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الاحتلال يقتحم بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية

9/9/2023 3:09:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، عرف منها منزل المواطن الفلسطيني أمين شتيوي.

وفا

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