تدهور مركبة في طبربور - صورة
التاريخ
9/9/2023 3:09:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت الكوادر المعنية مع حادث تدهور مركبة في منطقة طبربور في العاصمة عمان ، مساء اليوم السبت .
وقال مصدر امني انه قد تم التعامل مع المركبة في موقع الحادث دون وقوع إصابات.
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