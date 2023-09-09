الاحتلال يقتحم بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية
التاريخ
9/9/2023 3:09:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، عرف منها منزل المواطن الفلسطيني أمين شتيوي.
وفا
MENAFN09092023000208011052ID1107038181
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.