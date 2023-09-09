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تدهور مركبة في طبربور - صورة

9/9/2023 3:09:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت الكوادر المعنية مع حادث تدهور مركبة في منطقة طبربور في العاصمة عمان ، مساء اليوم السبت .

وقال مصدر امني انه قد تم التعامل مع المركبة في موقع الحادث دون وقوع إصابات.




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