الكشف عن مشكلة كبيرة تواجه قوات كييف في جبهات القتال

وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته، أن "حقول الألغام الروسية وتحديدا تلك التي تتم حمايتها باستخدام قذائف الهاون والمدفعية، أو المروحيات القتالية، شكلت ولا تزال تشكل مشكلة كبيرة لأوكرانيا منذ انطلاق الهجوم المضاد".

وأشارت الصحيفة نقلا عن خبراء عسكريين، إلى أن مظهر حقول الألغام الروسية قد تغير، فلم يعد الروس يستخدمون الأساليب التقليدية وإنما لجأوا لتحديث حقول الألغام من حيث الحجم والموقع، ولهذا السبب فقدت التكتيكات الأوكرانية في إزالة هذه الألغام فعاليتها".

وأكدت الصحيفة أن حقول الألغام الروسية شكلت في السابق تهديدا خطيرا لقوات كييف التي تتقدم على طول الجبهات، أما الآن فقد ازداد الأمر خطورة في ظل التكتيكات الحديثة التي يستخدمها الروس في نشر حقول الألغام.

روسيا اليوم