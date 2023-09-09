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الكشف عن مشكلة كبيرة تواجه قوات كييف في جبهات القتال

9/9/2023 3:09:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة Business Insider أن الجيش الروسي شرع في إنشاء كميات قياسية من حقول الألغام المنيعة التي باتت تشكل معضلة حقيقية أمام قوات كييف وهجومها المضاد.

وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته، أن "حقول الألغام الروسية وتحديدا تلك التي تتم حمايتها باستخدام قذائف الهاون والمدفعية، أو المروحيات القتالية، شكلت ولا تزال تشكل مشكلة كبيرة لأوكرانيا منذ انطلاق الهجوم المضاد".
وأشارت الصحيفة نقلا عن خبراء عسكريين، إلى أن مظهر حقول الألغام الروسية قد تغير، فلم يعد الروس يستخدمون الأساليب التقليدية وإنما لجأوا لتحديث حقول الألغام من حيث الحجم والموقع، ولهذا السبب فقدت التكتيكات الأوكرانية في إزالة هذه الألغام فعاليتها".
وأكدت الصحيفة أن حقول الألغام الروسية شكلت في السابق تهديدا خطيرا لقوات كييف التي تتقدم على طول الجبهات، أما الآن فقد ازداد الأمر خطورة في ظل التكتيكات الحديثة التي يستخدمها الروس في نشر حقول الألغام.

روسيا اليوم

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