن حدودها الحالية ستبقى معلقة في الهواء".
ووفقا لريتر فإن حلف الناتو قلل من تقديره لروسيا عندما كان يُعد أوكرانيا لشن الهجوم المضاد، قائلا إن دول الحلف اعتبرت روسيا دولة ضعيفة، لكن الدفاع الجيد والانضباط والتفاني الذي يتميز به الجنود الروس أنزل دول الحلف من السماء أو بتعبير أدق أيقظهم من أحلامهم".

روسيا اليوم

MENAFN09092023000208011052ID1107038185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث