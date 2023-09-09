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مصر.. الإعلان عن أول تحرك حكومي بعد سرقة آثار فرعونية من متحف في بريطانيا

9/9/2023 3:09:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصري مصطفى وزيري التواصل القائم والمستمر مع إدارة المتحف البريطاني لمعرفة تفاصيل القطع الأثرية الفرعونية التي سُرقت، وحقيقة تابعيتها في المتحف.
ترأس الأمين العام وزيري، اجتماعا بهدف متابعة تداعيات واقعة سرقة بعض القطع الأثرية من المتحف البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن، وما تم في هذا الشأن.

وتمّت الإشارة خلال الاجتماع إلى التواصل القائم والمستمر مع الجانب البريطاني وإدارة المتحف البريطاني لمعرفة تفاصيل القطع التي تم سرقتها، وحقيقة تابعيتها لأي إدارة أو جناح تحديدا بالمتحف، حيث أفادوا بأنهم في انتظار نتائج التحقيقات الجارية والتي سيتم موافاة الوزارة بها فور الانتهاء منها.
إلى ذلك، تم التأكيد على استمرار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد أية قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، وحرصها البالغ على الحفاظ على الآثار المصرية وتراث مصر العريق.

روسيا اليوم

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