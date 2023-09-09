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وثيقة في عجلون لمحاربة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

9/9/2023 3:09:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع عدد من وجهاء وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وأبناء محافظة عجلون على وثيقة اطلقها حزب الشورى لمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.
وقالت رئيس فرع الحزب في عجلون موزه فريحات، إن الهدف من التوقيع على الوثيقة عدم إطلاق العيارات النارية أو حضور أي مناسبة تطلق فيها ومغادرتها للحد من الآثار السلبية التي تنجم عنها في الأفراح والمناسبات.

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